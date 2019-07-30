«В Китае хотим доказать, что наш баскетбол на подъеме»

Сборная России по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату мира-2019, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сбор на подмосковной базе «Новогорск» продлится месяц — с перерывами на подготовительные турниры в Москве (2-4 августа, соперники — Иордания и Иран), Вероне (8-10 августа, Венесуэла, Италия и Сенегал) и Хельсинки (17–18 августа, Литва и Финляндия). В Китай команда вылетит 23 августа и до старта ЧМ-2019 примет участие еще в одном турнире — в Нинбо, где сыграет с Аргентиной (25-го) и Испанией (27-го).

Незадолго до первых товарищеских матчей «Известия» пообщались с одним из ключевых игроков сборной, бронзовым призёром Евробаскета-2011, трехкратным чемпионом Евролиги Андреем Воронцевичем. 32-летний форвард рассказал об адаптации новичков национальной команды, травме Тимофея Мозгова, трансферной кампании ЦСКА и повышении конкуренции в Единой лиге.

— В этом году ваш отпуск получился довольно коротким. Удалось набраться сил перед приездом в сборную?

— Мне вполне хватило времени, чтобы успеть сделать все запланированные дела. Съездил на неделю в Италию, потом четыре-пять дней провел в Москве и полетел тренироваться в Грецию. Там под руководством Костаса Хацихристоса (тренер по физической подготовке ЦСКА. — «Известия») я усиленно работал несколько недель. У него прекрасный тренажерный зал, плюс он подобрал очень грамотных специалистов по индивидуальной игровой подготовке. Поэтому удалось отточить элементы, которые не так здорово получались в прошлом сезоне.

— То есть в сборную приехали уже в отличной форме?

— Да, и причем то же самое можно сказать про многих других ребят. Никто уже не лежит на пляже весь отпуск. Все начинают индивидуально работать, чтобы не терять форму даже во время отдыха. После месяца «обычной жизни», без тяжелых нагрузок, очень сложно вновь набирать кондиции.

Конечно, можно завидовать ребятам, которые ещё продолжают свой отпуск, но мы собрались в «Новогорске» ради сборной, ради России. Наша команда пропустила ЧМ-2014, поэтому у нас есть огромная мотивация успешно выступить в Китае и подтвердить, что российский баскетбол находится на подъёме.

— Контрольные матчи будут очень важны для сборной?

— Конечно. Во-первых, надо вспомнить все игровые связи, ведь мы давно не собирались вместе. Во-вторых, надо понять, как играть без Димы Хвостова (основной разыгрывающий сборной России не примет участие в турнире из-за травмы. — «Известия»). В теории есть много вариантов, как подменить его, но самое важное — проверить наших первых номеров в боевых условиях.

В товарищеских матчах нам подобрали очень сильных оппонентов, поэтому выкладываться на максимум придётся в каждой игре, что поможет нам подойти во всеоружии к матчам группового этапа.

— На сборе есть совсем молодые ребята, получившие приглашение в сборную первый или второй раз. Как они смотрятся на общем фоне?

— Очень неплохо. Видно, что у них много желания, мотивации показать себя с лучшей стороны. Они дают отличный импульс старожилам сборной. Да и для них это отличный опыт «повариться» в составе национальной команды, понять свой потенциал и те моменты, над которыми ещё нужно поработать. Радует, что в команде есть здоровая конкуренция. За 12 мест в заявке на ЧМ-2019 будет настоящая борьба.

— Отсутствие основного центрового Тимофея Мозгова сильно скажется на перспективах сборной?

— Как говорят в таких случаях, будем играть не только за себя, но и за того парня. Конечно, с Хвостовым и Мозговым сборная была бы сильнее, но и посыпать голову пеплом не стоит. Это профессиональный спорт, и травмы — часть нашей профессии. Хочется пожелать, чтобы ребята быстрее восстановились и, если у них будет возможность, пришли поддержать нас на трибунах. Для нас это была бы большая помощь.

— Следили за новостями межсезонья в стане ЦСКА? Что думаете об уходе лидеров вашей команды — Нандо Де Коло, Кори Хиггинса и Серхио Родригеса?

— Они профессиональные спортсмены, у них свое видение развития карьеры. Нам, как товарищам по команде, стоит принять их решение уйти в другие клубы и пожелать им удачи на новом месте. Понятно, что того коллектива, которому удалось выиграть Евролигу-2018/19, уже не будет. Это была невероятная, сбалансированная команда. Возможно, лучшая за последние годы. И по духу, и по всем другим аспектам. Но болельщики должны принять, что в европейском баскетболе команда живет один сезон. Сейчас к нам приходят другие баскетболисты, и к новым достижениям ЦСКА будет двигаться уже другим составом. Тренерам прибавилось головной боли, но думаю, что получится построить не менее конкурентоспособную команду.

— Что можете сказать про новичков ЦСКА — Яниса Стрелниекса, Йоханнеса Фойгтманна, Даррана Хиллиарда и Косту Куфоса?

— Все ребята сильные, с большим опытом. Против первых троих я много раз играл в Евролиге и могу сказать, что это очень достойные баскетболисты, которые усилят ЦСКА. Если говорить про Куфоса, то с ним мы пересекались только на уровне сборной. Всю карьеру он провел в NBA, где здорово себя зарекомендовал. Думаю, что ему потребуется не много времени, чтобы освоиться в европейском баскетболе.

Со своей стороны могу сказать, что постараюсь помочь всем новичкам максимально быстро адаптироваться в ЦСКА. Также хочется отдать должное клубу. Наш менеджмент старается решать все бытовые вопросы, чтобы игроки сосредоточились только на баскетболе.

— В этом году на российский костяк команды ложится больше ответственности, чем в предыдущие три-четыре сезона?

— Всегда и на российских игроках, и на иностранцах лежит большая ответственность. В ЦСКА нет разделения, учитывая, что каждый год мы решаем самые серьезные задачи.

— В этом году получится вновь побороться за титул чемпионов Евролиги, учитывая, как усилились основные конкуренты?

— Могу сказать, что будет только интереснее. Мы будем готовы к самой жестокой конкуренции.

— А что можете сказать про другие российские клубы. Многие эксперты очень высоко оценивают селекционную работу «Химок» и «Зенита»?

— Я присоединюсь к этому мнению. Действительно, и те, и другие здорово усилили свои составы, взяли таких опытных мастеров, как Айон и Йович. Это очень здорово. Они представляют нашу страну в Евролиге, и для России будет очень почетно, если эти клубы будут конкурентоспособны в самом престижном турнире Старого света. Считаю, что баскетбол в России выходит на новый уровень. Дай бог, чтобы в ближайшие годы еще несколько российских клубов подтянулись до нашего уровня. Конкуренция всегда приводит к росту. Так что я только рад, что наши конкуренты стали сильнее. Хочу всем пожелать избежать травм и подойти к новому сезону в самой боевой форме.

— Не боитесь, что гегемония ЦСКА в Единой лиге может прерваться?

— ЦСКА всегда будет бороться только за первое место. Это даже не обсуждается. Но, повторюсь, меня радует, что Единая лига развивается и выигрывать ее каждый год всё сложнее и сложнее. В этом же сезоне нас ждет сокращенный плей-офф (серии будут проводить до двух побед, а не до трех. — «Известия»), что может привести к сюрпризам. Борьба за золото будет ожесточенной.