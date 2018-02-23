Без центровых, но с желанием «грызть» паркет

Мужская сборная России отправилась в Страсбург, где сегодня она проведет, возможно, самый сложный матч в отборочном турнире Кубка мира – 2019 — против Франции. В игре против лидеров группы наша команда по разным причинам не сможет рассчитывать на целый ряд ведущих баскетболистов, включая Алексея Шведа, Тимофея Мозгова, Андрея Воронцевича, Никиту Курбанова, Виталия Фридзона, Семена Антонова, Владимира Ивлева и Артема Клименко. К слову, последний был единственным номинальным центровым, вызванным на февральские сборы.

Также под вопросом было и участие в матче форварда «Зенита» Сергея Карасёва, повредившего руку во время исполнения бросков сверху на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Однако травма игрока оказалась не серьезной.

— Сергей готов выйти на матч с Францией, — сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич. — Тот факт, что он пропустил несколько тренировок на этом коротком сборе, не вызывает у меня каких-то опасений. Он знает наши взаимодействия.

Французы, к слову, тоже понесли значительные потери. Помимо отсутствия игроков, выступающих в клубах НБА и Евролиги, в этот раз главный тренер соперников Винсент Коллет не сможет рассчитывать на центрового «Страсбурга» Луи Лабери и форварда «Барселоны» Эдвина Джексона.

— Отсутствие Лабери и Джексона пойдет нам на руку, — пояснил Сергей Базаревич. — В их отсутствие стоит выделить Бориса Дьяо (35-летний баскетболист, большую часть карьеры отыгравший в клубах НБА. — «Известия»). Через него наши соперники играют очень много комбинаций, идут внутрь трехсекундной зоны. Да и вообще у них очень атлетичная команда, что должно создать нам проблемы, потому что у нас большие трудности с центровыми. Придется как-то компенсировать это.

Многие эксперты сошлись во мнении, что в отсутствие Тимофея Мозгова и Артема Клименко свой шанс мог получить центровой «Зенита» Иван Лазарев.

— Сколько времени в среднем Лазарев проводит на площадке в составе «Зенита»? — ответил вопросом на вопрос главный тренер сборной России. — Понимаете, Вани не было ни в каких списках изначально. Мы не ожидали, что потеряем такое количество игроков, и даже по правилам теперь не можем включить его ни в какие заявки.

На позиции пятого номера в старте, скорее всего, появится форвард «Нижнего Новгорода» Петр Губанов.

— Будет нелегко, я давно не приезжал в сборную, не знал комбинаций, — рассказал «Известиям» баскетболист. — У нас было всего три дня на подготовку и, конечно, этого очень мало. Но что делать, будем выкручиваться. Мотивация проявить себя у меня очень высокая, поэтому попытаюсь сделать всё, что от меня зависит.

Также шанс проявить себя получит и 22-летний защитник «Пармы» Иван Ухов.

— Пока я не испытываю никакого волнения — скорее всего оно придет прямо перед игрой, — заявил он. — В любом случае, постараюсь принести команде как можно больше пользы. Легко ли я освоился в команде? Можно и так сказать. Почти все игроки, которые есть в сборной, играют в Единой лиге, где я также получаю свое время. Там тоже скорости немаленькие, разницы особенно не чувствуется.

По словам Сергея Базаревича, матч с Францией очень важен, но не стоит зацикливаться на его результате.

— Доволен энтузиазмом, с которым игроки старались выполнять установки, — отметил наставник сборной. — Они поняли, что им нужно «грызть» паркет и показать свои лучшие стороны. Не надо думать: «Вот, я поехал во Францию и всё — я игрок сборной России». Жизнь не заканчивается на этих играх и на попадании в состав. Будут еще матчи, еще турниры. Все понимают: в национальную команду есть и другие кандидаты. И чем лучше ты себя проявишь сейчас, тем больше шансов у тебя будет выдержать конкуренцию с теми, кто потом вернется.

Следующий матч квалификации чемпионата мира – 2019 сборная России проведет 25 февраля против сборной Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Перми.

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