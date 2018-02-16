Базаревич: «Зависимость сборной от игрока — штамп»

До конца зимы баскетбольная сборная России проведет два важнейших матча квалификации чемпионата мира-2019: 23 февраля наша команда сыграет в Страсбурге с лидером своей группы — Францией, а 25-го — с Боснией и Герцеговиной в Перми. Незадолго до начала сборов в подмосковном Новогорске корреспондент «Известий» Тимур Ганеев встретился с главным тренером национальной команды Сергеем Базаревичем. В ходе беседы 52-летний специалист рассказал о желании возглавить топ-клуб, особенностях календаря квалификации ЧМ-2019, уровне подготовки Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина и Дмитрия Хвостова, а также — о планах по омоложению сборной, своем отношении к действиям МОКа и реальных героях фильма «Движение вверх».

— Не скучаете по постоянной работе?

— Периодически. Но это не значит, что у меня нет никаких обязанностей, кроме тех, что возникают, когда мы участвуем в отборочных матчах ЧМ-2019. Я считаю, что у меня самая ответственная работа в российском баскетболе. Она требует постоянно держать руку на пульсе, готовиться к сборам и матчам национальной команды. Тем более в ситуации, когда мы не всегда понимаем, на каких игроков можно рассчитывать, а на каких нет.

— Зимой у вас были предложения вернуться к клубной работе?

— Были, но после Евробаскета-2017 я сказал своим агентам, что не буду рассматривать предложения от клубов, которые не ставят перед собой высоких задач. Например, когда в «Трабзоне» уволили тренера, мне предложили вернуться в турецкий клуб, но я решил, что этот вариант мне не подходит.

— То есть вы готовы принять приглашение только от топ-клуба?

— Считаю, что готов тренировать команду, выступающую в Евролиге. Или это должен быть клуб, который решает масштабные задачи. Возможно, подняться с низов, но — подняться до самого верха.

— На ваш взгляд, реально с нынешним календарем ФИБА совмещать работу в клубе и сборной?

— Непросто, но возможно. Всё зависит от договоренностей клуба и федерации. И от людей, которые участвуют в этом процессе.

— В феврале сборной предстоит сыграть два важных матча квалификации. Если Боснию в деле мы уже видели — то что представляет собой сборная Франции без игроков Евролиги?

— Сборная Франции даже без своих звезд — игроков, выступающих в НБА и Евролиге, — являет собой грозную силу. Они доказали это, выиграв два стартовых матча квалификации. В отличие от нас у них более длинная скамейка запасных и большое количество атлетичных игроков, за которыми следят скауты НБА. Это позволяет им даже при отсутствии лидеров собрать очень боеспособный коллектив.

— Ответный матч с Боснией пройдет в Перми. По всей видимости, при переполненных трибунах. Довольны, что РФБ сделала выбор в пользу этого города?

— Мы уже играли с боснийцами в Перми — это был отборочный матч Евробаскета-2017. Тогда нас очень впечатлила поддержка, которую мы получили в этом городе. В Перми, пожалуй, лучшие баскетбольные болельщики в стране. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на предстоящую игру и едем в Пермь с чувством, что нас там ждут. Понятно, что в плане логистики сыграть в Москве было бы гораздо легче, но наша стратегия заключается в том, что сборную должны видеть и в регионах. Поддерживать интерес к баскетболу во всей стране — одна из наших главных задач.

Если говорить про наш календарь игр — он, конечно, не очень удобный. Второй раз подряд мы играем первый матч на выезде, а второй дома. Перерыв между играми один день, поэтому преимущество своей площадки практически теряется.

— Сборной не сможет помочь лидер команды Алексей Швед. При этом сейчас он проводит, пожалуй, лучший сезон в своей карьере. Согласны с этим мнением?

— Швед, безусловно, проводит выдающийся год. Он был самым результативным игроком и попал в символическую пятерку Евробаскета. И сейчас Леша лидирует в списке самых результативных игроков Евролиги. Лучший ли это сезон в его карьере? Будет зависеть от того, какой результат покажет его команда. Индивидуальные выступления — это отлично, но сезон всегда оценивается по итоговым результатам клуба.

— Количество игровых минут, которые он получает в обоих турнирах, не отразится на его здоровье?

— На мой взгляд, такой баскетболист и должен проводить много времени на площадке, чтобы радовать болельщиков и приносить результат. Единственное ограничение — в современном баскетболе сложно играть больше 30 минут в каждом матче, чтобы не страдала игра на одном из концов площадки. К тому же уходит свежесть, и это приводит к спаду процента трехочковых. Наверное, и нам, и клубу хотелось бы, чтобы он проводил чуть меньше времени в Лиге ВТБ. Но для «Химок» практически все матчи в этом турнире складываются очень тяжело, и Шведу приходится включаться в них по максимуму.

— На Евробаскете ваш ассистент Борис Соколовский отметил, что сборная — менее «шведозависимая», чем «Химки». Согласны?

— Зависимость от того или иного игрока — штамп. Мы неплохо использовали сильные качества Алексея, и мне кажется, что он должен быть не разыгрывающим, а основным созидателем. На мой взгляд, так и ему легче, и для команды он становится полезнее.

— Болельщики не видели связку Алексей Швед – Сергей Карасев с 2013 года. Они еще будут играть вместе?

— Они здорово играли на предсезонном сборе летом 2016 года. К сожалению, Швед тогда получил травму, и в официальных играх мы не смогли увидеть эту связку в деле. В перспективе их дуэт способен создавать большие проблемы соперникам. Надеемся, что мы увидим это сочетание в ближайшем будущем.

— Вы удивлены преображением Дмитрия Кулагина? После двух лет на скамейке запасных ЦСКА он стал одним из лучших игроков Лиги ВТБ...

— Я не удивлен и не считаю его игру в составе «Локомотива» преображением. На Евробаскете он показал, что может быть полезным на обеих сторонах площадки, и мы в какой-то мере открыли его потенциал как разыгрывающего. Придя в «Локо», он продолжил действовать в основном в этом амплуа. Это полезно для сборной — не секрет, что позиция первого номера очень дефицитна для нас.

— Когда этот игрок остался без клуба, у вас были сомнения, стоит ли брать его на Евробаскет?

— Его контрактная ситуация меня не беспокоила. У меня не было сомнений в отношении Димы, даже несмотря на то что он приехал на первый сбор в плохой форме. Он — человек, который иногда искусственно создает себе проблемы, а потом героически их преодолевает. И то, что он показал на Евробаскете, было для меня оптимистичным сигналом. Я позвонил ему после турнира и сказал, что он ни в коем случае не должен упускать шанс, который предоставился ему в карьере. Сказал, что надо забыть о том, что происходит вокруг, и сосредоточиться на баскетболе. Надеюсь, он меня услышал. Игра, которую Дима показывает сейчас, позволяет сказать, что он извлек правильные уроки. У него еще есть большой запас для улучшения своей игры.

— При этом остальные российские игроки «Локомотива-Кубани», который стал базовым клубом сборной, получают довольно мало игрового времени. Обеспокоены этим?

— Ситуация могла бы быть лучше, но она не настолько плоха. Хвостов играет большую роль в «Локо». Мало кто уделяет внимание такому показателю, как «плюс-минус» (показывает, насколько больше очков набирала/пропускала команда игрока, когда он находился на площадке. — «Известия»). А по нему Дима входит в тройку лучших игроков Лиги ВТБ. Это говорит о том, какую пользу он приносит команде. Остальные баскетболисты как в сборной, так и в клубе являются ролевыми игроками. Конечно, нам бы хотелось, чтобы российские баскетболисты проводили как можно больше времени на площадке, но перед краснодарским клубом стоят высокие задачи, а в его составе есть хорошие легионеры. Нашим ребятам приходится буквально выгрызать свои минуты.

— С возвращением Зорана Лукича в «Нижний Новгород» молодые игроки добились существенного прогресса. Неплохую статистику демонстрируют Иван Стребков, Артем Комолов, Александр Захаров и Илья Попов. Они еще не готовы играть в сборной?

— Мне кажется, команда играет намного лучше, чем в начале сезона. Но те игроки, которых вы назвали, за исключением Стребкова, должны приносить больше пользы клубу, чтобы стать кандидатами в главную сборную.

— Ждет ли сборную России омоложение состава? Или вы планируете это только в следующем отборочном цикле?

— Мы омолаживаем команду и планируем делать это и дальше. Но, повторюсь, у нас не настолько большой круг кандидатов. Никто не стучится в двери сборной, чтобы сказать: «Бесспорно, этот молодой игрок готов заменить кого-то из основной обоймы». Мы привлекли молодого защитника «Пармы» Ивана Ухова. Он понравился тренерскому штабу на сборах и будет готовиться к предстоящим февральским матчам квалификации. Летом попробуем провести побольше времени с ближайшим резервом, потому что 3–4 дня на подготовку не дают нам возможности заняться омоложением и увидеть этих кандидатов в деле.

— Никита Балашов хорошо проявил себя в матче с Бельгией. Чемпионат Литвы — потолок для этого игрока?

— Никита — очень специфический спортсмен. В баскетбольных кругах считается, что он может играть только у одного тренера. Но, на мой взгляд, у него есть шанс перезапустить свою карьеру. Он принял несколько неправильных решений на определенных этапах своего спортивного пути, когда сидел на скамейке в хороших клубах. Ему нужны доверие и система, в которой он сможет себя проявить. Причем Балашов может быть одинаково полезным команде любого уровня. Никита — зависимый игрок. Поэтому чем сильнее будет разыгрывающий его клуба, тем лучше этот форвард сможет себя проявить.

— Вас беспокоит, что российские игроки практически не играют в иностранных чемпионатах?

— Не знаю, стоит ли горевать по этому поводу. Лига ВТБ входит в тройку ведущих чемпионатов Европы. Поэтому игроки сборной выступают в сильном турнире. Конечно, было бы интересно посмотреть, как наши баскетболисты проявили бы себя в иностранных командах. Когда ты легионер, ты должен показывать свой лучший баскетбол и влиять на результаты команды. Для этого тебя и берут. К местному игроку всегда более снисходительное отношение. Для сборной было бы полезно, чтобы кто-то играл в иностранном клубе и проявлял себя там как лидер.

— Ваш помощник чемпион Европы Сергей Быков заявил, что с отменой лимита на легионеров в России поторопились. Что скажете вы?

— Тут нет идеального решения. У лимита на площадке есть и плюсы, и минусы. Считаю, что РФБ и Лига ВТБ должны держать руку на пульсе и принимать решения относительно лимита на легионеров в зависимости от того, как развиваются российские баскетболисты.

— После Евробаскета известный комментатор Владимир Гомельский заявил, что команде нужен второй сильный центровой, причем на эту позицию надо наигрывать игроков 18–19 лет. Согласны?

— Центровой — дефицитная позиция. У нас были игроки, которые имели все данные для того, чтобы заиграть на хорошем уровне. Это Руслан Патеев и Андрей Десятников. Оба привлекались в сборную, но потом что-то пошло не так. Патеева очень сильно подкосили травмы, и он никак не может выйти на свой прежний уровень. Точных причин спада Десятникова я не знаю. В целом могу сказать, что мы действительно активно следим за 18–19-летними ребятами, выступающими на этой позиции. Мы привлекали некоторых из них в открытый лагерь РФБ прошлым летом и были довольны их работой.

Многие считают, что в современном баскетболе нет места классическим центровым. Но сборная Сербии на Евробаскете показала, что можно добиваться серьезного результата, используя сильные качества трех своих «больших» — Марьяновича, Штимаца и Кузмича. Это грозная сила, и отказываться от нее нельзя.

— Центровой «Автодора» Артем Клименко так и останется на уровне подающих надежды?

— Клименко способен прибавить. Он неплохо проявляет себя в играх Лиги ВТБ, получил хороший опыт в сборной. Ему надо решить одну проблему — перестать быть таким травматичным. С этим надо что-то делать, и мы готовы помочь ему. Для этого нужно плотное взаимодействие сборной с его клубом.

— Уже посмотрели фильм «Движение вверх»? Популярность этой картины может поспособствовать развитию баскетбола в стране?

— Еще не смотрел, но планирую это сделать. Сначала наше удачное выступление на Евробаскете, а затем и этот фильм, конечно, подогрели интерес к баскетболу, который в последние несколько лет из-за неудач сборной и скандалов в РФБ немного увял.

— С кем из героев той сборной вы общались?

— В первую очередь выделю Сергея Белова. Он был первым тренером, который взял меня во взрослую команду. Мне было 17 лет, и я поехал с ЦСКА на кубок СССР, который мы выиграли. Наши пути вновь пересекались в сборной в 1994–1995 годах. Тогда мы стали вице-чемпионами мира.

Иван Едешко тренировал меня в дубле ЦСКА. Мы дружим семьями с его дочерью, да и с Иваном Ивановичем у нас близкие отношения. Александр Болошев, уже ушедший из жизни, был начальником команды «Динамо», за которую я долго выступал. А Алжан Джармухамедов был ассистентом Сергея Белова на ЧМ-1994 и Евробаскете-1995.

— Ваше поколение, отлично выступавшее на международной арене, заслужило фильм о себе?

— Это было интересное время. На ЧМ-1994 нам пришлось играть против настоящей dream team — с Шакилом О’Нилом, Джо Думарсом, Реджи Миллером, Шоном Кемпом... Мы уступили им в финале, но добились отличного результата. Мало кто ожидал от нас серебряных медалей. Все-таки это была сборная России, а не СССР, за которую выступали прибалты, грузины, украинцы… Конкуренция в сборной СССР была значительно выше, и добиться второго места нам было гораздо сложнее. Но у меня нет ответа — достойна ли эта история фильма или нет. Многие спортивные истории достойны фильма, но хороших спортивных картин очень и очень мало.

— Следили ли вы за развитием ситуации вокруг наших олимпийцев?

— Как и любой спортсмен, я следил за ситуацией и нахожу ее абсурдной. Очень жалко атлетов, оправданных судом, но так и не получивших допуск на Игры. И тот факт, что наши ребята выступят на Олимпиаде без флага, — очень печальная история. Мне довелось играть на двух Олимпиадах. И в Барселоне-1992 мы тоже выступали под нейтральным флагом. Это непросто.

Осознание того, что ты представляешь свою страну, — это непередаваемые ощущения. Я хорошо помню, как в Сиднее мы выходили всей командой из подтрибунного помещения на церемонию открытия и все как один начали скандировать: «Россия! Россия!» Вспоминаю этот момент сейчас, и у меня мурашки по коже. На Олимпиаде ты — посол своей страны, и это великое чувство. К сожалению, россияне, допущенные до Игр-2018, этого не испытают. Но надеюсь, что все проблемы еще больше сплотят ребят и они добьются замечательных результатов.

— Про вашу личную жизнь практически ничего не известно. Могли бы немного рассказать о своей семье?

— С женой мы уже 32 года в браке, дети у нас достаточно взрослые. Семья — моя гордость. Я подпишусь под словами Робби Уильямса, который однажды сказал, что хотел бы, чтобы его запомнили хорошим отцом.

— Вы живете в Москве. Вам комфортно в этом городе?

— Да, это мой город. Я тут родился и считаю себя москвичом. Когда я играл и тренировал за границей, постоянно испытывал ностальгию по Москве, по ее центру, по ее атмосфере. Это непростой город для жизни, но я всегда с удовольствием возвращаюсь в столицу.

— Где, помимо Москвы, вы чувствуете себя комфортно?

— В Италии. Мне довелось играть и тренировать там. В этой стране прекрасный климат, еда, разнообразие. В Италии я увлекся горными лыжами, и это стало моим хобби. После того как я закончил карьеру, стал уделять этому немного больше времени, пытаюсь совершенствоваться.

— Кого бы вы назвали лучшим другом?

— Друзья, слава Богу, есть. Немного, но их и не должно быть много. А лучший друг — это жена.

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