Польско-литовская тройка: в сборную могут призвать «легионеров»

Три российских баскетболиста — Валерий Лиходей, Руслан Патеев и Никита Балашов — уверенно проводят этот сезон в европейских чемпионатах. Лиходей стал лидером в составе «Анвила» — действующего чемпиона Польши, Патеев пытается вытащить варшавскую «Легию», имеющую минимальный бюджет, в плей-офф турнира, а Балашов — один из самых стабильных легионеров чемпионата Литвы. Форвард «Невежиса» показывает хорошую статистику и регулярно вызывается в сборную России. Если Лиходей и Патеев продолжат выступать в том же духе, они тоже получат шанс вернуться в национальную команду и попасть в итоговую заявку на чемпионат мира – 2019, если наша сборная пройдет квалификацию.

Помешала чехарда

Для Никиты Балашова это уже третий сезон в чемпионате Литвы. До перехода в «Невежис» он два года выступал в составе «Пено Жвайгждес», дважды сыграв с клубом из Пасвалеса в плей-офф турнира. В этом году новой команде Балашова будет трудно повторить это достижение — пока «Невежис» идет на девятом месте в турнирной таблице, отставая от заветного восьмого места на три победы.

— По ходу сезона у нас поменялись практически все защитники, сменился тренер, была какая-то чехарда, — пояснил «Известиям» Никита Балашов. — Сейчас всё нормализовалось, и мы начали выигрывать, но уже, наверное, поздновато. Очень тяжело будет включиться в борьбу за плей-офф. Доволен ли своей игрой? В целом нет, при определенных обстоятельствах мог выступать сильнее.

Статистика форварда сборной России — 6,6 очка и 2,8 подбора. 27-летний баскетболист примет участие в двух заключительных играх квалификации чемпионата мира – 2019 с Болгарией (21 февраля) и Финляндией (24 февраля).

— Нам предстоит сыграть два решающих матча, и поединок с болгарами может быть даже сложнее, чем с финнами, — отметил Никита Балашов. — Они неплохо играют дома, в сентябрьском «окне» обыграли Францию. К тому же они потеряли шансы на выход на ЧМ-2019, поэтому будут играть в свое удовольствие. Такой соперник всегда опасен.

В роли лидера

Валерий Лиходей в прошлом сезоне также выступал за «Невежис» и принял участие в Матче звезд чемпионата Литвы. В феврале 2018 года баскетболист подписал контракт с итальянской «Орландиной». Форвард отлично проявил себя и в чемпионате Италии — его средние показатели в 10 матчах серии А составили 11,6 очка, 4,5 подбора и 1,5 передачи.

Летом 32-летнему форварду сделали сразу несколько предложений, но в итоге он принял решение перейти в «Анвил», где великолепно провел первую половину сезона. Средние показатели экс-игрока ЦСКА и «Химок» в польской лиге — 12,2 очка и 3,7 подбора.

— В команде адаптировался легко, все очень дружные, разделения на «лагеря» нет, — рассказал «Известиям» Валерий Лиходей. — Получаю удовольствие от баскетбола, часто забиваю по 20 очков, тренер дает мне свободу действий в атаке. Жаль, что не смогли пройти дальше в Лиге чемпионов, теперь постараемся защитить чемпионский титул во внутреннем первенстве.

В Лиге чемпионов ФИБА статистика Лиходея составила 13,3 очка, 4,2 подбора. Он лучший в команде по эффективности — 13,8 балла.

— В лидерстве есть не только плюсы, но, к сожалению, и минусы, — полагает Валерий Лиходей. — Соперники пристально за мной следят, много «бьют», уже три раза в этом году накладывали швы и был сломан нос. Если говорить про чемпионат Польши, то мне тут нравится. Понятно, что это не Евролига, но здесь всегда полные трибуны и люди ходят болеть за своих, перед играми анонсы по ТВ и радио, часто слышу о нашей команде. В нашем зале 4,5 тыс. мест, из них продано больше 3 тыс. годовых абонементов. Это впечатляет. Попасть на баскетбол в Влоцлавеке — очень престижно.

Новые возможности

Руслану Патееву удалось перезапустить свою карьеру в Польше. После нескольких неудачных сезонов в «Химках», которые были омрачены нелепыми травмами, 28-летний центровой наконец-то стал получать игровую практику. Средние показатели Патеева в чемпионате Польши — 7,2 очка и 4,6 подбора.

— Руслан во время товарищеских игр и предсезонных турниров понял, что чемпионат Польши — агрессивная лига с большим количеством контактов, — сказал «Известиям» наставник «Легии», экс-тренер «Химок» Тане Спасев. — Он сумел быстро перестроиться и с ходу стал одним из лидеров коллектива. Мы официально самая молодая команда в лиге, а Патеев — один из двух самых возрастных игроков. Он обучает молодых центровых каждый день. Даже ходит на игры нашей второй команды, чтобы поддержать одного из 17-летних «больших», который тренируется с основой. Кроме того, он всегда спокоен в играх и эта уверенность передается его партнерам.

После 19 туров внутреннего первенства «Легия» находится на девятом месте и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф турнира.

— В наших результатах большая заслуга Руслана, — уверен Тане Спасев. — Он габаритный игрок для польской лиги, поэтому мы много задействуем его при сдвоенной защите. Он стал гораздо лучше пасовать, чем в «Химках», прибавил в скорости, игре в трехсекундной зоне. Также я разрешил ему бросать по одному трехочковому за матч. И у него неплохая статистика — три из шести. Понятно, что ему есть в чем прибавлять, особенно важно добавить несколько опций в защите. Руслан это понимает и много работает — всегда остается после тренировок и занимается в спортзале. Думаю, что у него хорошие шансы вновь вернуться на уровень игрока сборной.

Руслан Патеев выступал за сборную России на Евробаскете-2015, Валерий Лиходей — на Евробаскете-2013.