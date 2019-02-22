Спортивные выходные с «Известиями»

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Соревнования в Тироле сулят хорошие перспективы нашим лыжникам. На первое постолимпийское мировое первенство от России поедут все неожиданные герои прошлогодних Игр в Пхенчхане — Александр Большунов, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Денис Спицов, Юлия Белорукова, Андрей Ларьков, Анна Нечаевская, Алексей Червоткин. К ним добавились не допущенные в Корею чемпионы мира прошлых лет Сергей Устюгов и Максим Вылегжанин. Успех на главных стартах сезона также принесет очки в общий зачет Кубка мира, где Большунов и Непряева идут вторыми и сохраняют шансы догнать лидирующих норвежцев — Йоханнеса Клебо у мужчин и Ингвильд Эстберг у женщин. Также в первой десятке общего зачета среди мужчин — Устюгов (шестой), а среди женщин — Белорукова (шестая) и Седова (девятая).

Фото: ТАСС/DPA/Karl-Josef Hildenbrand Российский лыжник Александр Большунов

23 февраля, скиатлон: 13:00, женщины; 14:30, мужчины. 24 февраля, командный спринт: 13:30, женщины; 14:00, мужчины. Лыжная трасса Зефельд (Инсбрук, Австрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ», Eurosport и «Матч! Арена»

Футбол. «Олимп – Кубок России». Четвертьфинал. «Ростов»–«Краснодар»

После двух с половиной месяцев зимней спячки российский футбол возобновляет активность. «Зенит» и «Краснодар» уже провели по два матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а в воскресенье пройдет первая официальная игра на внутренней арене. Те же «быки» в ответной гостевой встрече поборются с «Ростовом» за выход в полуфинал Кубка России. По итогам декабрьского первого матча донской клуб добился на выезде комфортной для себя ничьей (2:2) и имеет хорошие шансы на успех.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Игрок ФК «Краснодар» Шарль Каборе (слева) и игрок ФК «Ростов» Алексей Ионов

24 февраля, 19:00. «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

Последний игровой день регулярки содержит немало интригующих моментов, хотя в большинстве матчей соперникам уже не нужно биться за победы. В пятницу днем в Магнитогорске местный «Металлург» разыграет в очной встрече с казанским «Ак Барсом» третье место в Восточной конференции, дающее в первом раунде плей-офф удобного соперника в лице уфимского «Салавата Юлаева». А вечером в Москве, Подмосковье и Сочи состоятся решающие игры за места в плей-офф. В Балашихе ведущий заочную битву с «Магниткой» и «Ак Барсом» «Авангард» примет борющуюся за последнюю путевку в Кубок Гагарина со стороны Востока «Сибирь». Также свои матчи проведут три претендента на две позиции в зоне плей-офф на Западе. Рижское «Динамо» встретится на выезде с победителем регулярного чемпионата ЦСКА, подольский «Витязь» примет у себя лидера Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист», а «Сочи» сыграет дома с аутсайдером первенства братиславским «Слованом».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

22 февраля: 15:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск); 19:30, «Арена Балашиха» (Балашиха), «ЦСКА Арена» (Москва), «Арена Витязь» (Подольск), дворец спорта «Большой» (Сочи). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ»

Биатлон. Чемпионат Европы

В эти выходные большинство сборных определят свои составы на мартовский чемпионат мира в Эстерсунде. Не исключение и наша команда — руководство СБР и тренерский штаб уже объявили, что окончательный отбор произойдет по результатам выступлений стреляющих лыжников на континентальном первенстве. Место в сборной на ЧМ в Швеции гарантировал себе только Александр Логинов. Другие биатлонисты именно в Белоруссии должны будут доказать свое право поехать на главные старты сезона.

Фото: РИА Новости/Александр Шеметов Александр Логинов на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин

23 февраля, спринт: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. 24 февраля, гонки преследования: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. Спорткомплекс «Раубичи» (Минск, Белоруссия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Чемпионат мира по лыжному спорту. Двоеборье и прыжки с трамплина

Долгие годы для российских болельщиков не представляла особого интереса та часть мирового первенства, где соревнуются лыжные двоеборцы и прыгуны с трамплина. Если у первых и сейчас шансов на медали практически нет, то вторые за последнее время совершили такой прорыв, что способны преподнести приятные сюрпризы. Евгений Климов начал нынешний сезон с победы на этапе Кубка мира — это первое золото такого уровня для наших прыгунов в современной истории. А чуть позже у женщин этап КМ выиграла Лидия Яковлева. Именно на них возлагаются основные надежды в Австрии.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Евгений Климов во время соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин

22 февраля, 12:30, двоеборье: большой трамплин + гонка 10 км. 23 февраля, 16:30, прыжки с трамплина, мужчины, большой трамплин. 24 февраля: 12:30, двоеборье, большой трамплин + командный спринт 2х7,5км; 16:45, прыжки с трамплина, мужчины, командные соревнования. Трамплин Зефельд (Инсбрук, Австрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport