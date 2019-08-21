Быть в игре: Мотовилов готов до конца отработать контракт в Суперлиге

Главное открытие этого лета в российском баскетболе — Григорий Мотовилов — с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Спартаке-Приморье». Спортсмен пополнил состав клуба из Владивостока прошлым летом, покинув петербургский «Зенит». В Суперлиге он получал довольно много игровой практики (почти 22 минуты в среднем за игру), набирая 11,6 очков и делая 2,7 передачи. Это позволило Мотовилову получить вызов в сборную. А тот факт, что из-за травм три ключевых защитника — Алексей Швед, Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов — пропустят ЧМ-2019, значительно повышает шансы воспитанника московского баскетбола поехать в Китай.

Григорий Мотовилов сосредоточен на сборной и не думает о смене клуба. Об этом игрок рассказал «Известиям».

— У меня действует контракт со «Спартаком-Приморье» до конца сезона-2019/20, — отметил Григорий Мотовилов. — Поэтому я спокоен относительно своего клубного будущего и полностью сконцентрирован на сборной. Стараюсь сделать всё возможное, чтобы поехать на ЧМ-2019. Сыграть против лучших баскетболистов из всех стран мира было бы бесценным опытом для меня.

По словам игрока, уровень Суперлиги достаточно высокий. Молодые баскетболисты способны там прогрессировать.

— Уровень Суперлиги за последние несколько лет довольно сильно вырос, — пояснил он. — Значительно повысилась конкуренция между клубами, начали приезжать качественные легионеры, появилось много сильных российских игроков. Понятно, что сравнивать Единую лигу и Суперлигу не стоит. Но молодым игрокам стоит выступать здесь, чтобы набираться опыта. Понял это на себе.

Сейчас в сборной сразу три представителя второй по силе лиги российского баскетбола. Помимо Мотовилова, это разыгрывающий МБА Андрей Сопин и форвард «Востока-65» Никита Балашов.

В будущем же Григорий Мотовилов хотел бы выставить свою кандидатуру на драфт NBA.

— Каждый профессиональный баскетболист должен ставить перед собой максимально высокую цель — попасть в NBA, — считает он. — Если держать в голове этот план и постепенно двигаться в этом направлении, то можно попасть на драфт. Думаю, что всё возможно.

Григорий Мотовилов занимался в школе ЦСКА, а затем перешел в ДЮБЛ «Триумфа». После расформирования клуба из подмосковных Люберец разыгрывающий переехал в Санкт-Петербург в ДЮБЛ «Зенита». В сезоне-2014/15 Мотовилов выступал в Единой молодежной лиге за «Зенит-2», набирая в среднем за матч 13,4 очка, 3 подбора и 2,6 передачи.

В августе 2015 года он подписал трехлетний контракт с «Зенитом». В сезоне-2015/16 Григорий принял участие в 12 матчах Единой лиги. Его средние показатели составили 1,8 очка, 1,3 подбора и 1,7 передачи почти за девять минут игрового времени.

В августе 2016 года Мотовилов перешел в «Урал» на правах аренды (провел 28 игр, набирая 7,5 очка и 1,6 передачи). Перед началом сезона-2017/18 баскетболист вернулся в структуру «Зенита» и выступал в составе команды Суперлиги «Зенит-Фарм». В августе 2018 года подписал двухлетний контракт со «Спартаком-Приморье».