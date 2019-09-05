Пройти Понитку: матч с Польшей решит судьбу России на ЧМ-2019

Сборная России не смогла на Кубке мира занять первое место в группе В, в драматичной концовке уступив Аргентине (61:69). Таким образом, команда усложнила себе задачу выхода в плей-офф: в предстоящих играх второго раунда с Польшей и Венесуэлой у подопечных Сергея Базаревича не будет права на ошибку. Тем не менее выход во второй групповой этап и попадание в олимпийскую квалификацию — уже большой успех для нашей команды, лишившейся перед поездкой в Китай четырех ключевых игроков. Например, такие сильные сборные, как Германия, Канада и Нигерия, уже «пакуют чемоданы». Сегодня к ним добавится кто-то из пары Турция / Чехия и Греция / Новая Зеландия.

— Хочется поздравить сборную России с выходом из тяжелой группы, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России, а ныне наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт. — Несмотря на все потери, ребята показывают классный баскетбол, сражаются за каждый мяч. Я счастлив за них и Сергея Базаревича. Это отличный тренер, с его приглашением руководство РФБ попало в десятку.

В игре с Аргентиной обновленная российская сборная, как и в двух предыдущих матчах, действовала с перепадами. Отличная первая и последняя четверть и откровенный провал во второй и третьей. В третьей десятиминутке Андрей Воронцевич и компания набрали всего семь очков. Казалось, что Аргентина, как и неделю назад в товарищеском матче, завершит дело разгромом. Но наша сборная не сдалась на милость победителю и выдала, пожалуй, лучшую четверть на этом турнире. Причем лидером в эти минуты был 22-летний разыгрывающий Андрей Сопин, выступающий в Суперлиге-1 — втором по значимости клубном турнире российского баскетбола.

Благодаря усилиям Сопина, Зубкова и Курбанова россиянам удался мощный рывок: 11:0. Аргентинцам пришлось взять тайм-аут, чтобы немного перевести дух. За счет опыта Сколы и Кампаццо соперники смогли успокоить игру и довели ее до напряженной концовки. В последние две минуты у России был шанс выйти вперед, но везение было на стороне аргентинцев. Плюс, конечно, сказалось мастерство Кампаццо. Разыгрывающий «Реала» стал злым гением для нашей сборной, закончив игру с выдающейся статистикой — 21 очко, 7 передач, 6 подборов и 3 перехвата.

— Сборная России показывает командную игру и прогрессирует от матча к матчу — отметил «Известиям» чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко. — Ребята уже хорошо чувствуют друг друга, здорово играют в защите, подстраховывают, быстро двигают мяч в нападении. Да, в матче с Аргентиной было много потерь, но в целом все бьются и не опускают руки до самого конца. Особо отмечу игру Сопина. У него нет опыта выступления на высоком уровне, но видно, что потенциал огромный. И в перспективе может вырасти в зрелого мастера.

Лучшим в составе сборной России был Андрей Зубков (18 очков, 7 подборов и 3 передачи). В целом форвард «Зенита» проводит отличный чемпионат мира и является одним из лидеров команды.

— Зубков провел хороший матч, но это не отменяет того, что в нашей сборной нет ярко выраженного лидера, — пояснил «Известиям» двукратный вице-чемпион мира Сергей Панов. — В каждой игре может выстрелить любой из этого ростера. Кто сколько набирает очков — пока не столь важно. Ключевые игры впереди. В матче с Аргентиной нам не хватило физики, агрессии и мощи под кольцом. Надеюсь, что в двух играх второго группового этапа мы избежим таких проблем. В составе Польши и Венесуэлы нет больших уровня Сколы.

Во втором групповом турнире в Фошане наша сборная проведет всего два матча: 6 сентября — с Польшей и 8 сентября — с Венесуэлой. Причем первая игра имеет решающее значение. Поражение от поляков, которые выиграли все три матча на первом этапе, лишит Россию шансов выйти в четвертьфинал. Лидер Польши по двум основным показателям — хорошо знакомый российским болельщикам Матеуш Понитка. В прошлом году он выступал за «Локомотив-Кубань», а летом пополнил состав «Зенита».

— Нам по силам выиграть у Польши, — продолжил Алексей Саврасенко, ныне занимающий пост генерального менеджера «Локомотива-Кубани». — Главное — и дальше гнуть свою линию. Наши форварды Андрей Воронцевич и Андрей Зубков провели сильные три игры. Если они не сбавят темпа, то мы сможем пройти далеко — не только в четвертьфинал, но и побороться за медали.

Победы над Польшей может хватить для выхода в плей-офф, но при определенных раскладах придется обыграть и Венесуэлу. Эта сборная смогла выбить из борьбы хозяев турнира, уверенно обыграв Китай в решающем матче первого раунда (72:59).

— Такие сборные, как Венесуэла, всегда отличились своими физическими кондициями, — сказал Сергей Панов. — Мы должны компенсировать отставание в этом показателе командной игрой. В каждом моменте надо действовать рационально и с холодной головой. Тогда проблем в матче у нас не будет.

Для выхода в плей-офф нашей сборной надо занять первое или второе место в группе I.