По Ра играть: России важно сдержать натурализованного форварда Кореи

Сборной России необходимо сдержать главную звезду сборной Южной Кореи — натурализованного американца Рикардо Рэтлиффа, чтобы одержать вторую победу на групповом этапе чемпионата мира – 2019. Об этом «Известиям» рассказали игроки национальной команды. В случае успеха Россия досрочно выйдет в следующий раунд и гарантирует себе участие в олимпийской квалификации. Правда, для этого также необходимо, чтобы в параллельном матче нашего квартета Аргентина оказалась сильнее Нигерии.

Опасность снайперов

После важнейшей победы над Нигерией (82:77) в стартовом матче ЧМ-2019 подопечным Сергея Базаревича предстоит сыграть с Южной Кореей. Представители Азии, в свою очередь, в первом туре разгромно уступили Аргентине (69:95). Несмотря на разницу в счете, корейцы оставили приятное впечатление своей игрой: организованно защищались, уверенно атаковали с дистанции (34,8% точных трехочковых) и даже выиграли заключительную четверть у фаворитов группы.

Лидер корейцев Рикардо Рэтлифф и вовсе набрал 31 очко и сейчас входит в тройку лучших снайперов ЧМ-2019. За Корею Рэтлифф выступает под именем Гуна Ра. Он получил корейский паспорт в 2018 году, хотя играет в местном чемпионате с 2012 года.

— Мы хорошо изучили сборную Южной Кореи, — отметил «Известиям» капитан сборной России Виталий Фридзон. — Они играют в агрессивный баскетбол, быстро переходят из обороны в атаку. У них много снайперов, поэтому нельзя давать им совершать много открытых бросков. Плюс они часто ставят зонную защиту, преодолеть которую не так просто. Что касается Рэтлиффа — то он их главная звезда. В квалификации американец набирал по 26 очков в среднем за игру. Это очень высокий показатель. Нам надо внимательно действовать против него. У нас есть заготовки, как сдержать этого форварда.

России желательно повторить достижение Аргентины и выиграть с крупным счетом. Это не только позволит обрести уверенность перед очным матчем с Луисом Сколой и компанией, но и приблизиться к выходу в плей-офф. Напомним, что во втором групповом турнире все проведут по два матча — с командами из «скрестной» группы (для России это группа A — Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла и Китай). Но в зачет пойдут все пять игр: три из первого этапа и две из второго. Будет не всегда честно: кому-то зачтут поражение от Испании, а кому-то — победу над Анголой. Но уж как есть.

— Главное, победа, а выиграть с большой или маленькой разницей у Южной Кореи — не так важно, — продолжил Виталий Фридзон. — Мы не держим в голове такие вещи, об этом больше думают журналисты. Главное, не расслабиться после столь тяжелой победы над Нигерией. Мы еще не обеспечили себе выход из группы, поэтому каждый следующий матч — решающий.

Южная Корея стала второй в своей отборочной группе, уступив только Новой Зеландии по сумме личных встреч. У обеих сборных было по десять побед в квалификации.

— На ЧМ-2019 нет слабых команд, но самый серьезный соперник — это мы сами, — отметил форвард сборной России Андрей Воронцевич. — Если будем контролировать свою игру, все процессы внутри коллектива и прибавлять в уверенности, то сможем победить любого. Главное — совладать с собой, оставаться всем вместе и добиться здесь хорошего результата.

Яркий старт

Нигерию позиционировали чуть ли не как главный прорыв чемпионата — в рейтинге ФИБА африканскую команду поставили на высокое седьмое место (Россия только на 20-м). Но в стартовой игре нигерийцы явно разочаровали. В Европе сложно увидеть настолько неорганизованную команду, которая полагается только на индивидуальные действия своих лидеров и порой забывает обороняться.

Но это не отменяет того, что Россия выдержала сложное испытание — не сломалась ни перед физикой, ни перед грубостью, ни перед странными решениями судей. Из-за потерь лидеров Сергею Базаревичу не хватает креативных созидателей, глубины состава и в целом таланта, но всё остальное, кажется, есть: игра, характер, хладнокровие в самые ответственные моменты.

— Было важно выиграть первый матч — вне зависимости от соперника, — заявил «Известиям» форвард сборной России Андрей Зубков. — Это дает всегда хороший импульс и уверенность в себе. Если проигрываешь первый матч на таком коротком турнире, то потом не так просто найти себя. Думаю, что после Нигерии все поняли, что мы можем быть конкурентоспособными на этом уровне. Мы продолжим умирать за каждый мяч и четко выполнять тренерский план. У нас нет игрока, способного решить исход матча за счет индивидуальных действий, поэтому будем добиваться успеха командной работой.

Чемпион Европы – 2007, вице-чемпион мира – 1998 Захар Пашутин считает, что нашей сборной по силам пробиться в плей-офф турнира.

— Радует, что в игре с Нигерией наши опытные игроки — Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Андрей Зубков — в нужный момент реализовали свои броски, — рассказал он «Известиям». — Также важно, что молодые ребята были уверены в своих силах. Я боялся, что они могут стушеваться и не выдержать такого давления. Поэтому у нас есть боеспособная команда, несмотря на все предстартовые потери. Думаю, что от игры к игре будем только набирать и у сборной есть хорошие шансы выйти в плей-офф. В параллельной группе нет таких команд, которые мы не можем обыграть. Всё в наших руках.

Чемпионат мира в Китае продлится до 15 сентября.