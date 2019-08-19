Глаза дороже: Дмитрий Кулагин вернется в строй к старту Единой лиги

Незадолго до старта чемпионата мира – 2019 по баскетболу сборная России потеряла уже четырех лидеров. И если о тяжелой травме Дмитрия Хвостова было известно еще в апреле 2019 года, а повреждения Тимофея Мозгова и Алексея Шведа носят хронический характер, то причина отсутствия вице-капитана «Локомотива-Кубань» Дмитрия Кулагина стала большой неожиданностью для тренерского штаба и болельщиков. Перед началом сбора национальной команды у 27-летнего баскетболиста выявили отслоение сетчатки обоих глаз, которое потребовало неотложного медицинского вмешательства. Игрок пропустит ЧМ-2019, но уже в первой половине сентября должен приступить к тренировкам в общей группе, сообщил «Известиям» источник в краснодарском клубе.

Старший из двух братьев Кулагиных стал одним из важнейших игроков для сборной России в квалификации ЧМ-2019 (лучший снайпер — 14,3 очка в среднем за игру). Особенно ярок он был в обоих матчах с главным соперником по отборочной группе — командой Финляндии. А его блок-шот на последних секундах гостевой встречи в Хельсинки, давший российской команде право на овертайм, стал одним из ключевых моментов всего отбора. Увы, но после процедур по лазерному прижиганию Дмитрию необходимо восстановление, продолжительность которого не позволит ему сыграть в Китае.

По словам официального представителя баскетболиста Валерия Холина, Дмитрий хотел помочь команде на ЧМ-2019, но существовал риск потери трудоспособности.

— Учитывая, какую игру Дима демонстрировал в матчах за сборную в последние два года, ЧМ-2019 должен был стать его звездным часом, — рассказал «Известиям» Валерий Холин. — Поэтому пропускать такой турнир для него — крайне обидно. Он рвался сыграть в Китае, даже несмотря на противопоказания врачей, но нам удалось объяснить ему, что операции на глазах для профессионального спортсмена — это очень серьезно. Далеко за примерами ходить не надо — талантливый хоккеист Николай Бушуев, получивший разрыв сетчатки во время игры КХЛ, — так и не смог вернуться на профессиональный уровень после множества операций.

Николай Бушуев провел в КХЛ пять сезонов — и по итогам трех из них становился лучшим снайпером своих команд. Перед сезоном-2013/14 он был обменен из «Спартака» в «Северсталь», где он играл в первом звене с Николаем Жердевым и после 30 матчей с девятью голами был лучшим снайпером клуба. 9 января 2014 года в матче с «Амуром» Бушуев получил крюком клюшки в глаз. Клубные врачи не сразу смогли диагностировать серьезность повреждения. Только на следующие сутки ему был поставлен диагноз макулярный разрыв сетчатки. Хоккеист перенес множество операций, которые растянулись на 1,5 года, но так и не смог вернуться в любимую профессию.

— Если бы во время игр ЧМ-2019 Кулагину случайно попали в оперированные глаза, могла бы повториться ситуация как с Бушуевым, — продолжил Валерий Холин. — Поэтому рисковать было неоправданно. Ему надо еще несколько недель спокойного режима, чтобы его карьере ничего не угрожало.

Тем не менее восстановление игрока не займет много времени. Уже в сентябре ему разрешат заниматься в общей группе.

— Процесс восстановления Дмитрия проходит по плану, — рассказал «Известиям» источник в «Локомотиве-Кубань». — Пока он будет заниматься по индивидуальному графику, а уже в начале сентября, скорее всего, приступит к полноценным тренировкам. Если Кулагину хватит времени набрать хорошую форму, то он будет готов помочь «Локо» на старте сезона (свой первый матч краснодарский клуб проведет 1 октября, отправившись в гости к литовскому «Ритасу»).

Чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита Моргунов отметил, что потеря Дмитрия Кулагина очень весомая для сборной. Сопоставимая с отсутствием в заявке Алексея Шведа.

— Без Кулагина-старшего будет сложно, — сказал «Известиям» Никита Моргунов. — Он не только должен был быть главным организатором игры в отсутствие Хвостова, но и оплотом команды в защите. Тем не менее тренерский штаб сборной постарается справиться со всеми сложностями, которые обрушились на команду. Сейчас в распоряжении Сергея Базаревича есть три молодых игрока, действующие на позиции 1–2 номера: Григорий Мотовилов, Александр Платунов и Андрей Сопин. Эти ребята пытаются использовать свой шанс и оправдать возложенные на них надежды. Другой вопрос — что забраться на вершину возможно, сложнее — на ней удержаться. Поэтому сейчас для них наступает решающий момент и хочется пожелать им успеха.

На этой недели сборная России закончила европейский период подготовки к ЧМ-2019. 23 августа команда вылетит в Китай и до старта турнира примет участие еще в двух товарищеских матчах. В Нинбо наши баскетболисты сыграют с Аргентиной (25 августа) и Испанией (27-го). Мировое первенство стартует 31 августа и продлится до 15 сентября.