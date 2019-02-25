Достучались до Поднебесной: Баскетбольная сборная пробилась на ЧМ в Китай

Сергей Базаревич сумел вывести сборную России на чемпионат мира-2019, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Таким образом, наша национальная команда не только сыграет в финальном раунде ЧМ-2019, но и продолжит борьбу за путевку на Олимпийские игры-2020. Такие перспективы открылись благодаря домашней победе над сборной Финляндии (91:76).

Итоги отборочного цикла «Известиям» подвел чемпион Европы-2007, ассистент главного тренера сборной России Сергей Быков.

— Понятно, что все оценки делаются по итоговому результату, — сказал он «Известиям». — Мы его добились, достигли цели и теперь можем выдохнуть. Последние полтора года у нас было много проблем, но теперь они остались в прошлом. Мы рассчитываем хорошо выступить в Китае.

Весь отборочный цикл, который начался еще в ноябре 2017 года, тренерский штаб сборной сталкивался с тяжелейшими кадровыми потерями. Наложение календарей Евролиги и ФИБА не позволяли Сергею Базаревичу как минимум в половине игр рассчитывать на игроков ЦСКА и «Химок». Всего в одном матче квалификации сыграл ключевой центровой команды Тимофей Мозгов (игроки, выступающие в NBA, могли участвовать только в одном «окне» из шести). Других лидеров команды преследовали травмы: лучший бомбардир Евробаскета-2017 и Евролиги-2017/18 Алексей Швед принял участие всего в двух матчах отбора, вице-капитан ЦСКА Андрей Воронцевич — в трех, лидер «Зенита» Сергей Карасев — в семи. Также везение явно было не на нашей стороне — Франции мы уступили в овертайме (74:75), а Чехии на последних секундах основного времени (78:80).

Всё это привело к тому, что судьба сборной России решалась в последнем туре второго группового этапа, где нам противостояла Финляндия. Причем за счет гостевой победы в Хельсинки Россию устраивало поражение с разницей «-1» и «-2» очка. Но игроки и главный тренер не собирались вдаваться в математические расчеты и хотели одержать уверенную победу в переполненном дворце спорта «Молот» в Перми.

Однако игра пошла неудачно. Впервые нашей команде удалось выйти вперед только в начале четвертой четверти. По ходу матча же россияне уступали Петтери Копонену и компании с пугающей разницей «-18» и «-13» очков. От волнения наша команда провалила первую четверть (16:28).

— Весь отборочный цикл мы плохо начинали в домашних матчах, — сказал «Известиям» форвард сборной России Никита Курбанов. — Случилось это и в Перми. Сложно назвать какую-то одну причину — это и волнение, и желание выиграть любой ценой. В какой-то момент мы потеряли концентрацию и растерялись в защите. Хорошо, что во второй четверти за счет агрессии и постоянных смен в обороне нам удалось вернуться игру. Это был один из важнейших моментов матча.

Вторую четверть наши провели на одном дыхании, сократив отставание до минимума (37:38). Важную роль в этом рывке сыграли защитник «Нижнего Новогорода» Евгений Бабурин и форварды ЦСКА — Семен Антонов и Никита Курбанов. Своими действиями на обеих сторонах площадки они показали пример остальным, как нужно сражаться за каждый мяч. Правда, в третьей четверти финнам вновь удался мощный рывок — за 2,18 минуты до конца десятиминутки отставание нашей команды составляло «-13» (49:62). После тайм-аута мы сократили разницу до «-6», но целостной игры было не видно.

Всё каким-то чудом изменилось в заключительной четверти. Лидеры команды Андрей Воронцевич и Дмитрий Кулагин повели команду за собой и у сборной наконец-то стали залетать дальние броски (период начался с трех дальних попаданий от Антонова, Хвостова и Воронцевича, а всего — семь точных трехочковых за четверть). В заключительную пятиминутку наша сборная просто смяла своего соперника, — 17:2.

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка, 15 очков у Семена Антонова, 14 — у Андрея Воронцевича.

— В перерыве мы решили, что главное — не сдаваться, играть до конца, выложиться на все сто процентов, — рассказал «Известиям» Семен Антонов. — Поэтому даже уступая «-13» в третьей четверти, команда не впала в панику, а продолжала искать свою игру в нападении. В итоге в заключительном отрезке мы наконец-то поймали кураж, забили несколько сумасшедших мячей. Всё это произошло при великолепной поддержке болельщиков. В «Молоте» была потрясающая атмосфера, хочется сказать нашим фанатам большое спасибо.

В последний раз сборная России участвовала в финальной стадии чемпионата мира в 2010 году. Тогда россияне заняли 7-е место, уступив в четвертьфинале сборной США (79:89). В 2014 году наша национальная команда не сумела отобраться на чемпионат мира.

— Поздравляю сборную России, Сергея Базаревича и всех ребят с выходом в финальную часть чемпионата-2019, — сказал «Известиям» агент главного тренера сборной России Обрад Фимич. — Сергей Валерьянович проделал отличную работу на протяжении всего отборочного цикла, но квинтэссенцией стал матч с Финляндией. В Перми у многих игроков был плохой день, но Базаревич продолжал верить в парней — Воронцевича, Фридзона, Хвостова, Кулагина — и они принесли ему победу в четвертой четверти. Это отличает классного тренера от хорошего, который начинает делать замены после первой же ошибки.

Жеребьевка финального турнира ЧМ-2019 состоится 16 марта.