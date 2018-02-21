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«Мне жалко ребят, которые играют с Боллами в одной команде»

Форвард сборной России Никита Балашов — о предстоящем матче с французами и выступлении в чемпионате Литвы
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Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
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До конца зимы баскетбольная сборная России проведет два важнейших матча квалификации чемпионата мира-2019. 23 февраля наша команда сыграет в Страсбурге с лидером своей группы Францией, а 25-го — с Боснией и Герцеговиной в Перми. Незадолго до выезда сборной в Страсбург «Известия» пообщались с единственным игроком российской команды, выступающем в иностранном чемпионате — Никитой Балашовым. 26-летний форвард литовского клуба «Пено Жвайгждес» рассказал о предстоящих матчах квалификации и опыте игры против Лианджело и Ламело Боллов, братьев разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла. 

— Какие ожидания от предстоящих матчей? 

— Понятно, что будет тяжело. Команда здорово изменилась. На этот сбор не смогли приехать многие ключевые игроки. Кого-то не отпустили клубы, кто-то получил травму. Но у Франции тоже есть потери. Поэтому будет интересно. 

— В составе нашей сборной нет ни одного центрового. Главный тренер Сергей Базаревич сказал, что нам будет очень тяжело в борьбе под кольцом. Согласны?

— Если мы сделаем то, что задумали, то большим не будет тяжело. Сложнее будет защитникам, если всё делать по задумке тренера. Посмотрим, как сложится игра. У нас есть высокая мотивация добиться выездной победы и доказать, что все вызванные игроки достойны сборной. 

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— Вы второй раз получили вызов в сборную после долгого перерыва. Довольны? 

— Конечно. Всегда приятно попасть в сборную и очень приятно вернуться на родину. Для меня это двойной бонус. Если честно, то с тех пор, как я вернулся с прошлого сбора, сразу начал ждать следующий. Поэтому очень рад оказаться в Новогорске и готовиться к предстоящим матчам. 

— Как относитесь к тому, что из-за наложения календарей ФИБА и Евролиги за сборную не могут играть сильнейшие баскетболисты?

— Отрицательно. Сборная должна играть сильнейшим составом. Но пока организации не могут договориться, надо как-то выходить из положения. У многих сборных есть схожие проблемы, но это не говорит о том, что надо игнорировать квалификацию и отказаться от ЧМ-2019.

— Вы играли против, пожалуй, самых обсуждаемых молодых игроков мира Ламело и Лианджело Боллов — братьев второго номера драфта НБА-2017 Лонзо Болла, подписавших годовой контракт с литовским «Пренаем». Что скажете об их способностях? 

— Да, я играл против Боллов, но не знаю, можно ли назвать это баскетболом. Скорее, это цирк. У ребят полный карт-бланш на то, чтобы выполнять трюки и развлекать публику. Мы забили им более 120 очков — ребята даже не защищались. Наши атаки были по пять секунд. Было просто неприятно. Мне жалко ребят, которые играют с ними в одной команде и попали в такую ситуацию. 

— Ваш контракт с «Пено Жвайгждес» рассчитан до конца сезона? 

— Да, всё верно.

— Сергей Базаревич сказал, что вы способны перезапустить свою карьеру на более высоком уровне... 

— Мне очень бы хотелось вернуться в Россию. Не скажу, что литовский чемпионат очень слабый. Он входит в топ-первенства Европы, но всегда хочется большего. Надеюсь, в следующем сезоне я буду выступать на более высоком уровне. Оставаться в Литве желания нет. 

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