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«Удивило, что в Китае горячая вода есть в раздевалках только на играх»

Форвард сборной России Евгений Валиев — о важнейшем матче с Аргентиной и атмосфере ЧМ-2019
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Фото: пресс-служба РФБ
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В матче Россия–Аргентина определится не только победитель группы B, но и фаворит за место в плей-офф чемпионата мира – 2019. Во втором групповом турнире наша сборная проведет всего два матча — с лучшими командами из «скрестной» группы А (точно Польша, и Китай или Венесуэла), но в зачет пойдут все пять игр: три из первого этапа и две из второго.

Менее чем за неделю до ЧМ-2019 Россия и Аргентина сыграли товарищескую игру. Тогда аргентинцы оказались гораздо сильнее (85:64). В официальном матче у нашей сборной есть хорошие шансы взять реванш. Об этом в интервью «Известиям» рассказал форвард национальной команды Евгений Валиев. Также игрок «Химок» поделился впечатлениями о пребывании в Китае и встрече там с российскими болельщиками.

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— Накануне матча с Аргентиной сборная провела встречу с фанатами. Настроили они вас на игру?

— Всё прошло хорошо, было приятно, что столько российских болельщиков приехало в Китай, поддерживают нас на трибунах, верят в нас. Мы смогли пообщаться в неформальной обстановке, зарядились позитивными эмоциями.

— Чего ждете от матча с Аргентиной? Есть план, как сдержать Луиса Сколу?

— Мы уже играли с аргентинцами незадолго до ЧМ-2019, видели два их матча на групповом этапе. Поэтому понимаем, как они действуют в той или иной ситуации. Сейчас индивидуально разбираем тактику всех лидеров команды, в том числе Сколы. Так что будем лучше готовы к игре, чем это было в товарищеском матче.

— Действовать против Луиса Сколы сборная будет в той же манере, как против натурализованного корейца Рикардо Рэтлиффа?

— Они в чем-то похожи. И тот и другой могут бросить и средний бросок, и трехочковый. Но Скола опытнее и действует гораздо разнообразнее. Поэтому, мне кажется, с ним будет труднее. У Рэтлиффа было всего две опции — бросок и давление под кольцом.

— В товарищеской игре самым результативным в составе аргентинцев стал форвард «Реала» Габриэль Дек. Как планируете играть против него?

— Он взял тогда несколько подборов в нападении, несколько раз мы его прозевали, и Дек забил легкие мячи из-под кольца. Как сложится сегодня, не знаю, но мы постараемся сыграть против него гораздо собраннее.

— В товарищеском матче против Аргентины была установка не показывать все возможности нашей сборной?

— Мы не в той ситуации, чтобы беречь силы. Используем все ресурсы, которые есть.

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— Эксперты считают, что всё решит дуэль первых номеров. Михаил Кулагин и Григорий Мотивилов смогут противостоять Факундо Кампаццо и Николасу Лапровиттоле, представляющим «Реал»?

— Очень на это надеюсь и верю в наших ребят. Но у аргентинцев их первые номера наряду со Сколой набирают львиную долю очков команды. Они более нацелены на бросок, много берут на себя в атаке. У нас же больше командная игра. На этом турнире у нас нет ярко выраженного лидера. Ищем свободного игрока и набираем очки после разыгранных комбинаций. Но согласен, что и от наших первых номеров многое будет зависеть — как они построят взаимодействие, как будут руководить игрой.

— Накопилась усталость, учитывая количество матчей, проведенных в Китае?

— После игры с Кореей была усталость. Сейчас уже полегче. Накануне мы провели не такую сложную тренировку — больше тактическую. Обсуждали, как лучше сыграть против аргентинцев. Так что сил должно хватить.

— Адаптировались уже в Поднебесной? Кроме еды и плохого интернета, какие еще моменты доставляют беспокойство?

— Ничего нового не скажу. Да, еда своеобразная, но можно найти что поесть. Понятно, что мы привыкли к другому рациону, но жаловаться не стоит. Еще удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней.

— Следите за будущими соперниками по второму групповому этапу — Польшей, Китаем, Венесуэлой?

— Видел концовку игры Польша–Китай, но какие-то глобальные выводы сейчас сделать не смогу. Сконцентрирован только на ближайшей игре с аргентинцами.

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