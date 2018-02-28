У этой сборной есть характер

Сборная России по баскетболу практически обеспечила себе участие во втором раунде квалификации чемпионата мира-2019. В минувшие выходные подопечные Сергея Базаревича в напряженной борьбе уступили на выезде Франции (74:75) и взяли реванш у Боснии и Герцеговины (70:53) в Перми. В сильно ослабленном составе наша сборная показала отличную игру в защите, а новыми лидерами сборной ожидаемо стали баскетболисты, получающие большую игровую практику в своих клубах — защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин и форвард «Зенита» Сергей Карасев.

В гостевом матче с Францией нашей сборной элементарно не хватило удачи, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Сергей Карасев несколько раз имел шанс принести команде победу — на последних секундах четвертой четверти и в последней атаке в овертайме. При этом 35-летний ветеран сборной соперника, чемпион НБА Борис Диао выдал свой лучший матч в этом сезоне, набрав 11 очков в дополнительной пятиминутке (всего на счету экс-форварда «Сан-Антонио» 23 очка, 7 подборов и 7 передач).

— На место «павших» бойцов становятся новые, — отметил в беседе с «Известиями» двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов. — Ребята молодцы, что в отсутствие 8–10 ключевых игроков на равных бились с французами. Но исход игры решило мастерство Бориса Диао, который практически в одиночку вытащил концовку. Борис провел более тысячи игр в НБА, поэтому, несмотря на возраст, для квалификации ЧМ-2019 он — игрок с другой планеты. Если бы не Диао, мы бы наверняка выиграли. В целом наша сборная оставила приятное впечатление. Конечно, общий уровень надо подтягивать, но как это сделать, если большинство вызванных игроков получают очень мало игрового времени в своих клубах? За исключением Сергея Карасева и Дмитрия Кулагина, которые имеют постоянную практику. Им доверяют ключевые броски. Поэтому и в сборной они тоже выходят на первые роли.

В домашней игре с Боснией и Герцеговиной борьба на площадке наблюдалась только в первой половине встречи. Полный зал арены «Молот» в Перми гнал сборную вперед — за счет усилий приехавшего на второй матч капитана команды, игрока ЦСКА Виталия Фридзона и великолепной игры в защите россиянам удалось выиграть третью четверть со счетом 21:6. Матч стал убедительным реваншем за поражение в Сараево — итоговое преимущество сборной РФ составило «+17».

— В первых двух четвертях многие ребята нервничали, и это позволило боснийцам оставаться в игре, — рассказал «Известиям» чемпион Европы Захар Пашутин. — Когда в перерыве Сергей Базаревич внес нужные коррективы, сборная заиграла гораздо увереннее, игроки начали реализовывать свои броски и быстрые отрывы. Отмечу активную защиту, благодаря которой боснийцы набрали всего 53 очка за 40 минут. Из игроков, которые нечасто приезжают в национальную команду, порадовал Петр Губанов, ушедший в «Нижний Новгород» за постоянной игровой практикой. Другие ребята тоже не подвели и играли на максимуме своих возможностей. Их не надо мотивировать, чтобы приезжать в сборную и биться за честь своей страны. У этой команды есть характер, и на нынешнем этапе это — главное.

Убедительная победа над боснийцами практически открыла дорогу сборной во второй этап квалификации. Туда попадут три лучшие команды из четырех в нашей группе. Даже поражения в оставшихся матчах с бельгийцами и французами вряд ли окажутся для россиян фатальными. Опуститься на последнее место таблицы подопечные Сергея Базаревича смогут только в случае форс-мажорных событий. Такими можно считать, например, победу боснийцев над близким к оптимальному составом французов или же поражение нашей сборной в Бельгии с разницей более 20 очков. Но в это верится с трудом.

— Понятно, что сборная преодолеет первый групповой раунд, но затем будет второй этап квалификации, на котором мы вновь можем не увидеть в составе сильнейших игроков, — продолжил Виталий Носов. — И в таких условиях отобраться на ЧМ-2019 будет очень непросто. Сам факт, что за сборные не могут играть лучшие баскетболисты — безобразие. FIBA и Евролига, похоже, окончательно утратили интерес к переговорам и мешают любителям баскетбола полноценно наслаждаться игрой своих команд.

29 июня сборная России на выезде сыграет с бельгийцами, а 2 июля в Краснодаре примет команду Франции.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter