«Не считаю выступление за сборную оправданием»

Сегодня в КХЛ завершается регулярный чемпионат, а уже в понедельник стартует плей-офф. Одной из главных его интриг станет выступление московского «Динамо». Бело-голубые провалили старт сезона, но с приходом на пост главного тренера Владимира Крикунова уверенно завоевали путевку в Кубок Гагарина, заняв пятое место в Западной конференции. В первом раунде динамовцы встретятся с хельсинкским «Йокеритом». Решив все свои задачи, бело-голубые проиграли три последних матча. Дома команда уступила «Сочи» в овертайме (2:3), а «Трактору» (0:1) и «Металлургу» (1:2) — в основное время.

В преддверии заключительного матча «регулярки» с нижегородским «Торпедо» интервью «Известиям» дал нападающий «Динамо», один из лучших бомбардиров и снайперов нынешнего сезона КХЛ Дмитрий Кагарлицкий. 29-летний хоккеист заверил, что серия неудач не скажется на мотивации его команды в плей-офф, а также поделился ожиданиями от игр с «Йокеритом» и рассказал о своем самочувствии после поездки в сборную на недавний этап Евротура в Швеции.

— На результат матча с «Металлургом» повлияло отсутствие в вашем звене Вадима Шипачева?

— Конечно, когда нет в составе Шипы, Илюхи Никулина и Вани Игумнова, это влияет на игру. Они сильные хоккеисты, без которых нам непросто. Но мы должны побеждать в любом составе. Тем более, когда получают шанс ребята, не имевшие до этого много игрового времени. Однако матч с «Металлургом» пошел не по нашему сценарию. Мы провалили первый период, который во многом определил итоговый неудачный результат для «Динамо».

— После того, как «Динамо» обеспечило себе пятое место и начало проигрывать матч за матчем, основной вопрос к игрокам касается мотивации. С этим сейчас есть проблемы?

— Проблем с мотивацией у нас нет. На наши матчи приходят болельщики с семьями. Мы не можем их подвести, поэтому нас раздражает то, что проиграли уже три матча подряд. Но мы стараемся добиваться положительного результата в каждой встрече, выкладываемся на льду на 100% в игре против любого соперника. Конечно, в последних матчах ощущаем физические нагрузки, но это не оправдание. Да, мы уже готовимся к плей-офф, команда так и останется на пятом месте — не ниже и не выше, но это не значит, что не надо выигрывать оставшиеся встречи регулярного чемпионата. Нам хотелось обыграть и «Сочи», и «Трактор», и «Магнитку». А сейчас сделаем всё возможное, чтобы победить в последнем матче с «Торпедо». Это очень важно и для нас, и для наших болельщиков.

— Матч с «Магниткой» вы провели в роли капитана команды. Это добавило ответственности?

— Разумеется, мне надо было вести за собой команду, подбадривать ее. Быть капитаном — очень большой труд. Надо и в раздевалке помогать коллективу, и на льду брать на себя лидерские функции. Раз проиграли «Магнитке», значит, я не справился. Хотелось сработать лучше и выиграть. Но имеем то, что имеем.

— Вам полезно было поиграть в новом звене с Миксом Индрашисом и Патриком Закриссоном? Или ротация в большей степени направлена на то, чтобы лидеры команды отдохнули?

— Конечно, Вадику Шипачеву и Илье Никулину небольшая пауза не помешает. Они до этого сыграли за «Динамо» все матчи в регулярном чемпионате. А Шипачев еще и в сборную недавно ездил. Неудивительно, что накопилась усталость. Так случилось, что я смог немного отдохнуть после Евротура (в матче с «Йокеритом» (5:3) Кагарлицкий показал средний палец сопернику и был дисквалифицирован на игру с «Сочи». — «Известия»). Но и Шипе с Никулиным надо дать перевести дух перед Кубком Гагарина. А также полезно попробовать другие сочетания, потому что плей-офф — вещь непредсказуемая. Может произойти что угодно. Например, кто-то может вылететь из-за травмы. На эти случаи у нас должен быть план Б. Так что ротация необходима.

— Съездив в сборную России, вы провели за трое суток три матча — со Швецией (2:4) и Чехией (3:1) в Евротуре и со «Спартаком» (5:1) в КХЛ. Испытывали усталость после этого?

— Нет, я после сборной тренируюсь в штатном режиме. Не могу сказать, что у меня ноги еле ходят. Играть за сборную России — большая честь. Устать от этого сложно. Да, другие динамовцы во время паузы на Евротур имели больше свободного времени. Хоккеистам, которые оставались в клубе, должно быть полегче. Но я стараюсь работать на полную катушку везде и не считаю выступление за сборную оправданием, чтобы дальше ходить по льду пешком.

— Вас дисквалифицировали по итогам игры с «Йокеритом». Тот инцидент дополнительно мотивирует на предстоящую серию с финским клубом?

— С мотивацией у меня проблем никогда не бывает. В плей-офф вообще излишний настрой должен отсутствовать — здесь и так с желанием бороться и побеждать у всех всё в порядке. Мы ради участия в Кубке Гагарина усердно работали целый год. Сейчас наконец наступает пора матчей на вылет. Не думаю, что кто-то из динамовцев нуждается в дополнительной мотивации.

— Последний матч с «Йокеритом» в регулярке выдался боевым — много удалений и дисциплинарных штрафов. В Кубке Гагарина характер противостояния будет таким же?

— Время покажет. В сезоне «Динамо» выиграло у финского клуба четыре матча из четырех в регулярном чемпионате. Тем не менее в плей-офф это не имеет никакого значения. Всё равно будет очень тяжело, но я уверен, что мы справимся.

— С учетом того что «Динамо» постоянно обыгрывает «Йокерит», есть удовлетворение от того, что завоевали пятое место и попали на финнов, а не на успешно проводящий сезон ярославский «Локомотив»?

— Мы не выбирали соперника. Ни под кого не подстраивались. Старались играть на победу в каждом матче. Я видел, как здорово «Йокерит» играл в плей-офф в прошлые сезоны. У финнов огромный опыт выступлений в Кубке Гагарина — они туда регулярно попадают. Так что легко нам не будет. Так же как не было бы легко и в случае попадания на «Локомотив».