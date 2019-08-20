Китайская дюжина: состав сборной РФ на ЧМ определится до 29 августа

Сборная России завершила европейский этап подготовки к чемпионату мира-2019 международным турниром в Хельсинки. Пока в распоряжении Сергея Базаревича 16 баскетболистов, но в Китай на этой неделе отправится только 14. Таким образом, два игрока будут отсеяны. В финальную же заявку на ЧМ-2019 попадут 12 спортсменов. С окончательным составом необходимо определиться до 29 августа, пояснили «Известиям» в Международной федерации баскетбола (ФИБА). Однако уже понятно, что, несмотря на масштабные потери, наш тренерский штаб не будет вызывать в команду чемпиона Европы-2007 Антона Понкрашова.

Трудности сплотили

Травмы сразу четырех лидеров — потеря для любой баскетбольной сборной, пожалуй, кроме США. Поэтому без Алексея Шведа, Тимофея Мозгова, Дмитрия Кулагина и Дмитрия Хвостова задача получить путёвку на Олимпийские игры-2020 сильно усложняется. Об этом говорят и результаты товарищеских матчей нашей команды, проведенных не в оптимальном составе. Практически безнадежное поражение от Литвы (72:88) показало, что в противостоянии с фаворитами россиянам пока очень тяжело. При этом во всех остальных матчах наша команда проявляла характер. По словам серебряного призера ЧМ-1998 Игоря Куделина, такой настрой может дать результат.

— Обычно трудности сплачивают коллектив, — отметил в разговоре с «Известиями» Игорь Куделин. — И исходя тех товарищеских матчей, что я видел, ребята готовы биться друг за друга. Если они продолжат в том же духе и в официальных играх, это может принести результат. К тому же Базаревич успел наиграть различные варианты состава, соответственно, должен быть готов ко всему. Я верю, что команде по силам получить олимпийскую лицензию.

При этом радует то, как себя проявляют молодые игроки. Особенно стоит отметить Григория Мотовилова. На турнире в Италии разыгрывающий «Спартака-Приморье» набирал очки во всех матчах и даже стал самым результативным в игре с Сенегалом (17 очков). В Хельсинки воспитанник московского баскетбола набрал 10 очков с Литвой и восемь с Финляндией. Шансы представителя Суперлиги-1 попасть в итоговую заявку достаточно высоки.

— С каждой игрой, особенно против таких сильных сборных, как Италия и Литва, я получаю огромный опыт, — признался «Известиям» Григорий Мотовилов. — Кайфую, что нахожусь на площадке с такими мастерами и составляю им конкуренцию. Еще пару месяцев назад мне сложно было представить, что я буду выходить в стартовой пятерке главной команды страны. Просто приехал в просмотровый лагерь, чтобы показать себя. Поэтому хочется сказать спасибо главному тренеру за то, что он мне доверяет и дает шанс себя проявить. Я стараюсь этим пользоваться.

Перед началом прошлого сезона разыгрывающий сборной неожиданно покинул «Зенит» и отправился в Суперлигу-1. В составе «Спартака-Приморье» он получал довольно много игровой практики (почти 22 минуты в среднем за игру), набирая 11,6 очков и делая 2,7 передачи.

— Тренироваться с сильными игроками — одно, но разыгрывающему нужна постоянная практика, чтобы развивать чтение игры, — пояснил Григорий Мотовилов. — Поэтому я решил покинуть «Зенит» и отправился в «Спартак». Сейчас с уверенностью можно сказать, что это было правильное решение.

Двое останутся в России

Сборная отправится в Китай уже в пятницу. Правда, два игрока из состава, выступавшего на турнирах в Москве, Вероне и Хельсинки, закончат сборы с командой. Очевидный кандидат на «выбывание» — Артем Забелин. Центровой «Пармы» практически не получал игрового времени, несмотря на дефицит «больших» в команде.

А вот относительно второго баскетболиста тренерам сборной придется хорошо подумать. Возможно, выбор будет между дебютантами команды — Андреем Сопиным, Григорием Мотовиловым и Александром Платуновым. Также есть вариант, что в Поднебесную не полетит форвард Никита Балашов.

— Важно понять, какую ставку делает Базаревич — он готов проверить в деле молодых или предпочитает сыграть опытными баскетболистами, которых хорошо знает, — отметил Игорь Куделин. — Если делать предположения, то, на мой взгляд, в Китай не поедет Балашов и кто-то из тройки Мотовилов/Сопин/Платунов. Если бы мне предоставили выбор, то я бы взял на ЧМ-2019 Андрея Сопина. Он прогрессирует, хорош в плане организации игры. Мотовилов, которого я знаю с раннего возраста, более эмоциональный игрок.

Без Понкрашова

Экс-капитан сборной России Антон Понкрашов, выигравший с национальной командой чемпионат Европы и взявший бронзу на Играх-2012, не скрывал своего желания поехать в Китай. В нескольких интервью он четко дал понять, что готов заменить травмированных лидеров. Многие эксперты поддержали инициативу 33-летнего разыгрывающего, а также отмечали кандидатуру капитана «Зенита» Евгения Воронова, для которого прошедший сезон стал лучшим в карьере.

Однако при Сергее Базаревиче оба этих игрока ни разу не вызывались в сборную. Поэтому, когда Понкрашова и Воронова не оказалось в расширенном списке на поездку в Китай, этому факту никто не удивился.

— К сборной вряд ли присоединится кто-то из игроков, которых не было не тренировочном сборе этим летом, — пояснил «Известиям» генеральный менеджер национальной команды Олег Ушаков. — А что касается баскетболистов, которые полетят в Китай, то их фамилии в ближайшее время объявит главный тренер.

По регламенту ФИБА, до 24 августа сборным нужно подать список из 24 игроков. За два дня до первой игры (в случае России — 29 августа) нужно подтвердить фамилии 12 баскетболистов из этого списка, которые попадут в итоговую заявку, пояснили «Известиям» в пресс-службе федерации.