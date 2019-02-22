Из «Зенита» славы: Александр Дюков готовится возглавить РФС

Сегодня в Российском футбольном союзе пройдет внеочередная конференция, по итогам которой будет выбран руководящий состав РФС на ближайшие полтора года. Единственным желающим занять пост президента организации оказался председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков. Кандидатуру 51-летнего функционера поддержало большинство региональных федераций, клубов и других структур в системе РФС. Свою деятельность в новой должности Александр Дюков намерен начать с развития детско-юношеского футбола в стране. При этом отношение общественности к главе РФС будет формироваться на основе будущих достижений национальной команды, так как после ЧМ-2018 планка поднята очень высоко.

Смена караула

То, что в Российском футбольном союзе сменится власть, стало ясно в конце 2018 года, когда Виталий Мутко окончательно покинул должность президента организации. Срок его полномочий официально истекал в 2020 году. Баллотироваться на этот пост решился только Александр Дюков. Единственной попыткой создать конкуренцию на выборах стало выдвижение вице-президента ФК «Волга» (Ульяновск) Сергея Кузьмина. Он объявил о своем решении на следующий день после окончания сроков приема документов избирательной комиссией. Однако из-за их неправильного оформления экс-министра спорта Ульяновской области не смогли зарегистрировать в качестве кандидата.

Таким образом, Александр Дюков, с 2014 года входящий в состав исполкома РФС, остался единственным претендентом на пост главы организации. С большой долей вероятности он будет утвержден в новой должности открытым голосованием на внеочередной конференции (для этого ему достаточно набрать 50% + 1 голос от общего числа делегатов). Его кандидатуру уже поддержало более 20 региональных федераций, а также общее собрание РПЛ. Помимо спортивной деятельности, 51-летний функционер также является председателем правления, генеральным директором ПАО «Газпром нефть».

— Было ожидаемо, что в этот раз не случится конкурентной борьбы на выборах, как это бывало раньше, — отметил в разговоре с «Известиями» многолетний глава Федерации футбола Липецкой области Владимир Миткеев. — Возможно, имела место некая договоренность и с представителями команды Мутко, что часть его людей останется на руководящих постах в футболе. Во всяком случае, судя по списку кандидатов в исполком, его состав не сильно изменится. От этого органа будет зависеть очень многое. Ведь Александр Дюков не уходит со своей основной должности, а работа во главе такой крупной корпорации отнимает много времени. В этих условиях очень важно, кто будет в окружении нового президента РФС. По моей информации, определенные назначения произойдут до 15 марта. Только после этого станет ясно, в каком направлении будет двигаться российский футбол.

Согласно действующему уставу организации, одновременно с президентом должен быть избран новый состав исполкома. Помимо главы РФС в него входят еще 26 человек. Голосование по кандидатам в исполком пройдет в два этапа. Сначала будет рассмотрен единый список, зарегистрированный избиркомом РФС. Он состоит из 20 человек. Еще два кандидата — председатель судейского комитета Николай Левников и председатель комитета по маркетингу Денис Соловьев — продлят свои мандаты автоматически. Еще одно голосование пройдет по кандидату вне единого списка — им зарегистрирован президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Из значительных изменений в составе исполкома РФС ожидается возвращение в него владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого и президента «Спартака» Леонида Федуна, а также уход мэра Казани и экс-президента «Рубина» Ильсура Метшина.

— Эта конференция позволит собраться всем региональным представительствам, федерациям и пообщаться по поводу развития футбола, — заявил «Известиям» вице-президент РФС Сергей Анохин. — Страна у нас большая, поэтому встретиться в полном составе — очень важно. Александр Дюков — опытный руководитель, добившийся серьезных результатов и в футболе, и в бизнесе. Поэтому ожидания от его президентства самые высокие. Но результаты его работы во главе такой крупной организации можно будет оценить только со временем.

Кандидат от клубов

Александр Дюков связан с российским футболом более десяти лет. С 2008 по 2017 год он был президентом футбольного клуба «Зенит». Кроме того, с 2008 года он занимает пост председателя совета директоров сине-бело-голубых. За это время команда трижды становилась чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). В случае избрания в президенты РФС функционер покинет свой пост в клубе.

— Для клубов кандидатура Александра Валерьевича — оптимальная, — поделился с «Известиями» президент «Урала» и председатель Федерации футбола Свердловской области Григорий Иванов. — Он долго проработал во главе «Зенита», часто принимал участие в заседаниях общего собрания РФПЛ, постоянно был в курсе, чем дышит лига и клубы. Дюков достаточно глубоко понимает все наши проблемы и возможности. При этом уверен, что работа на интересы профессионального футбола не будет противоречить интересам региональных федераций, с которыми будущий президент РФС активно общался с момента своей регистрации кандидатом.

Ранее Александр Дюков рассказывал, что его приоритетами на посту президента РФС будут развитие инфраструктуры прошедшего чемпионата мира и привлечение новых инвесторов. Особый акцент он планирует сделать на развитии детского-юношеского футбола. Также, вероятно, при новом президенте изменится и лимит на легионеров в РПЛ.

— С приходом новых руководителей всегда ждешь перемен, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Судя по тому, что мы услышали в программе Дюкова, он начинает не с крыши, а с фундамента. Мне нравится его посыл по развитию детско-юношеского футбола. В нем по-прежнему остается много нерешенных проблем, которые требуют особого контроля. Подготовка собственных кадров, развитие инфраструктуры для спортивных школ, обучение детских тренеров — основа развития футбола в стране.

Александру Дюкову предстоит возглавить РФС в тот момент, когда планка поднята очень высоко. Сборная России показала лучший результат в своей истории на прошедшем ЧМ-2018, и уже в следующем месяце ей предстоит начать свой путь в квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Отношение общественности к новому президенту РФС будет формироваться именно на основе достижений национальной команды.

В случае избрания Александр Дюков станет третьим президентом РФС, который занимал аналогичную должность в «Зените», — до него похожим маршрутом прошли Виталий Мутко (2005– 2009, 2015–2018) и Сергей Фурсенко (2010–2012).