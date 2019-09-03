Не все в сборе: Россия готовится к важнейшим матчам отбора Евро-2020

Сборная России по футболу начала подготовку к важнейшим матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Казахстана. Команда собралась в Новогорске, где в течение трех дней проведет тренировочные занятия, а затем вылетит в Глазго на первую встречу. Если подопечным Станислава Черчесова удастся одержать две победы в сентябрьских матчах, то это серьезно увеличит их шансы на участие в финальной стадии Евро-2020.

В Новогорске десять футболистов, которые на тот момент провели свои матчи за клубы, поучаствовали во втягивающей тренировке. Остальные присоединились к команде уже после воскресных матчей РПЛ.

2 сентября отмечал свой день рождения главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Команда не могла оставить этот факт незамеченным и всем составом подарила специалисту футболку с 56-м номером. Именно столько лет в понедельник исполнилось тренеру. Поздравили наставника и журналисты. Во время традиционного пресс-подхода к тренеру корреспонденты вручили Черчесову торт в виде футбольного мяча с надписью «Вопросов нет».

Сборная будет тренироваться в Новогорске лишь до среды. Затем команда вылетит в Глазго, где состоится первый из двух сентябрьских матчей. Сама игра пройдет в пятницу. Таким образом, у тренерского штаба осталось совсем немного времени на подготовку.

— Думаю, сборная должна успеть подготовиться даже за такой короткий срок, — отметил «Известиям» экс-нападающий национальной команды Сергей Юран. — Черчесов просматривает все матчи своих игроков, и у него уже есть картинка перед глазами, кто в каком состоянии. При этом, безусловно, есть определенные опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде.

На данный момент сборная России идет на втором месте в своей отборочной группе с девятью очками из 12 возможных. Нашу команду опережает Бельгия — у нее максимум баллов. А наши ближайшие соперники в лице Казахстана и Шотландии идут следом, отставая на три очка. Таким образом, по итогам сентябрьских матчей вполне реально увеличить отрыв от обеих команд до шести баллов. Это было бы вполне комфортным преимуществом перед четырьмя заключительными встречами. Первые две команды группы получат прямые путевки в финальную часть чемпионата Европы.

— Положение команд не имеет никакого значения, — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев. — Одна конкретная игра может складываться совершенно по-разному. Безусловно, грядущий выезд в Шотландию станет одним из самых сложных в текущей отборочной кампании.

Еще до начала сборов команда понесла серьезнейшую потерю. В матче восьмого тура «Локомотив»–«Ростов» травму получил Алексей Миранчук. Полузащитник «железнодорожников» пропустит несколько недель и, соответственно, ближайшие матчи сборной. В текущем сезоне хавбек показывал высокий уровень игры и успел забить три мяча, а также сделать одну голевую передачу.

— Всё нормально, время есть, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборной России Александр Самедов. — Думаю, ребята должны спокойно и без проблем подготовиться к предстоящим матчам. Что касается потери Алексея Миранчука, то он сейчас в хорошей форме. Но в сборной есть кем его заменить.

На смену Миранчуку в национальную команду вызвали полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова. 29-летний хавбек вернулся в сборную спустя девять месяцев. В последний раз он играл в составе главной команды страны в ноябре прошлого года в матче Лиги наций против Швеции (0:2).