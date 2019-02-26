До Китая заживет: Тимофей Мозгов рассчитывает сыграть на ЧМ-2019

Процесс реабилитации российского центрового «Орландо» Тимофея Мозгова, не игравшего в этом сезоне из-за травмы колена, подходит к концу. Чемпион NBA может вернуться к тренировкам в общей группе в конце марта и помочь «Мэджик» в заключительных матчах регулярного сезона. Об этом «Известиям» сообщил агент игрока Станислав Рыжов. Также титулованный баскетболист рассчитывает принять участие в чемпионате мира – 2019, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

С августа 2018-го Тимофей Мозгов (32 года, рост — 216 см) испытывал острую боль в правом колене. Консервативное лечение не помогало, и в итоге в январе этого года в Майами баскетболисту провели артроскопическую операцию.

Официальный представитель Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал, что спортсмен чувствует себя хорошо и в ближайшее время может приступить к полноценным тренировкам.

— Изначально мы думали, что Тимофей вернется в общую группу в середине марта, но, по ощущениям, процесс реабилитации немного затянется, — пояснил «Известиям» агент. — Думаю, что он приступит к тренировкам с полным контактом в конце марта. Тимо говорит, что после операции чувствует себя гораздо лучше и уже стал делать те упражнения на колено, которые раньше вызывали сильную боль.

«Орландо Мэджик» пока очень неплохо смотрится в этом сезоне и всерьез рассчитывает на попадание в плей-офф (впервые за семь лет). Пока «Орландо» идет на девятом месте Восточной конференции, но имеет одинаковое количество побед — по 28 — с «Детройтом» (7-е место) и «Шарлотт» (8-е место). В апреле, когда Тимофей Мозгов сможет выйти на паркет, подопечных Стива Клиффорда ждет, возможно, пять решающих матчей.

— Мы надеемся, что он еще успеет сыграть в этом сезоне, но вопрос, скорее, к тренерскому штабу «Орландо», — отметил Станислав Рыжов. — Насколько он будет нужен команде, какие задачи будет решать «Мэджик» к моменту восстановления Тимо.

Станислав Рыжов заявил, что игрок очень хочет принять участие в чемпионате мира – 2019. В воскресенье сборная России под руководством Сергея Базаревича завоевала путевку в Китай, обыграв в решающем матче отбора Финляндию (91:76). В квалификации ЧМ-2019 Тимофей Мозгов успел сыграть в двух матчах (баскетболисты, выступающие в NBA, могли участвовать только в одном «окне» из шести). Средние показатели нашего основного «большого» в матчах с Бельгией и Францией — 11 очков и три подбора.

— Тимофей смотрел матч с Финляндией и был очень рад победе сборной, — рассказал Станислав Рыжов. — Могу сказать, что у него есть большое желание сыграть на чемпионате мира – 2019. К августу он точно наберет хорошую форму и сможет быть полезным национальной команде.

Тимофей Мозгов дебютировал в сборной России в 2009 году. Он успел принять участие в четырех Евробаскетах (2009, 2011, 2015, 2017), чемпионате мира – 2010 и Олимпийских играх – 2012. В активе баскетболиста бронза Олимпиады и Евробаскета-2011.

— Конечно, мы рассчитываем на помощь Мозгова на чемпионате мира – 2019, — пояснил «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко. — У него сейчас непростой период, он давно не играл, но я уверен, что к лету Тимо будет готов на все 100%. Тимофей большой профессионал, с огромным опытом, он всегда с большим желанием приезжает в сборную. В его лице команда получит усиление.

В предыдущем сезоне Тимофей Мозгов выступал за «Бруклин», он отыграл 31 матч, в среднем проводя на площадке 11,6 минуты и набирая 4,2 очка, 0,4 передачи и 3,2 подбора. Ранее россиянин успел поиграть за «Нью-Йорк» (2010–2011), «Денвер» (2011–2015), «Кливленд» (2015–2016) и «Лейкерс» (2016–2017).

В сезоне-2015/16 Тимофей Мозгов и выступавший с ним Саша Каун стали первыми россиянами, выигравшими чемпионский Кубок Ларри О’Брайана. Годом ранее Тимо, будучи основным центровым «Кавальерс», принял участие во всех 20 матчах команды в плей-офф. В четвертой игре финала он набрал 28 очков и 10 подборов. Баскетболист был одним из лучших игроков финальной серии, но его команда в итоге уступила чемпионский титул «Голден Стэйт». Летом 2016 года Тимофей Мозгов подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс» на сумму $65 млн. Сейчас баскетболист официально является самым высокооплачиваемым спортсменом России. За сезон-2018/19 центровой заработает $16 млн. Больше в «Орландо» получают только французский защитник Эван Фурнье ($17 млн) и американский форвард Аарон Гордон ($21 млн).