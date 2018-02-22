Прямой эфир

Валерий Лиходей официально стал игроком «Орландины»

Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2017/18
0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

31-летний российский форвард Валерий Лиходей сменил литовский «Невежиси» на итальянскую «Орландину». Контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона.

По словам официального представителя игрока Обрада Фимича, в «Орландине» рассчитывают, что Лиходей поможет клубу сохранить прописку в высшем дивизионе. После 19 сыгранных матчей клуб из города Капо-д’Орландо идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, одержав всего четыре победы.

Без центровых, но с желанием «грызть» паркет
Баскетбольная сборная России проведет важнейший матч квалификации чемпионата мира – 2019 против команды Франции с огромными кадровыми потерями

— Валерий хорошо проявил себя в составе «Невежиси», показав качественный баскетбол в чемпионате Литвы и Кубке ФИБА, — сказал «Известиям» Обрад Фимич. — Поэтому переход в более сильный чемпионат был делом времени. В итоге мы подписали контракт с «Орландиной» до конца сезона. Считаю, что это шаг вперед как для игрока, так и для всего российского баскетбола. Давно русских игроков не было в Лиге А. 

В составе «Невежиси» Валерий Лиходей набирал в среднем 10,7 очка с 45% попадания из-за дуги. Также игрок принял участие в Матче звезд чемпионата Литвы.

В своей карьере Валерий Лиходей успел поиграть во всех российских топ-клубах — ЦСКА (2003–2004), «Локомотиве-Кубани» (2012–2014) и УНИКСе (2014–2016), «Химках» (2016–2017). В составе московских армейцев баскетболист выиграл молодежную Евролигу-2004, в «Локомотиве» — Еврокубок-2012/13, а в УНИКСе и «Химках» — серебряные медали Единой лиги ВТБ.

В составе молодежной сборной России Валерий Лиходей стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы – 2005, а в 2009 году стал серебряным призером Универсиады. В майке национальной сборной России Валерий Лиходей принял участие в чемпионате Европы 2013 года. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России лишилась игроков ЦСКА
Тренерский штаб армейцев не отпустит своих баскетболистов на матч с Францией в квалификации Чемпионата мира-2019
Швед оставил сборную до лета
Лучший российский баскетболист во время перерыва поможет национальной команде в двух решающих матчах квалификации Кубка мира – 2019

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017