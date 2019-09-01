На характере: Россия вырвала победу у сборной Нигерии на ЧМ-2019

Сборная России одержала важную победу на старте чемпионата мира – 2019, в тяжелейшей борьбе переиграв команду Нигерии (82:77). Самым результативным игроком в составе россиян стал Михаил Кулагин (16 очков), а другой баскетболист ЦСКА — Андрей Воронцевич был назван лучшим игроком матча. Нигерия считалась основным конкурентом нашей сборной в борьбе за выход во второй групповой этап. Тем не менее этот успех не стоит рассматривать как решение первой задачи, считают эксперты. Впереди подопечных Сергея Базаревича ждут встречи с Южной Кореей и фаворитом группы — Аргентиной. В следующий раунд выйдут две лучшие команды квартета.

Наша команда лидировала на протяжении почти трех четвертей матча. Нигерийцам удалось перехватить инициативу в начале заключительного отрезка — за четыре минуты до конца встречи россияне уступали с разницей «-8». Казалось, что лидеры сборной Нигерии — разыгрывающий «Миннесоты» Джош Окоги и форвард «Портленда» Аль-Фарук Амину — почувствовали свою игру и спокойно доведут дело до победы.

Но в решающий момент сборная проявила характер. Причем выделить кого-то одного сложно. Приехав в Китай без своих лидеров, наша команда атаковала и защищалась всей пятеркой, в результате чего россиянам удалось вернуться в игру. Ветераны команды Андрей Зубков и Андрей Воронцевич забили по дальнему броску, подарив надежду болельщикам. А в концовке тактические решения Сергея Базаревича вместе с мастерством баскетболистов позволили добиться столь важной победы.

— На бумаге они выглядели сильнее нас, но за счет дисциплины нам удалось выиграть, — заявил «Известиям» форвард сборной России Андрей Зубков. — Они думали в основном о нападении и часто отключались в защите. Это позволило нам набирать легкие очки. Что произошло с командой в начале четвертой четверти? Возможно, мы подустали, немного расслабились. Но самое главное, что мы смогли вернуться в самый важный момент, поверить в себя, биться за каждый мяч. Изначально мы были уверены, что победим. Рад, что так и получилось.

Самым результативным у россиян стал Михаил Кулагин, набравший 16 очков, сделавший три подбора и отдавший одну передачу. Разыгрывающий провел на площадке 27 минут и реализовал четыре из 14 с игры. Он смазал все пять двухочковых бросков, но реализовал четыре из девяти дальних попаданий и четыре из четырех с линии.

— Миша еще раз доказал скептикам, что он игрок высокого уровня, — сказал «Известиям» агент Михаила Кулагина Валерий Холин. — Ведь он практически не играл в товарищеских матчах из-за болей в стопе, но с Нигерией вышел в стартовой пятерке, не испугался взять инициативу на себя и показал высокую статистику. При этом у него есть ресурс, чтобы прибавлять на этом ЧМ. Четыре сезона в ЦСКА явно не прошли для него даром.

По словам Валерия Холина, травмы ключевых игроков еще больше сплотили российскую команду в Китае.

— Парни поняли: если не они принесут успех команде, то кто? Не отправлять же на такое событие ребят из молодежки. Поэтому все раскрепостились и сыграли за свою страну с полной самоотдачей, — заключил агент.

Наших болельщиков и игроков уже поздравил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

— Очень сложная, тяжелая игра, как и ожидалось, — сказал он. — У нас было много ошибок и потерь, но хорошо то, что хорошо кончается. Ребята здорово проявили себя в концовке, вернулись в игру после «-8» и добились победы. Всех болельщиков с победой, и — двигаемся дальше. Надеюсь, дальше будет поменьше таких «валидольных» концовок и мы будем выигрывать увереннее. Хотя победа есть победа. Парни и тренерский штаб — большие молодцы.

В следующем матче сборная России 2 сентября встретится с Южной Кореей.