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Украшение квалификации: Россия и Финляндия разыграют путевку в Китай

Баскетболисты нашей сборной Иван Ухов и Евгений Валиев — о решающем матче отборочного цикла чемпионата мира – 2019
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Фото: FIBA
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Сегодня сборная России по баскетболу проведет важнейший матч за последние несколько лет. В пермском дворце спорта «Молот» подопечные Сергея Базаревича принимают Финляндию. В очном противостоянии этих сборных решается очень многое: проигравший пропустит не только чемпионат мира – 2019 в Китае, но и Олимпиаду-2020 в Токио. Перед важнейшим противостоянием игроки нашей сборной Иван Ухов и Евгений Валиев поделились своими ожиданиями с «Известиями».

В предпоследнем туре квалификации сборная России легко обыграла на выезде команду Болгарии (104:60). Эта победа стала самой крупной при Сергее Базаревиче. Финны, в свою очередь, оказались сильнее лидера группы К, сборной Франции (76:69). «Трехцветные» уже давно обеспечили себе поездку на чемпионат мира, поэтому играли в Хельсинки экспериментальным составом.

Таким образом, обладатель последней путевки от группы К станет известен в заключительном матче между Россией и Финляндией.

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— После победы Финляндии над Францией промелькнула мысль, что так, возможно, даже лучше для нас, — рассказал «Известиям» форвард сборной России и «Зенита» Евгений Валиев. — В Перми мы проверим, насколько мы хороши как команда. Такие ответственные игры дают особый адреналин. Конечно, есть и волнение, но, думаю, оно уйдет, как только мы выйдем на паркет. Ведь нас будет поддерживать полный зал. В Перми умеют болеть.

Все билеты на игру Россия–Финляндия были проданы за несколько дней до матча. Как и говорил президент РФБ Андрей Кириленко, в «Молоте» будет аншлаг — 7 тыс. зрителей.

— Уверен, что атмосфера будет просто нереальной, — сказал «Известиям» защитник сборной России и ЦСКА Иван Ухов, долгое время выступавший за пермскую «Парму». — В Перми очень многие любят баскетбол, поэтому самая горячая поддержка нам обеспечена. К тому же сборная в «Молоте» еще не проигрывала. Это хороший знак перед решающим матчем.

Помимо Ухова, великолепно отыгравшего в матче Евролиги с «Гран-Канарией» в этот четверг, к сборной присоединились еще три игрока ЦСКА: Семен Антонов, Джоэль Боломбой, Никита Курбанов. Финны тоже ждут пополнения в лице разыгрывающего «Баварии», экс-игрока «Химок» Петтери Копонена.

— Я играл в первом матче с Финляндией и могу сказать, что это очень сыгранная, крепкая команда, — отметил Иван Ухов. — Тогда нам было непросто, а в этот раз будет вдвойне сложнее. Во-первых, к финнам подъедут все лидеры, во-вторых, на кону путевка на чемпионат мира. Уверен, что финны будут биться за каждый мяч. Нам надо приложить максимум усилий для победы.

В первом матче наша сборная проигрывала финнам «-13», но смогла вырвать победу в овертайме (77:75). Это значит, что в последнем туре Россия может проиграть, но не более 2 очков. Разница «-1» и «-2» выводит нас на чемпионат мира.

— Мы не занимается такими подсчетами и думаем только о победе, — подчеркнул Евгений Валиев. — В сборной суператмосфера. Даже несмотря на отсутствие травмированных игроков, баскетболистов, выступающих в Евролиге, мы сплотились ради общей цели и должны выйти на чемпионат мира. Загадывать ничего не стану, но надеюсь, что всё будет хорошо.

В последний раз сборная России играла на чемпионате мира в 2010 году. Тогда наша команда под руководством Дэвида Блатта заняла седьмое место.

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