Отсель грозить мы будем Шведом: звезда «Химок» возвращается в сборную

Защитник «Химок», бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Алексей Швед приступит к тренировкам в составе сборной России после окончания товарищеского турнира в Италии, который состоится с 8 по 10 августа. Об этом «Известиям» рассказал главный тренер национальной команды Сергей Базаревич. Лучший снайпер Евробаскета-2017 и Евролиги-2017/18 полностью оправился от травмы стопы и с первого дня начнет подготовку к чемпионату мира-2019 в полную силу. Из плохих новостей для сборной — неопределенная ситуация с защитником Дмитрием Кулагиным, которому в конце июля сделали операцию на глазе, и травма центрового Артема Клименко, которая точно не позволит ему сыграть в Китае.

Из-за наложения календарей Евролиги и ФИБА Алексей Швед сыграл всего в двух матчах квалификации ЧМ-2019. Средние показатели защитника в играх с Чехией и Болгарией — 19 очков и 6 передач. В завершившемся клубном сезоне Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги (23,9 очка и 6,9 передачи в среднем за игру) и помог «Химкам» в третий раз подряд получить путевку в Евролигу.

В финальной серии с ЦСКА баскетболист провел всего один матч, после чего досрочно завершил сезон из-за проблем со стопой. Участие главный звезды российской сборной в ЧМ-2019 было под вопросом, но игрок всё же успел восстановиться к главному турниру последних двух лет.

— Алексей присоединится к сборной после турнира в Италии, — отметил в разговоре с «Известиями» Сергей Базаревич. — Его мастерство позволит нам иметь больше вариативности в атаке. Он может сам решить эпизод и здорово выступить в качестве ассистента. Хотя на турнире в Москве мы тоже создали много ситуаций для открытых бросков, неплохо двигали мяч, но подвела реализация. Уверен, это придет вместе с игровым тонусом.

Проблема с первым номером

В товарищеском турнире в российской столице наша сборная легко прошла Иорданию (111:71), но уступила вице-чемпиону Азии Ирану (91:84). Сергей Базаревич считает, что пока главные проблемы команда испытывает на позиции первого номера. В Москве довольно много времени получили разыгрывающий ЦСКА Михаил Кулагин и дебютант сборной Александр Платунов из «Пармы».

— Проблема на позиции первого номера видна невооруженным взглядом, — пояснил главный тренер. — Такие игроки, как Дима Хвостов и Дима Кулагин, были лидерами команды в квалификации ЧМ-2019. И если ситуация с Хвостовым стала понятна ещё в апреле и мы морально были готовы к тому, что его не будет, то операция Дмитрия Кулагина оказалась для нас большой неожиданностью. Мы все помним, как он здорово сыграл во всех матчах квалификации, а особенно в одной из решающих игр отбора с Финляндией в Хельсинки, когда мы уступали по ходу всего матча, но вырвали победу в овертайме. Кулагин брал инициативу на себя, был лучшим на площадке. Если он не сыграет на ЧМ-2019 — это будет несправедливо.

У Дмитрия Кулагина произошло отслоение сетчатки глаза. Восстановление после операции займет несколько недель.

— Мы готовы ждать Диму, и надеюсь, что он восстановится в ближайшее время, — сказал Сергей Базаревич.

Также у сборной есть дефицит больших. На прошлой неделе стало известно, что из-за травмы в Китай точно не поедет основной центровой команды последних лет Тимофей Мозгов. Также медицинскую комиссию не прошел баскетболист УНИКСа Артем Клименко. Причем, по словам Сергея Базаревича, история с 25-летним центровым связана с его халатным отношением к собственному здоровью.

— Мы очень рассчитывали на Артема, надеялись, что он подойдет к началу подготовки к Кубку мира в хорошей форме, абсолютно здоровым, — подчеркнул Сергей Базаревич. — За время моей работы в национальной сборной я всегда старался привлекать его на все сборы. К сожалению, многочисленные травмы, в особенности хронические проблемы с голеностопом, не давали ему возможности быть в наших рядах постоянно. Однако я надеялся, что он более ответственно отнесется к своему здоровью и плотно займется болячками по окончании клубного сезона. Но этого не произошло. Он приехал на сборы с болью в голеностопном суставе и не прошел медицинский осмотр. Меня очень это разочаровало. Нельзя так халатно относиться к собственному телу, инструменту, который позволяет тебе зарабатывать большие деньги. Мне бы хотелось, чтобы игроки поколения Клименко брали пример с наших ветеранов, для которых баскетбол и правильное восстановление всегда на первом месте.

Конкуренция больших

За попадание в итоговую заявку на ЧМ-2019 будут бороться три центровых: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань») и Артем Забелин («Парма»).

— На позиции большого у нас есть выбор. Ребята, которые находятся в сборной, но пока не сыграли за команду много матчей, показывают неплохой результат на тренировках и обязательно получат шанс проявить себя в ближайших товарищеских встречах. Да, у нас есть определенная проблема с «размером», но мы постараемся компенсировать это другими качествами, — заключил Сергей Базаревич.

На товарищеском турнире в Вероне наша сборная сыграет с командами Венесуэлы, Италии и Сенегала. До отъезда в Китай национальная команда проведет еще один турнир в Европе — в Хельсинки (17–18 августа, соперники — Литва и Финляндия).