«Сегодня ты на вершине, а завтра тебя хейтят»

В Единой лиге состоялся самый интригующий переход года. БК «Химки», который проводит мощную трансферную кампанию, заключил контракт с Тимофеем Мозговым. Центровой российской сборной возвращается в Подмосковье после девяти сезонов в NBA. За это время Мозгов успел пройти путь от ролевого игрока в ротации «Нью-Йорка» и «Денвера» до одного из лидеров «Кливленда», в составе которого он стал первым (наряду с Александром Кауном) чемпионом NBA из России.

В интервью «Известиям» 33-летний баскетболист рассказал о деталях своего контракта с «Химками», о переходе Косты Куфоса в ЦСКА, возможном трансфере Юнаса Жеребко, отношении к критикам и лучшем матче в своей заокеанской карьере. Начали мы разговор с национальной команды, которая сейчас готовится к чемпионату мира в Китае.

— Первого августа официально объявили, что вы не сможете сыграть на ЧМ-2019. Будете смотреть мировое первенство?

— Буду смотреть, переживать за ребят. К сожалению, не смогу поехать в Китай как болельщик. Надо плотно заняться своим восстановлением, поэтому лишние переезды сейчас не входят в мои планы. Но частичка моей души обязательно будет с парнями в Поднебесной.

— Удастся сказать напутственные слова игрокам сборной?

— Обязательно скажу. Будет здорово, если у меня получится сделать это до их отъезда. Постараюсь заехать на тренировку и пообщаться с парнями лично.

— Верите, что Россия добьется высокого результата в Китае?

— Почему я должен не верить? Я всегда верил, что наша команда способна на равных бороться с лучшими сборными. Так было и на ЧМ-2010, Олимпийских играх-2012, Евробаскете-2017. В комментариях про нас писали, зачем вы туда едете, но каждый раз мы боролись за медали.

— В этот раз цель нашей команды — получить заявку на Игры-2020.

— Точно могу сказать, что за ребят не будет стыдно.

— Вы сказали, что узнали о том, что в сборной на вас не рассчитывают, из интернета. Не обиделись на тренерский штаб?

— Во-первых, я взрослый человек и уже давно ни на что не обижаюсь. Во-вторых, случилось недопонимание. Но мы поговорили с главным тренером Сергеем Базаревичем и поняли друг друга. Просто для меня важно было поставить акцент: я не отказался от приглашения в сборную. Пока есть силы, я всегда готов приезжать помогать команде. Просто сейчас нет такой возможности.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Сергей Базаревич

— В США вы будете заниматься с личным тренером?

— Да, я продолжаю курс восстановления. Если прогресс будет идти так, как сейчас, то к началу сезона буду готов. Важно, чтобы я был здоров на все 100%, а не «толкал» себя через боль, чтобы получить рецидив. Это никому не нужно.

— Могли бы раскрыть детали своих переговоров с «Химками»?

— К сожалению, нет. Я вообще почти не принимал участие в переговорах. Всеми делами занимался моей агент Станислав Рыжов. Могу лишь сказать, что условия контракта — не совсем обычные. Последний сезон я не играл, так как было травмировано колено, и есть вероятность, что у меня не получится пройти медосмотр из-за состояния ноги. Поэтому в контракте имеется пункт, который это учитывает, — такая как бы страховка для «Химок», да и для меня. Надеюсь, что всё будет хорошо, но этот пункт необходимо было прописать.

Хотел бы сказать большое спасибо руководству «Химок» за оказанное доверие и поддержку. Надеюсь, что вместе мы добьемся высоких результатов.

— Например, выиграете Единую лигу и дойдете с командой до «Финала четырех» Евролиги?

— Не хотелось бы загадывать так далеко. Для меня самое важное — вновь начать играть в баскетбол.

— ЦСКА подписал Коста Куфоса, «Зенит» — Густаво Айона, «Химки» — вас. Мода на габаритных центровых возвращается в Россию?

— Могу лишь сказать, что будет интересно.

— Тяжело будет противостоять Куфосу и Айону?

— Ни с кем не бывает легко на таком уровне. По телевизору, может, и кажется иначе, но на площадке всегда идет серьезная борьба за каждый сантиметр.

— Коста Куфос был вашим партнером по «Денверу». Что можете сказать про этого игрока? Это мощное усиление для ЦСКА?

— Громкие имена — это одно, но только время покажет, сможет ли Коста раскрыться в новой команде. Многое будет зависеть от того, как тренер станет его использовать. Индивидуально он очень сильный игрок, тут спору нет. Да, он никогда не играл в европейских чемпионатах, но не думаю, что ему потребуется много времени на адаптацию.

— В интервью клубному сайту «Химок» вы высоко оценили усиление клуба в межсезонье. На прошлой неделе появилась информация, что к команде может присоединиться еще экс-форвард «Голден Стэйт» Юнас Жеребко. Как оцениваете возможный переход шведа?

— Два шведа в одной команде — это круто (смеется). Если серьезно, то Жеребко — классный игрок, который был бы полезен любому клубу Евролиги.

Фото: TASS/ZUMA/Nathan Denette Юнас Жеребко

— Хотелось бы вернуться в 2016 год. Вы привезли в Москву Кубок Лари О’Брайана, а за вашим автографом выстроилась длинная очередь. Чувствовали себя тогда главным спортсменом страны?

— Нет, мне это совсем не важно и не интересно. Приятно, когда дети и взрослые хотят с тобой сфотографироваться, получить карточку с автографом. Я никогда не отказываю.

— Как относитесь к тому, что в последние три года у вас появилось так много критиков?

— Сегодня ты на вершине, завтра тебя хейтят — это современный спорт. Я спокойно к этому отношусь и делю болельщиков на две категории: настоящие фанаты и «фанаты» в кавычках. Первые поддерживают свой любимый клуб, любимого игрока в самые сложные и тяжелые моменты. Таких людей единицы. Вторая категория — у тебя всё хорошо, мы за тебя болеем, всё плохо — мы не с тобой.

— Своей карьерой в NBA вы показали, что упорный труд приводит к мечте. Речь и про чемпионский титул, и про многомиллионный контракт с «Лейкерс». Секрет в постоянной работе над собой?

— Рецепта нет. В России так точно. Если ты родился в США, тренируешься, проходишь все ступени, начиная со школы и заканчивая университетом, попадаешь в зону действия радара скаутов, то тебе гораздо проще оказаться в NBA. По крайней мере есть четкая система, путь, который можно пройти. В моем же случае, я приехал туда 10 лет назад, уже достаточно взрослым. С одной стороны, я много работал над собой, тренировался. С другой, мне повезло. Без везения сейчас, наверное, не обойтись ни в одной отрасли, будь ты политик, бизнесмен или спортсмен.

— В сезоне-2014/15 вы показывали какой-то невероятный баскетбол в «Кливленде», когда выступали под руководством Дэвида Блатта. Чем вас тогда так вдохновил экс-тренер сборной России?

— Каких-то особенных слов Дэвида вспомнить не могу. Просто я был в хорошей форме, получал удовольствие от игры. Делал, что лучше всего умею, как в защите, так и в нападении.

— В одном из матчей финальной серии-2014/15 с «Голден Стэйт» вы установили один из важных рекордов: 28 очков в финальных сериях — лучший показатель в истории NBA для незадрафтованных игроков. У вас есть запись той игры?

— Записи нет. Это же не игры 1970–1980-х годов прошлого века, которые сложно найти. Сейчас зашел на сайт NBA и посмотрел тот матч, который тебе нужен, но я этим не занимаюсь. Возможно, когда мне будет лет 50, я буду пересматривать свои игры, попивая коньяк и куря сигару.

— Все знают, что у вас отличный бросок. Побалуете болельщиков «Химок» трехочковыми?

— Честно скажу, я правда могу бросать трехочковые с неплохим процентом. Но у меня другая задача — быть под кольцом и там выполнять свою работу, принося пользу коллективу.

Конечно, я переговорю с тренером. Если он разрешит мне делать дальние броски, то буду бросать. При этом надо понимать, что это будет редко. Я не смогу, как Леша Швед, кидать по 12–15 дальних бросков за одну игру.

— Вы вели потрясающе живой блог на Sports.ru. Пожалуй, лучший блог спортсмена в истории нашего спорта. Возобновите его в «Химках»?

— Нет, я не буду делать новые записи для блога. Мне кажется, он изжил себя. Не вижу поводов, о которых можно сейчас рассказывать, а просто ходить с камерой и показывать, что я надел, что съел, не хочу. Может быть, это кому-то интересно, но не мне. В свое время было много любопытных моментов, которыми я делился. Многим нравилось, и они, наверное, скучают.

Фото: Личный архив Тимофея Мозгова Тимофей Мозгов

— Ваша семья останется жить в США?

— Нет, она вернется со мной.

— Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сказал, что через год вы попробуете вернуться в NBA. Как сами оцениваете свои шансы?

— Я очень постараюсь. Но не могу сказать, что это будет легко и что у меня есть какие-то договоренности.