«Михайловскому нужно запереться в тренажерке»

Кубок России по баскетболу будет переформатирован — вместо «Финала четырех» планируется проводить полноценный плей-офф. О том, какие еще изменения ждут турнир, в интервью «Известиям» сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Он также оценил перспективы самых талантливых игроков страны, поделился воспоминаниями о Сергее Белове и рассказал о том, выйдет ли Виктор Хряпа на работу в РФБ.

— После окончания «Финала четырех» Кубка России вы сказали, что его формат должен измениться. Уже решили как?

— Да. Скорее всего, мы откажемся от «Финала четырех» и начнем проводить полноценный плей-офф. Финал Кубка России будет состоять из одной игры на площадке команды-финалиста. Это обеспечит ему повышенный ажиотаж, будут полные трибуны. Кто будет принимать финал — определит жребий. То же самое касается и матча за третье место. Эта игра необходима, так как бронзовые медалисты получают звания от Министерства спорта, да и для любого города это тоже будет важное событие. Все-таки твоя команда играет матч за медали.

— В чем главный минус «Финала четырех»?

— На тех матчах, в которых не играют хозяева, — полупустые трибуны. Мы наблюдали такую картину в прошлом году в Краснодаре и в нынешнем — в Нижнем Новгороде. Это не красит наш баскетбол.

— Многие считают, что для возвращения престижа и зрелищности Кубка России надо позволить командам использовать своих легионеров. Согласны?

— Это дискуссионный вопрос. Пока окончательного решения не принято, но не думаю, что мы будем что-то менять в этой части.

— В отсутствие легионеров самым ценным игроком (MVP) Кубка России стал 21-летний разыгрывающий «Пармы» Александр Платунов. Его ждет большое будущее?

— Если честно, я бы уже сейчас пробовал его в национальной сборной. Впечатлен его игрой на «Финале четырех» в Нижнем Новгороде. Я видел, как он может вести, контролировать игру своей команды. Это очень круто. Не знаю, насколько Платунов может стабильно это делать, но в матчах с «НН» и «Новосибирском» Саша играл на уровне топ-3 лучших команд Единой лиги ВТБ. Отмечу в этой ситуации «Парму», которая сумела довести местного студента до такого уровня.

— Кого еще можете выделить из молодых игроков? Сейчас много позитивных отзывов получает защитник «Автодора» Никита Михайловский. Авансы в его адрес обоснованы?

— У него отличные данные, великолепный игровой интеллект, но не забывайте, что ему всего 18 лет. На мой взгляд, у него есть два пути. Первый — наслаждаться славой и тренироваться по накатанной. Второй — на три-четыре года запереться в тренажерке и впоследствии стать игроком клуба NBA. Посмотрите на Зайена Уильямсона. Еще три-четыре года назад про него сказали, что это будет главный проспект в NBA. Тогда он был худеньким высоким мальчиком, но за эти годы так прибавил физически, что стал настоящей «машиной». Уверен, что его выберут под первым номером драфта NBA-2019. Михайловскому надо взять c него пример.

Также выделю Павла Захарова, который уехал учиться и играть в США, Александра Петенева и Антона Квитковских из «Автодора», Пашу Савкова, сына Алексея Савкова, с которым я в свое время играл в ЦСКА. Неплохо выглядит Глеб Бедняков, который сейчас в системе «Локомотив-Кубань». У всех этих парней может быть большое будущее. Но опять же — для этого им надо очень много работать.

— Хочется также поинтересоваться вашим мнением по поводу Ивана Стребкова. В этом сезоне его выбрали на матч звезд Единой лиги, он попал в резервный список сборной на февральские матчи.

— Мне очень нравится Стребков. Я давно не видел такого игрока в российском баскетболе. Он действует в стиле Рассела Уэстбрука и способен без остановки, 40 минут, как заводной апельсин, носиться туда-сюда по площадке. В Кубке России за ним никто не успевал. Да, игровые решения у Вани отстают от скорости, и он не всегда принимает оптимальные решения, но выдержать целый матч в таком темпе — дорогого стоит. Так агрессивно в свои лучшие годы играл Серхио Родригес. Конечно, испанец был более мастеровитым, но у Стребкова тоже есть свои козыри.

— Вы верите, что он может вернуться в топ-клуб, играть на уровне Евролиги?

— Ване надо идти в команду, где ему будут доверять и у него будет много игрового времени. Как сейчас в «НН». Если же он уйдет в топ-клуб третьим-четвертым разыгрывающим, то потеряет свой темп и перестанет развиваться. Стребков сам это понимает, поэтому к выбору следующего этапа карьеры он должен подойти очень внимательно. Я играл с ним в ЦСКА и знаю, что он большой талант. Пока он не реализовал его даже на 50%.

— Другой наш талантливый разыгрывающий Михаил Кулагин выбыл на долгий срок.

— Это действительно обидно, учитывая, что в своих последних 5–10 матчах он, можно сказать, стал вторым разыгрывающим ЦСКА. Жаль, что в этом сезоне закрепить этот успех не получится. Остается пожелать Мише здоровья и скорейшего возвращения на паркет.

— Алексей Швед тоже уже давно не играет после травмы и точно пропустит Матч звезд и еще несколько игр своего клуба. Как вы думаете, он успеет набрать форму и помочь «Химкам» выйти в плей-офф Евролиги?

— Знаю, что у него большое желание вернуться на паркет. При этом он правильно делает, что не форсирует свое возвращение. Важно полностью залечить свою травму и уже здоровым начать работать без ограничений. Что касается перспектив «Химок», то при Куртинайтисе команда стала более сбалансированной. Уверен, что они будут бороться за выход в плей-офф до самого конца, и Швед им в этом обязательно поможет.

— В конце января исполнилось бы 75 лет лучшему баскетболисту XX века по версии ФИБА Сергею Белову. Что вы можете сказать об этой яркой личности?

— Очень жаль, что его с нами нет. Он бы очень помог российскому баскетболу — с его авторитетом открывались любые двери, быстрее решались самые сложные вопросы. Сергей Александрович — символ, столп российского баскетбола, он очень много сделал для страны. Хочется поздравить всех, кто его знал, с ним работал, сумел прикоснуться к его величию. У меня тоже была возможность провести какое-то время с этим человеком, когда он был президентом РФБ и тренером сборной.

— У вас есть персональная история, связанная с Сергеем Беловым?

— Помню, я был зол на него, что он не взял меня на чемпионат Европы-1999, но это никак не умаляет его тренерских способностей. Я был еще совсем молодой — всего 18 лет. Поэтому сейчас я уже понимаю выбор Сергея Александровича.

Вообще всё, что я видел вокруг Белова, было «солидно». Его тренировки, видение игры, жизненная позиция. В его поступках была фундаментальность. Это редкое качество.

— В здании РФБ я встретил Виктора Хряпу. Говорит ли это о том, что он все-таки будет работать в федерации?

— Вы же знаете, пока он отдыхает, занимается семьей, помогает с тренировками сыну Володе. Он знает нашу позицию на его счет. Если у него появится желание работать в РФБ — двери для него всегда открыты.