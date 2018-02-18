Команда «Звезд России» выиграла Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Баскетболисты команды «Звезд России» обыграли команду «Звезд мира» в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 125:124 в пользу «Звезд России». В победившей команде 29 очками и семью результативными передачами отметился нападающий «Зенита» Сергей Карасёв, сообщает «Газета.ру».

В конкурсе трехочковых бросков во время первого перерыва встречи победил Райан Брокхофф из краснодарского «Локомотива-Кубани». Во втором перерыве прошел конкурс слэм-данков, где автором самого красивого броска из-под кольца стал Фрэнк Элегар из «Локомотива-Кубани».

Брокхофф и Элегар получили от Лиги ВТБ чеки на 300 тыс. рублей, а MVP матча Сергей Карасёв — внедорожник российского производства.

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