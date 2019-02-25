Долгожданное возвращение: Алексей Швед сыграет с «Миланом»

Защитник «Химок» Алексей Швед примет участие в домашнем матче с «Миланом» в рамках 24-го тура Евролиги. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов. Последний раз 30-летний баскетболист выходил на паркет 23 ноября — в выездной игре с «Жальгирисом». Тогда Швед стал героем матча, набрав 25 очков, но победа российского клуба была омрачена травмой лидера. Швед сломал мизинец левой руки и выбыл на неопределенный срок.

Изначально предполагалось, что на восстановление Алексею Шведу понадобится всего месяц, но сроки возвращения защитника постоянно переносились. В клубе хотели добиться полного заживления перелома, чтобы избежать возможного рецидива. Таким образом, лучший снайпер Евробаскета-2017 и Евролиги-2017/18 пропустил 14 матчей своей команды в самом престижном турнире Старого Света (за это время желто-синие одержали шесть побед и потерпели восемь поражений в Евролиге).

В матче с «Миланом», который состоится 28 февраля на «Арене Мытищи», баскетболист сможет играть без каких-либо ограничений.

— Алексей тренируется с командой и готовится к игре с «Миланом», — рассказал «Известиям» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Сколько он сыграет в первом матче после длительного перерыва? Этот вопрос надо переадресовать тренеру. Понятно, что Швед наш лидер, мы с нетерпением ждем его возвращения.

В прошлом сезоне Алексей Швед помог своей команде впервые в истории пробиться в плей-офф Евролиги. Он переписал сразу несколько многолетних рекордов самого престижного клубного соревнования континента. Речь о количестве набранных очков по итогам сезона (740, предыдущий рекорд — 609), количестве реализованных трехочковых (107, предыдущий рекорд — 78), а также серии из 29 игр подряд, где игрок набирал более 16 очков за матч. Ранее этот рекорд принадлежал американцу Альфонсу Форду (он набирал «16+» в 23 матчах подряд), в честь которого назван трофей лучшему снайперу сезона. В 2018 году его обладателем стал Алексей Швед — первый спортсмен из России, удостоившийся этой награды.

В этом сезоне, до получения травмы, Алексей Швед также показывал просто фантастические результаты. Его средние показатели в Евролиге — 25,3 очка и 7,4 передачи. В игре первого круга с «Миланом» защитник набрал 19 очков, но желто-синие уступили «Милану» (80:81).

— «Милан» — очень хорошо укомплектованная команда, на каждой позиции у Симоне Пьяниджани по два равноценных игрока, — отметил Павел Астахов. — В турнирной таблице они идут выше нас, итальянский клуб — фаворит этого матча. Но, вспоминая встречу первого круга, когда мы проиграли на выезде всего одно очко, можно сказать, что эта команда нам «по зубам». Дома мы хотим выиграть и сделаем всё для этого.

Соперник подмосковного клуба сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице, опережая химчан на три победы.