— В России нет игрока, на которого я равняюсь.

На этой неделе стали известны соперники молодежной сборной России (до 19 лет) на чемпионате мира-2019 по баскетболу, который состоится с 29 июня по 7 июля в Ираклионе. Россияне попали в группу С, где сыграют с хозяевами турнира — греками, а также с командами Аргентины и Филиппин. Наша сборная U-19 впервые с 2013 года примет участие в финальной стадии ЧМ и имеет хорошие шансы добиться высокого результата. В первую очередь ожидания болельщиков связаны с успешной игрой защитника «Автодора» Никиты Михайловского. В этом сезоне 18-летний баскетболист показал серьезный прогресс — стал получать много игрового времени в Единой лиге ВТБ, был вызван на Матч звезд и даже в национальную сборную.

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко называет его одним из самых талантливых игроков, а президент «Автодора» Владимир Родионов считает, что через несколько лет Михайловский будет играть в NBA. «Известия» встретились с самым многообещающим баскетболистом страны и расспросили его о предстоящем чемпионате мира, любимых игроках и последних событиях в спортивной жизни.

— На что может рассчитывать наша команда на молодежном чемпионате мира?

— Сложно прогнозировать, какого результата мы можем добиться в Греции. Всё будет зависеть от нас, в какой форме игроки подойдут к старту турнира, смогут ли все лидеры избежать травм и приехать в сборную. Могу лишь сказать, что группа у нас вполне проходимая.

— Главный тренер команды Евгений Пашутин давно работает на взрослом уровне. Тяжело ли ему будет перестроиться?

— Евгений Юрьевич тренирует много молодежи в «Автодоре», хорошо знает других игроков сборной U-19. Так что, думаю, никаких проблем не будет.

— В середине февраля вы набрали 22 очка в игре Единой лиги с «Калевом». Это пока лучший матч в карьере?

— Нет. Думаю, что пока мои лучшие матчи были за сборную России на Евробаскете и турнире Альберта Швейцера (неофициальный чемпионат мира в возрастной категории до 18 лет).

— У «Автодора» опытный капитан, чемпион Евролиги Артем Забелин. Дает ли он вам какие-то полезные советы?

— Конечно. Артем не только внимательно относится к молодым игрокам, но и дает наставления более опытным ребятам. Он настоящий капитан, здорово справляется со своими обязанностями.

— Несколько месяцев вы работали под руководством сербского наставника Душана Алимпиевича. Говорят, что он очень требователен в плане тренировок. Так ли это?

— Да, думаю, это были самые жесткие тренировки в моей карьере. Он с самого начала дал понять, кто главный, держал всё в кулаке. Дисциплина в эти два месяца была высочайшая.

— Для большого баскетбола вас открыл президент саратовского клуба Владимир Родионов. Какие у вас с ним отношения?

— Он требовательный человек. К каждому игроку имеет свой подход. Помню, когда я только приехал в «Автодор», немного боялся его, даже ноги тряслись, когда Владимир Евстафьевич приходил в зал. Сейчас я уже спокойно реагирую на его появления на тренировке. Видимо, стал взрослее.

— Владимир Родионов говорит, что у вас высокие шансы уехать в NBA. Согласны?

— Не мне судить, но играть в NBA — это моя мечта с самого детства. Когда я впервые полностью посмотрел матч NBA, то загорелся этой идеей. Понятно, что туда попадают только избранные, и я много работаю над собой, чтобы заинтересовать клубы лиги.

— Вопрос, который важен для тех, кто мечтает попасть в NBA, тем более в таком раннем возрасте. Как ваши успехи с английским языком?

— Признаюсь, что пока он не на том уровне, как хотелось бы. Но, когда я понял необходимость учить английский, то стал заниматься с репетитором. За три месяца учебы узнал больше, чем за всю предыдущую жизнь.

— То есть пока вы не можете общаться с партнерами по команде на английском?

— Нет, но надеюсь, что скоро я устраню этот пробел.

— Понятно, вы мечтаете об NBA, но нет ли желания поиграть в Евролиге, обрасти мускулатурой?

— У меня не было предложений, но, если честно, я об этом и не думал.

— В интервью «Известиям» Андрей Кириленко сказал, что вам надо на три-четыре года запереться в тренажерном зале. Как отнеслись к этим словам?

— Приятно, что Андрей Геннадьевич следит за мной. Думаю, мне хватит двух лет усиленной работы в тренажерке, чтобы набрать необходимую массу (смеется).

— Кто для вас пример для подражания в баскетболе?

— Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант. Эти трое.

— А в России?

— В России нет игрока, на которого я равняюсь.

— В одном из интервью вы говорили, что вам очень нравится разыгрывающий Де’Аарон Фокс. Почему?

— Я взял у него много движений. Он играет с головой, старается сделать всё красиво.

— Насколько плотно вы следите за NBA?

— Каждый день. Смотрю хайлайты, отслеживаю статистику, когда у меня выходной, могу посмотреть несколько матчей целиком. Болею за «Сакраменто». У «Кингс» очень молодая команда, где есть ряд опытных игроков, вокруг которых все сплотились. Рассчитываю увидеть их в плей-офф в этом сезоне.

— Смотрели звездный уикенд NBA?

— Смотрел матч молодых звезд и конкурс данков. Это был лучший данк-контест за последние три года.

— Что скажете про матч молодых звезд?

— Игра была «бей-беги», конечно, были красивые моменты, но это шоу. Классно сыграли Кайл Кузма, Донован Митчелл, Джон Коллинз, Тре Янг. Но я понимаю, что не стоит воспринимать такие матчи всерьез.

— Что думаете о Святославе Михайлюке? Как оцениваете его историю успеха?

— Знаю, что он отказался от топовых предложений в Европе, оставшись в университете Канзаса. Решение очень серьезное. Очень хочется, чтобы теперь у него получилось в NBA.

— В июне 2018 года вы получили приглашение в престижный лагерь NBA Global Camp в Тревизо. Что дал вам этот опыт?

— Я понял, что у игроков, которые даже младше меня на один-два года, повыше уровень техники. Понял, к чему надо стремиться, как надо развиваться. Конечно, общение с таким опытным тренером, как Скариоло, тоже мне помогло. В первую очередь стало понятно, что мне надо подтянуть английский (смеется).

— У вас нет звездной болезни?

— Нет. Мне приятно, что меня с кем-то сравнивают, говорят обо мне, но меня это не отвлекает. Я много работаю для того, чтобы стать тем, кем хочу.

— Вы не стесняетесь играть при большой аудитории?

— Чем больше болельщиков, тем лучше. Совсем другие эмоции, адреналин.

— Бывает, что лишнее волнение мешает вам играть?

— Такого ни разу не было. Я волнуюсь только, когда сижу на скамейке запасных. Когда выхожу на паркет — становлюсь максимально хладнокровным.

— Вы вспыльчивый человек?

— Да, могу психануть, если что-то не получается. Иногда бывают моменты во время игры, когда хочется грубо ответить сопернику, но я всегда сдерживаю себя. Понимаю, что этим я сделаю хуже команде. А я всегда в первую очередь думаю о партнерах.

— Что для вас лучше: набрать 81 очко в одной игре, но ваша команда при этом проиграет, или, например, 10 очков, но клуб победит?

— Выбираю второй вариант. Баскетбол — это командная игра.

— Из всех стран, которые вы посетили, какая больше всего понравилась?

— Италия. Мы туда ездили в теплое время года, можно было купаться. Также там очень вкусная еда, красивая архитектура.

— Как вы относитесь к здоровому питанию, вегетарианству?

— Положительно, но сам ем мясо.

— Говорят, у знаменитого немецкого форварда Дирка Новицки такой классный бросок, потому что он вегетарианец…

— Стефен Карри же не вегетарианец (смеется).

— Что вы смотрите по телевизору?

— Смотрю только YouTube. Обычно это баскетбол, какие-то стримы, про NBA2K.