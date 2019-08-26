«Хочется повторить достижение отца, попав в символическую пятерку ЧМ»

До старта чемпионата мира – 2019 по баскетболу в Китае остается меньше недели. До первой официальной игры сборная России проведет еще два товарищеских матча — сегодня с Аргентиной (начало в 14:30 мск) и 27 августа — с Испанией. Эти матчи состоятся в Нинбо, откуда наша команда переедет в Ухань, где и состоятся три матча первого группового этапа.

Перед отъездом в Китай «Известия» пообщались с лидером команды Сергеем Карасевым. В отсутствие травмированных Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина именно форвард «Химок» должен взять на себя функции главного снайпера команды.

— Это ваш первый визит в Китай?

— Нет, я уже был в Поднебесной. Посещал Пекин и Шанхай. Остались двоякие впечатления. В обоих городах в центре очень красиво, но если отъехать в отдаленные районы, там пейзаж довольно печальный. Не понятно, как столько людей живет на такой ограниченной территории. Складывается впечатление, что находишься в большом муравейнике. Поэтому как турист я бы не стал возвращаться сюда, но сейчас мы едем играть на крупном турнире, и для меня это отличный опыт. Плюс посмотрю другие китайские города.

— После пропуска Евробаскета-2017 для вас удачное выступление на ЧМ-2019 имеет особое значение?

— Можно и так сказать, ведь после Евробаскета-2013 у меня постоянно не получалось приехать в сборную на крупные турниры. Поэтому хочу проявить себя.

— Ощущения сейчас и перед Олимпиадой в Лондоне-2012 похожи?

— Это другие ощущения абсолютно. Там у меня была такая детская эйфория уже от того, что я попал в одну команду с Андреем Кириленко, Сергеем Моней, Виктором Хряпой — они составляли костяк сборной. Я был молодой, глаза горели, сейчас я уже более взвешенно подхожу к игре. Понимаю, что от меня большего ждут, что у меня другие роли, другие задачи.

— Летом вы выкладывали видео тренировок под руководством своего отца — двукратного вице-чемпиона мира Василия Карасева. Он вам что-то говорил про атмосферу мирового первенства?

— Он всегда говорил, что такая возможность выпадает редко. Много баскетболистов, причем очень классных игроков, мечтают поучаствовать в чемпионате мира, но по той или иной причине у них это не получается. У меня же такой шанс появился, поэтому надо ехать и получать удовольствие. Биться за свою страну и показать всё, на что мы способны.

— В 1998 году ваш отец попал в символическую пятерку ЧМ. Готовы повторить успех?

— Очень хочется повторить достижение отца. Буду прикладывать все усилия ради этого. В целом всей командой мы постараемся «пошуметь» на чемпионате мира, сделать что-то значимое. Чтобы у наших болельщиков остались хорошие воспоминания от турнира.

— Без Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина и Тимофея Мозгова именно вы становитесь главной звездой сборной. Об этом говорил и главный тренер Сергей Базаревич. Готовы к такой роли в национальной команде? Психологически это не давит на вас?

— У меня нет какого-то особого мандража, но есть понимание, что если что-то пойдет не так, то я получу большую порцию негатива. Дело не в том, звезда я в команде или нет. Главное — я полностью уверен в себе, в своем броске. Надо выкладываться по максимуму и хорошо делать свою работу в защите и нападении.

— 21-летний Григорий Мотовилов претендует на роль основного разыгрывающего в сборной. Вы знаете его еще с совместных выступлений за «Триумф». Он прибавил за последнее время?

— Да, Гриша серьезно прибавил, вырос как игрок. Понятно, что еще есть много элементов, которые надо совершенствовать, но видно, что он движется в правильном направлении.

— В перспективе он способен создать конкуренцию Дмитрию Хвостову на позиции первого номера?

— Почему бы и нет. Ему не хватает немного роста, но за счет желания и самоотдачи у него есть все шансы закрепиться в сборной.

— Травма, из-за которой вы пропустили ряд товарищеских матчей нынешним летом, вас больше не беспокоит?

— Нет, всё в порядке. Готов на все 100%.

— Заключительные товарищеские матчи с такими сильными командами, как Аргентина и Испания, не отнимут много сил в преддверии группового этапа?

— Нет, мне кажется, что эти игры, наоборот, пойдут нам на пользу. Во-первых, мы сыграем с одним из фаворитов турнира –– испанцами. Проверим свой уровень готовности на данный момент. Во-вторых, поймем, что за команда у Аргентины, какой у нее стиль. Понятно, что они не всё покажут перед матчем в группе, но пища для размышлений у нас будет.