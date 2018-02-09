Сборная России лишилась игроков ЦСКА

Игроки ЦСКА Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Семен Антонов, Виталий Фридзон и Михаил Кулагин не смогут помочь сборной России в матче квалификации Чемпионата мира-2019 с Францией 23 февраля. Причина — новые правила Международной федерации баскетбола (ФИБА), которые не позволяют клубам создавать конкурентные преимущества для той или иной сборной. То есть если ЦСКА отпускает российских баскетболистов на матч с Францией, то он обязан «командировать» в сборную Франции и двух французских легионеров — Нандо Де Коло и Лео Вестерманна. Учитывая, что 22 февраля армейцы в рамках Евролиги играют с «Басконией», тренерский штаб московского клуба принял решение вообще не отпускать игроков в свои сборные.

Информацию о появлении нового правила ФИБА «Известиям» подтвердила генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина.

— Это действительно так, — заявила она. — В данном случае у ЦСКА есть выбор: или отпустить на этот матч и российских, и французских игроков, или не отпускать никого.

ЦСКА пошел по второму пути. При этом не исключено, что кто-то из игроков армейского клуба всё же присоединится к сборной в домашнем матче с Боснией и Герцеговиной (25 февраля). Об этом «Известиям» сообщил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

— ЦСКА не сможет отпустить даже тех игроков, которые принимали участие в предыдущих двух играх квалификации (Антонов, Фридзон, Кулагин), — рассказал «Известиям» Сергей Базаревич. — Возможно, кто-то из армейцев сыграет в матче с Боснией в Перми. Остается только порадоваться, что российские игроки настолько важны для наших ведущих клубов, что без них они не смогут добиться результата в Евролиге.

Ранее «Химки» приняли решение не отпускать на матчи квалификации Кубка мира-2019 лидера национальной команды, лучшего снайпера Евробаскета-2017 Алексея Шведа. От подмосковного клуба в сборную приедет форвард Андрей Зубков.

— Мы находимся в тяжелой ситуации, у нас нет достаточной «глубины скамейки», — продолжил Сергей Базаревич. — Но нам нельзя унывать, мы будем задействовать тех игроков, которые будут доступны, и надеемся на то, что они проявят себя с самой лучшей стороны. Используют появившийся шанс и добьются результата для сборной.

В феврале национальной команде также не сможет помочь и единственный номинальный центровой Артем Клименко. Баскетболист саратовского «Автодора» получил травму в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» и пропустит три–четыре недели.

Таким образом, незадолго до двух важнейших матчей квалификации ЧМ-2019 в расширенном составе сборной осталось всего 12 человек. Это защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань») и Иван Ухов («Парма»), форварды Павел Антипов, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий (все — «Локомотив-Кубань»), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Петр Губанов («Нижний Новгород») и Андрей Зубков («Химки»).

Сборная России соберется в Новогорске 19 февраля. Уже через три дня она отправится во французский Страсбург, где 23 февраля сыграет с лидером группы — Францией. После этого матча команда прямым чартером полетит в Пермь, где 25 февраля встретится с Боснией и Герцеговиной.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter