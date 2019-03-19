«Два года назад в нас тоже никто не верил»

Сборная России по баскетболу узнала своих соперников по первому групповому этапу чемпионата мира (ЧМ-2019). В китайском Ухане подопечные Сергея Базаревича сыграют со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Для продолжения борьбы за медали россиянам необходимо занять первое или второе место в группе. По мнению экспертов, удачное выступление нашей команды зависит от того, смогут ли все лидеры сыграть в Китае. Один из них — Тимофей Мозгов — ключевой центровой команды. Процесс реабилитации баскетболиста «Орландо», не игравшего в этом сезоне из-за травмы колена, подходит к концу. Чемпион NBA может вернуться к тренировкам в общей группе в самое ближайшее время и набрать необходимую форму к старту ЧМ-2019. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября.

В интервью «Известиям» Тимофей Мозгов рассказал о шансах сборной побороться за медали ЧМ, назвал главных претендентов на победу в NBA, а также оценил прогресс разыгрывающего «Локомотива-Кубани» Дмитрия Хвостова.

— Следили ли вы за решающими матчами сборной России в квалификации ЧМ-2019?

— Да, конечно. Их не так много, так что видел все игры.

— Могли бы выделить кого-то из баскетболистов нашей национальной команды?

— Последние несколько лет меня очень радует Дима Хвостов. Он всегда был талантливым разыгрывающим, но за последнюю пару лет сильно прибавил, стал настоящим лидером сборной. Во всех матчах квалификации Дима действовал очень уверенно и попадал в самые нужные моменты.

— Общались ли вы с Сергеем Базаревичем после выхода сборной на ЧМ-2019? Как оцениваете свои шансы на попадание в итоговую заявку?

— Пока не общался с Сергеем Валериановичем. Но я надеюсь, что если у меня получится полностью восстановиться, я буду цел и здоров, то смогу принести пользу сборной. Понятно, что решение принимает тренерский штаб, и если они посчитают нужным вызвать меня, то я обязательно приеду.

— На что может рассчитывать наша команда в Китае?

— Если все ребята приедут здоровые, как на Евробаскет два года назад, то наша сборная способна далеко забраться в плей-офф ЧМ-2019. Помню, как в 2017 году я сказал, что мы едем на чемпионат Европы за медалями. Тогда многие крутили у виска и «бросали» в меня мусором. В итоге мы здорово отыграли в Турции, боролись за выход в финал. Жаль, что стали только четвертыми, но выглядели очень достойно.

— То есть вы согласны с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко, который сказал, что команда будет бороться за медали?

— Конечно, надо выиграть медали ЧМ-2019, иначе тогда зачем ехать в Китай? Но понимаете, делать прогнозы — дело неблагодарное. Сложно предположить, как сложится для нас турнир, в каких кондициях будут лидеры после тяжелого сезона, как сложится «командная химия».

— Хотелось бы перейти к вашим клубным делам. Ваш агент Станислав Рыжов сказал, что вы скоро вернетесь в общую группу. Это так?

— Честно, не очень хочется говорить на эту тему. Поживем — увидим.

— «Орландо» может выйти в плей-офф?

— Я верю в это. Мы идем на девятом месте в своей конференции, в последних двух матчах одержали важные победы над «Кливлендом» (120:91) и «Атлантой» (101:91). Если бы «Орландо» проиграл эти игры, то наши шансы практически исчезли. А так мы в игре, и сейчас наступает очень важный отрезок «регулярки» — нас ждет три важнейших домашних матча подряд. Если мы одержим максимальное количество побед, то сделаем серьезный шаг к выходу в плей-офф. Кстати, в начале сезона в это мало кто верил.

— Можете назвать самое сильное и самое слабое место вашего клуба в этом сезоне?

— Самое сильное — мы способны надежно и дисциплинированно играть в защите, когда захотим. Самое слабое — нестабильность. В одной игре мы способны показывать классный баскетбол, достойный плей-офф, но это не получается делать регулярно. Порой у «Орландо» случаются провалы.

— Расскажите, в каких вы отношениях с главным тренером «Мэджик» Стивом Клиффордом? Часто ли удается пообщаться с ним с глазу на глаз?

— Мы в хороших отношениях. Он приятный человек, но у нас сейчас нет поводов для индивидуальных бесед. Я пока не играю, как вы знаете, поэтому претензий у него ко мне нет (смеется).

— Стало ли у вас больше свободного времени, учитывая, что вы давно не играете из-за травмы?

— На самом деле травмированные игроки, которые восстанавливаются после операций, больше времени проводят в спортзале, чем ребята, которые имеют постоянную игровую практику. Нам надо приезжать раньше на тренировки, оставаться после занятий. Короче, у меня не появилось больше свободного времени. Это точно.

— Как вам игра центровых «Орландо» в этом сезоне — Мохамеда Бамбы и Николы Вучевича?

— К сожалению, Мо тоже потребовалась операция (в начале февраля американцу пришлось обратиться к хирургам после перелома голени. — «Известия»). Поэтому сложно делать какие-то выводы о его игре. Ему всего 20 лет, бесспорно, он огромный талант, но только время покажет, чего Бамба добьется в лиге. Если говорить про Вучевича, то он выдает баскетбол уровня Матча всех звезд, проводит очень сильный сезон.

— Кто, на ваш взгляд, самые реальные претенденты на победу на Востоке и на Западе?

— Не буду оригинальным в этом вопросе. На Западе — это «Голден Стэйт» и «Денвер». На Востоке — «Милуоки».

— Ожидали, что «Лейкерс» во главе с вашим бывшим партнером Леброном Джеймсом так рано лишится шансов на выход в плей-офф?

— Честно, не ожидал. Более того, перед началом сезона я с пеной у рта доказывал, что Леброн выведет команду в плей-офф. Но случилось так, как случилось. Я не знаю всех причин, так как не нахожусь в команде. Но, конечно, сказалось то, что Джеймс пропустил много игр, а обновленная команда не нашла свой ритм. Посмотрим, как они перестроятся в межсезонье.

— Следите за выступлением «Химок» в Евролиге?

— Не особо.

— А в целом за турниром?

— Тоже нет. Иногда могу посмотреть хайлайты, но не более того.