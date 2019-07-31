Родные пенаты: «Химки» заключили однолетний контракт с Мозговым

Чемпион NBA Тимофей Мозгов все-таки возвращается на родину. По информации источника, близкого к окружению игрока, «Химки» договорились с 33-летним центровым о подписании однолетнего контракта. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. Бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 и Евробаскета-2011 станет уже восьмым новичком желто-синих в этом межсезонье.

Агенты игрока и представители московского клуба отказались комментировать информацию о соглашении. Однако «Известиям» удалось узнать детали сделки.

— Стороны договорились о заключении контракта на один год, — отметил источник, близкий к окружению центрового. — Тимофей смог убедить руководство «Химок», что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге.

Баскетболист начинал свою профессиональную карьеру именно в «Химках», за которые выступал с 2006 по 2010 год. Причем в основной состав подмосковной команды он попал случайно.

— Я должен был играть за «Химки-2», но поздно подписал контракт и приехал в Подмосковье, когда вторая команда уехала на сборы, — вспоминал в интервью «Известиям» Тимофей Мозгов. — Основа же была в России, и мне разрешили несколько дней позаниматься с командой. Это был втягивающий сбор, и мы в основном играли в футбол, занимались в тренажерке и совсем немного работали с баскетбольным мячом. Тогда тренером был Сергей Елевич, он увидел во мне какой-то потенциал, и в итоге я провел всю предсезонку с первой командой, а потом и начал играть. Всё быстро произошло. Можно сказать, встреча с Елевичем — мой счастливый билет. Хотя первые два года я метался между основой и «Химками-2».

Основным игроком Тимофей Мозгов стал при Серджо Скариоло. В интервью «Известиям» именитый итальянский тренер говорил, что благодаря Тимофею изменил теорию баскетбола, придумав испанский пик-н-ролл.

— Мы первыми начали использовать так называемый испанский пик-н-ролл (разновидность пик-н-ролла, при котором центровой может выступать в роли пасующего. — «Известия»), задействуя атакующие возможности Антона Понкрашова, Виталия Фридзона и Тимофея Мозгова. Мне приятно, что многие тренеры в мире используют эту наработку в своей работе, — говорил «Известиям» Скариоло.

В составе «Химок» Тимофей выиграл Кубок России (2008), трижды стал серебряным (2008, 2009, 2010) медалистом чемпионата России, также завоевывал бронзу внутреннего первенства (2007). Летом 2010 года, после удачного чемпионата мира, где Мозгов стал лучшим снайпером национальной команды (13 очков в среднем за игру), он уехал в NBA, подписав трехлетний контракт с «Нью-Йорком». «Химки» получили за его переход компенсацию в размере $500 тыс.

За океаном Мозгов выступал на протяжении девяти лет. За это время, помимо «Нью-Йорка», он поиграл в пяти клубах — «Денвере» (2011–2015), «Кливленде» (2015–2016), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2016/17), «Бруклине» (2017/18) и «Орландо» (2018/19). В сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом NBA.

За «Орландо» российский центровой не провел ни одного матча из-за травмы. В сезоне-2017/18 в «Бруклине» он участвовал в 31 встрече, в среднем набирая 4,2 очка и делая 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени.