Молодой подбор: обновленная сборная едет на ЧМ за путевкой в Токио

Сборная России по баскетболу постарается выйти в плей-офф чемпионата мира – 2019 и завоевать путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Об этом «Известиям» рассказали лидеры национальной команды Андрей Воронцевич и Никита Курбанов. Сейчас из 12 участников Игр известен только один — Япония. Еще семь определятся по итогам ЧМ-2019 в Китае — две европейские, две американские, по одной от Азии, Африки и Австралии с Океанией. Европейцам, конечно, сложнее всего: с большой долей вероятности даже четвертое место не даст прямого билета в Токио. А может, и третье — учитывая проблемы с составом у сборной США. А вот тем же австралийцам достаточно и 15-й строчки — им просто нужно финишировать выше Новой Зеландии.

Для тех, кто не отберется на Олимпиаду напрямую по итогам ЧМ-2019, останется четыре последних путевки. В июне 2020 года пройдет четыре независимых квалификационных турнира, в которых развернётся борьба в общей сложности между 24 командами. Две трети из них — это 16 лучших сборных ЧМ-2019 из тех, кто не попал в Токио напрямую. Еще восемь участников (по два от Европы, Азии, Америки и Африки) будут добираться в квалификацию по рейтингу ФИБА, но России это точно не грозит. Два европейских места получат не попавшие на ЧМ-2019 Словения и Хорватия.

Проверка Нигерией

Поэтому для продолжения борьбы за поездку на Игры-2020 нашей сборной необходимо преодолеть хотя бы первый групповой раунд, где в соперниках будут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Причем в первой игре против нигерийцев с большой долей вероятности решится, кто выйдет из группы.

Фаворитом в этом матче выглядит африканская команда. Сразу четыре нигерийца прошедший сезон провели в NBA (Аль-Фарук Амину, Экпе Удох, Джош Окоги и Чимези Мету), а 20-летний Джордан Нвора считается одним из самых талантливых игроков мира.

— Мы понимаем, что Нигерия — сильная сборная, укомплектованная опытными и талантливыми ребятами, — рассказал «Известиям» форвард нашей национальной команды Андрей Воронцевич. — Но и мы приехали в Китай не туристами и постараемся сделать всё, чтобы удачно стартовать на ЧМ-2019 и постараться забраться как можно дальше. Наши скауты хорошо поработали, и у нас есть полная информация о нигерийцах. Все понимают, что стоит на кону в этой игре. Поэтому борьба будет за каждое набранное очко.

Этим летом наша сборная понесла катастрофические потери. Из-за травм в Китай не поехали Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Джоэл Боломбой, Иван Ухов… Без этих баскетболистов рисунок игры команды кардинально поменяется.

— У нас нет креативных игроков, калибра Шведа или Димы Кулагина, способных взять мяч и создать ситуацию для себя или партнеров, — отметил в разговоре с «Известиями» Никита Курбанов. — Плюс нет опытного первого номера, кто бы мог организовать нападение. Не хватает и «размеров» под кольцом из-за травм Мозгова и Боломбоя. Поэтому мы будем действовать всей пятеркой, чтобы забить и чтобы отбиться. На данный момент мы имеем то, что имеем. И этим составом постараемся показать хороший результат и пробиться в плей-офф.

Счастливый жребий

Во втором раунде соперниками российской сборной станут две команды из группы А (Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла и Китай). Если наша команда займет одно из двух первых мест в первом групповом раунде, то она сыграет в матчах за 1–16-е места в группе I в Фошане. В противном случае россияне в группе М будут участвовать в борьбе за 17–32-е места, которая развернется в Гуанчжоу.

Во втором групповом турнире все проведут по два матча — с командами из «скрестной» группы. Но в зачет пойдут все пять игр: три на первом этапе и две на втором. Таким образом, все матчи имеют большое значение, как и разница очков в них.

— Даже в нынешнем составе все соперники по первому и второму групповому этапу по силам сборной России, — пояснил «Известиям» двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин. — Думаю, что в квалификацию Игр-2020 мы в итоге попадем, а это шанс. Ведь в июне 2020 года за сборную, скорее всего, смогут сыграть все лидеры, включая Шведа и Хвостова, плюс новые баскетболисты могут заиграть за это время. А вот про прямую путевку говорить сложно, здесь нам должно повезти. И первое, что для этого надо сделать, — обыграть Нигерию и Аргентину. Вторые пока явные фавориты нашего квартета.

При этом подопечные Сергея Базаревича встретились с Аргентиной на этой неделе в товарищеском турнире в китайской Нинбо и потерпели крупное поражение (64:85). По мнению Евгения Кисурина, это может сослужить нам плохую службу.

— Возможное, это было усыпление бдительности наших соперников по группе, — отметил эксперт. — Но, на мой взгляд, эту игру нельзя было проигрывать с такой крупной разницей, а постараться выложиться и сократить ее до -4, -6… Тогда бы аргентинцы почувствовали, что сегодня сложилось так, а завтра может быть совсем другая игра. Когда же ты побеждаешь +21, то появляется огромная уверенность в своих силах, а у наших ребят, наоборот, может быть мандраж.

Надежда на молодых

Тем не менее подготовку к ЧМ-2019 наша команда завершила уверенной победой над одним из фаворитов турнира — сборной Испании (74:55). Во второй четверти россияне позволили соперникам набрать всего шесть очков и показали сверхуверенную игру на обеих сторонах площадки. При этом наряду с ветеранами сборной зрелую игру показали и наши молодые игроки, двое из которых — разыгрывающие Григорий Мотовилов и Андрей Сопин — попали в итоговую заявку на мировое первенство.

— Грише и Андрею выпал шанс полноценно проявить себя на самом высоком уровне, — сказал Никита Курбанов. — Мы со своей стороны поддержим их. Каждый раз пенять им на какие-то ошибки — это не выход. В целом у нас в стране проблемы с первыми номерами, и сложилась такая ситуация, что на ЧМ-2019 едут ребята без опыта игры даже в Единой лиге. Большой плюс, что они работоспособны, стараются, прислушиваются к советам. И мы создадим им комфортные условия, чтобы они не ощущали мандраж перед играми. Всё остальное зависит от них.

Не вошли в итоговую заявку разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин.

— Платунов в честной борьбе проиграл конкуренцию Сопину и Мотовилову, на которых Сергей Базаревич и сделал ставку, — сказал Евгений Кисурин. — При этом Мотовилов, по всей видимости, будет основным разыгрывающим. Что касается Забелина, то это очень талантливый игрок, у него есть размер. Но история его травм дает о себе знать. Плюс тренерский штаб отказался от игры с большим центром и будет делать ставку на тяжелых форвардов.

На ЧМ-2019 в заявке сборной России не будет ни одного номинального центрового. Самый высокий игрок в составе нашей команды — форвард Владимир Ивлев (207 см).

— Не думаю, что отсутствие классического пятого номера — проблема для нас, — полагает Андрей Воронцевич. — У нас много ребят, которые смогут надежно закрыть эту позицию. Валиев, Ивлев, Антонов, Зубков, я. Так что у нас будет скоростная и мобильная передняя линия. Габариты в современном баскетболе не всегда играют ключевую роль. Посмотрите на центрового ЦСКА Кайла Хайнса, который с ростом 198 см является одним из лучших пятых номеров в Европе.

Последний раз сборная России играла на ЧМ в 2010 году и заняла седьмое место. Наша команда дошла до четвертьфинала, уступив будущим победителям из США (79:89).