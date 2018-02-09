Виктор Швед: «Если сыну дадут хороший контракт в НБА, он уедет»

Заслуженный тренер России Виктор Швед получил от ПБК ЦСКА грант для российских наставников, добившихся успеха в воспитании юных баскетболистов. Эта премия была учреждена к 90-летию со дня рождения легендарного тренера Александра Гомельского, ее размер составляет 300 тыс. рублей. Их Виктор Николаевич намерен потратить на развитие детской команды, с которой он работает в Белгороде.

Виктор Швед действительно преуспел в подготовке молодых кадров. Сейчас в сборной России играют два воспитанника Шведа-старшего — его сын Алексей Швед (БК «Химки») и форвард «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий. Еще два его ученика — Денис Левшин и Денис Захаров — выступают в Единой лиге ВТБ. Левшин пытается пробиться в состав краснодарского «Локомотива», а Захаров уже является одним из лидеров красноярского «Енисея».

В интервью «Известиям» Виктор Швед рассказал о секрете подготовки молодых игроков, шансах своего сына на возвращение в НБА и главных проблемах отечественного клубного баскетбола, где роли первых скрипок закреплены за легионерами.

— Александр Гомельский — великий тренер, эталон в нашей профессии, — сказал «Известиям» Виктор Швед. — Он заслужил признание во всем мире, не зря приз лучшему тренеру Евролиги носит имя этого титулованного специалиста. Безусловно, мне приятно получить грант имени Александра Яковлевича, приятно, что руководство ЦСКА не забывает людей, которые внесли свою лепту в развитие клуба, особенно детских тренеров. Помимо моего сына, выступающего за ЦСКА с 2005-го по 2012 год, сейчас в клубе играет мой другой воспитанник — Александр Хоменко. Саша — один из лидеров юношеской сборной и, надеюсь, он еще заявит о себе во взрослом баскетболе.

— Сейчас в Лиге ВТБ выступают сразу четыре ваших ученика. В чем ваш секрет подготовки?

— В кропотливой работе над техникой, над школой баскетбола, внимании к мелочам. Мой секрет — больше быть в зале и уделять максимальное внимание детям. Тогда будет и результат. По выпуску из СШОР хотя бы один мой игрок обязательно попадает в сборную, а из выпускников 1993 года рождения сразу четверо попали в клубы-участники Лиги ВТБ. Сейчас я тренирую ребят 2003 года рождения и думаю, что через пару лет кто-то из них сможет построить хорошую карьеру. Задатки у них хорошие.

— В сентябре вас назначили тренером сборной России U-16. Как будете совмещать эту должность с работой в Белгороде?

— Я отказался от этого приглашения РФБ. Меня надо было звать в сборную раньше. Я прекрасно понимаю, что это за работа — надо всё бросить и сосредоточиться на поездках по всей России в поисках молодых талантов. Я уже не в том возрасте, у меня есть группа ребят, которых я хочу довести до выпуска. Для Белгорода лучше, когда я дома (смеется).

— Согласны с мнением президента «Автодора» Владимира Родионова, что у нынешнего поколения игроков сборной нет достойной смены?

— Владимир Родионов прав. Есть большая проблема с подготовкой молодых кадров. Вот сейчас в дефиците позиция центрового — во всех клубах Лиги ВТБ на этой позиции выступают иностранцы. При этом у нас есть талантливые ребята, но они не обучены базовым элементам — не способны сделать крюк, полукрюк, выдавить оппонента под кольцом. Все нацелены на трехочковые броски. А чтобы его бросить, надо уметь обыгрывать один в один. Увы, но и этому не учат. Поэтому молодых тренеров надо учить не видению игры, а создавать школу баскетбола с устоявшимися стандартами. Такие школы есть в Литве, Сербии, Латвии. И оттуда выпускаются суперталантливые дети, которые получают шанс пробиться в НБА. Нам есть с кого брать пример, но, видимо, нет желания. Сейчас все детские тренеры гоняются за сиюминутным результатом — выиграть чемпионат России, отдать игрока в резервную сборную. Тогда ты считаешься лучшим. Но это неправильная система. Детский тренер должен получать повышение, когда его игрок заиграет за национальную команду. В Сербии, если детский тренер воспитал игрока для первой сборной, ему в несколько раз повышают зарплату и дают повышение. У нас такого и близко нет.

— Что скажете про игру своего сына в «Химках»?

— Леша играет на фоне усталости. Я вижу это по его броску. Всё-таки тяжеловато играть по 30 минут в Евролиге и Лиге ВТБ. Причем сезон для него начался очень рано, с Евробаскета-2017, где он показал всем свой уровень. В Стамбуле он оставил много сил, но продолжает демонстрировать высокую результативность. Сейчас он набирает по 20 и более очков в каждом матче, но в целом команде чего-то не хватает. Дальше я рассуждать не буду. У «Химок» есть главный тренер, который и отвечает за результат.

— Вам не кажется, что Алексей рано уехал из НБА?

— Если бы ему предложили хорошие деньги, он бы остался. Этим летом его звали четыре–шесть клубов НБА, но они предлагали минимальные контракты. У Алексея уже не тот возраст, чтобы соглашаться. У него семья, надо думать о будущем. При этом вопрос с возвращением в НБА не закрыт. Если ему дадут нормальный контракт, он уедет.

— Почему Станислав Ильницкий практически перестал играть после перехода в «Локомотив-Кубань»?

— Сложный вопрос. Он умеет хорошо защищаться, очень трудолюбивый. Помню, в детском возрасте он почти всегда оставался после тренировок и отрабатывал элементы, с которыми у него были проблемы. В Краснодаре он потерялся, где-то дрогнул. Посмотрим, как будет дальше.

— В целом Саша Обрадович не очень доверяет российским игрокам…

— Та жа картина и в «Химках», и в ЦСКА. Посмотрите игры Евролиги с участием этих клубов. Если разница в счете не очень крупная, наши ребята сидят на скамейке, а на площадке легионеры. И нашим никогда не доверят совершить решающий бросок в концовке, хотя я считаю, что российские игроки не хуже. Вот Леша отвоевал такое право, почему другие этого не могут? В них нужно просто поверить, доверить несколько концовок. Но у иностранных тренеров другое мнение. И их где-то можно понять, ведь им нужно показать сиюминутный результат. Жалко, что перевелись российские тренеры. Ведь у нас была целая плеяда великих наставников — Гомельский, Кондрашин, Белов…

— Сейчас все выделяют трех российских специалистов — Сергея Карасева, Евгения Пашутина и Сергея Базаревича.

— Вы перечисляете бывших игроков. Причем очень высокого уровня. Но они начали свой путь не с фундамента, с обучения детей, а сразу стали работать в профессиональных клубах. Кто-то помощником, кто-то главным тренером. На мой взгляд, это ложный путь. Больших успехов такие специалисты обычно не добиваются. Надеюсь, пример Карасева, Пашутина и Базаревича будет исключением из правил и эти ребята добьются высоких целей.

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