«В новом сезоне зарплатный фонд ЦСКА составит около €26 млн»

До завершения трансферной кампании ПБК ЦСКА в нынешнее межсезонье осталось подписать одного атакующего защитника. Об этом в интервью «Известиям» сообщил президент армейского клуба Андрей Ватутин. Также он рассказал о причинах изменения лицензирования клубов Евролиги, уходе лидеров, зарплатном фонде на новый сезон и различиях в доходах баскетбольных клубов России и Западной Европы.

— С сезона-2020/21 Евролига сама будет определять участников турнира. У национальных лиг, включая Единую, больше не будет путевок в самый престижный евротурнир. Руководство Единой лиги утверждает, что у них есть принципиальная договоренность о wild card (особое приглашение) на сезон-2020/21. Это точно решенный вопрос?

— У ЦСКА многолетняя лицензия А, которая позволяет не беспокоиться об участии в турнире. Wild card для Единой лиги — вопрос ее взаимоотношений с Евролигой. Мне бы хотелось, чтобы Единая лига имела возможность делегировать как минимум одну команду. Это заметно повышает ценность соревнования. Уверен, руководство лиги приложит все усилия для решения данного вопроса.

— Можете объяснить, чем обусловлены столь кардинальные изменения лицензирования?

— Вероятно, основная причина в стремлении поднять значимость и привлекательность Еврокубка. Противники изменений говорят об уходе спортивной составляющей отбора, но по факту всё ровно наоборот. Просто теперь этот отбор будет более важен именно в рамках турниров, проводимых Евролигой как организацией. Еще одна причина — стремление приблизиться к стандартам NBA в плане бизнеса. В какой-то момент Евролига станет закрытой, клубы не будут выступать в национальных чемпионатах. Уже сейчас заметна огромная разница в зрительском интересе к европейским и внутренним матчам. К тому же болельщикам проще следить за любимой командой в одном турнире.

Отсутствие лимита на команды из одной страны и система wild card позволят бороться с противодействием национальных лиг, уже выражающих серьезное недовольство, и заходить на новые, привлекательные в финансовом плане, рынки. Кроме того, система фейр-плей и «налог на роскошь» являются своего рода аналогом американского потолка зарплат.

Евролиге в нынешнем сезоне исполняется 20 лет, и она заметно развивается, как в спортивном, так и в финансовом плане. Еще 10 лет назад, в период становления, лига не задавала вопроса — откуда клубы получают финансирование. Приоритет отдавался развитию турнира и его спортивной составляющей. Сейчас, когда авторитет и власть Евролиги усилились, можно позволить себе вводить новые правила. Это и хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, сильная и богатая лига всегда поможет своим клубам. С другой — она создана в Западной Европе и в первую очередь для европейских государств, а интересы третьих стран, к которым и мы относимся, мягко говоря, не на первом плане.

Фото: TASS/Zuma/Igor Russak Жорди Бертомеу

— Руководство Евролиги много говорит о повышении призовых. Стоит ли ждать каких-то изменений в этом вопросе в ближайшее время?

— Никаких изменений на следующий сезон не планируется: €37 тыс. — за победу в регулярном сезоне, €70 тыс. — за победу в плей-офф и €1 млн — победителю турнира. До этих цифр мы доросли в 2016 году, когда ЦСКА стал чемпионом в Берлине. Это стабильно хорошо. Понятно, что хотелось бы большего, но, видимо, это тот максимум, который Евролига может предложить.

— Победитель Лиги чемпионов тоже получил €1 млн?

— Знаю, что ее организаторы обещали участникам достаточно большие гонорары, но не берусь сказать, как вышло на самом деле. Надо переадресовать этот вопрос итальянскому «Виртусу».

— Если Лига чемпионов повысит гонорар до €2 млн, не приведет ли это к оттоку клубов из Евролиги?

— Вряд ли, ведь для фаворитов турнира эти призовые — не определяющий фактор. Отмечу важный момент. В европейском баскетболе царит настоящий хаос: Евролига, Еврокубок, Лига чемпионов, Кубок ФИБА Европы, национальные лиги, квалификационные турниры сборной в конфликтных «окнах»… Это отталкивает инвестиции от баскетбола. Парадокс в том, что всех такая ситуация устраивает. Всё как-то «устаканилось». Клубы привыкли, что кого-то можно не отпустить в сборную, федерации привыкли к тому, что надо вступать в дискуссию с клубами. В общем, нет порядка, нет силы, которая приведет всё к общему знаменателю. Не знаю, какой человек или организация могли бы это сделать. У каждой стороны своя правда, и нагромождение соревнований, правил, регламентов стало данностью. И придется с этим жить еще не один год.

— Болельщики обеспокоены трансферной кампанией клуба нынешним летом. Со стороны кажется, что уходят топ-игроки, а на их место приходят ролевики. Почему так сложилось?

— Болельщикам свойственны переживания за команду, такова жизнь. Но ведь еще не завершена селекционная кампания, тренерский штаб и менеджмент занимаются переговорами в круглосуточном режиме. Это лето особенное. Если в прошлые годы рынок игроков был плох, то сейчас его просто нет. Я бы назвал его ветеранским. В основном клубы переподписывают заслуженных, возрастных игроков, которые прошли свой пик. Также надо помнить о необходимости соблюдения правила фейр-плей. После победы в Евролиге стоимость многих наших игроков выросла, и мы даже теоретически не могли сохранить абсолютно всех, поскольку вышли бы за рамки регламентных ограничений.

— Вряд ли ваш ответ успокоит болельщиков ЦСКА.

— Я же не врач, чтобы прописывать успокоительное. Повторю: мы уже это чувствуем, а болельщикам и специалистам еще предстоит осознать, что клубы живут в новой парадигме, ведь финансовая фейр-плей Евролиги была жесткой, а будет еще жестче. В этом и в следующем сезонах вклад собственника в клубный бюджет не может быть более 65%, а через четыре года Евролига хочет довести этот показатель до 40%. План в том, чтобы стимулировать клубы больше зарабатывать. При этом важно, что клубы не могут тратить более 65% бюджета на зарплаты игроков, сколько бы денег ни давал собственник. Новый лимит уже сегодня заставляет быть скромнее в приобретениях и укладываться в своеобразный потолок зарплат. В бюджете ЦСКА на сезон-2019/20 фонд зарплат составит около €26 млн, причем с учетом 13% ЕСН.

Фото: Global Look Press/Steffen Prößdorf Йоханнес Фойгтманн

— А как же «Барселона», клуб делает такие дорогие покупки?

— Лично у меня есть предположение, как в рамках новых правил будут жить находящиеся в руках одного владельца однобрендовые команды, в данном случае — баскетбольная и футбольная. Мы в иной ситуации, рассчитывать можем только на себя. При этом не совсем понятно, на чем в России зарабатывать. Европейские прибыли складываются из ТВ-трансляций, крупных рекламных контрактов и продажи билетов. Повышать цены на билеты до уровня европейских мы не можем и не хотим, поскольку стараемся добиться роста посещаемости. Коллеги посчитали: с учетом расходов по аренде «Мегаспорта», при аншлагах на всех домашних матчах Евролиги мы можем за сезон заработать около 280 млн рублей. То есть около €4 млн. Повторю, при аншлагах на всех играх, что, согласитесь, нереально. Доходы от ТВ-продаж несравнимо малы. Контракт «Матч ТВ» с Евролигой стоит €350 тыс., из которых мы за прошедший сезон получили €98 тыс. Вот такая арифметика. К слову, за ТВ-права «Маккаби» от Евролиги получил €3,5 млн, «Барселона» и «Реал» — по €2 млн. Это к вопросу о популярности баскетбола в России, Израиле и Испании, и это объективные цифры. «Матч ТВ» не потому так мало платит, что мы бедные или баскетбол в стране не любят. Спроса нет на показ, рейтинги невероятно низкие. Механизмы заработка, которые приносят успех в Испании, Италии, Греции, в России не работают.

История из жизни: в период последнего локаута в NBA нам предложили топ-игрока за миллион долларов в месяц. Не буду говорить, о ком конкретно шла речь, но он до сих пор суперзвезда и недавно сменил клуб. Контракт дал бы нам права на все доходы от продажи маек ЦСКА с его именем. Агенты уверяли, что таким образом клуб отобьет большую часть контракта. Полагаю, они до сих пор не понимают, почему мы не согласились. Им было невозможно объяснить, что успешный в NBA механизм не сработает в России. Евролига строит модель под реалии Западной Европы, где есть Евросоюз, схожие налоговые и законодательные базы, ментальность людей. Мы, и отчасти Турция, вынуждены подстраиваться, плясать под чужую дудку. При двух одинаковых предложениях от «Барселоны» и клуба из Москвы куда поедет игрок? Правильно, в Испанию. Там погода лучше, нет снега и 300 дней в году солнце. Российские клубы переплачивают за климат и прочее, и защищать свои права в условиях фейр-плей практически невозможно. Я совершенно не против фейр-плей, но от введения новой системы мы объективно теряем.

— Многие считают, что если ЦСКА не возьмет несколько готовых звезд в ближайшее время, то максимум, на что сможет претендовать клуб, — это место в плей-офф Евролиги. Согласны?

— Могу задать встречный вопрос: кого подписать? Назовите свободных от контрактов баскетболистов, в расцвете сил, или тех, у кого в соглашениях есть фиксированный выкуп и выход в Европу, а не в NBA. Нет таких кандидатур. Вокруг нашего клуба сейчас впервые за многие годы не так много слухов о возможном переходе того или иного игрока. Потому что в Европе баскетболистов должного уровня нет. Потому нашим приобретением стал ветеран NBA Коста Куфос, никогда не игравший по эту сторону океана. Когда будет сформирован ростер, можно будет более детально говорить о каких-то задачах.

Фото: TASS/Zuma/Icon Sportswire Коста Куфос

— Почему клуб не удержал ни одного из ведущих защитников — Кори Хиггинса, Нандо Де Коло и Серхио Родригеса?

— Кори и Нандо захотели сменить обстановку, сослались и на семейные причины. Конечно, мы хотели сохранить таких баскетболистов, но не могли идти против их воли. Кори хотел сменить страну, получил заслуженный и солидный контракт в «Барсе», который нам объективно был не по силам в рамках требований Евролиги. Немногие ожидали увидеть Нандо в «Фенере», да и он сам при расставании с ЦСКА сказал, что планирует иной маршрут. Спустя пару недель поменялись обстоятельства на двух континентах сразу, и это привело его в Стамбул. Серхио Родригес получил от другого клуба предложение подписать трехлетний контракт, а это очень важно для игрока на этой стадии карьеры. Мы пошли друг другу навстречу и расстались по-доброму. Понятно, что быстро заменить игроков подобного уровня невозможно, команда нуждается в появлении новых лиц, жизнь продолжается, это новые вызовы для клуба и болельщиков. Повторю, после большой победы не очень хотелось что-то менять, но у нас нет иного выбора. Точнее, жизнь нам его не оставила. С другой стороны, эта команда строилась не один год, выиграла две Евролиги и, наверное, достигла своего потолка, силы ветеранов не беспредельны.

— Сколько еще новичков ждать в ЦСКА?

— Нам необходим еще один защитник.