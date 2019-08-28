К выбору состава сборной России нужно относиться спокойно. Не вижу особых неожиданностей в списке тех, кто будет готовиться к важнейшим матчам квалификации чемпионата Европы против Шотландии и Казахстана. Нельзя сказать, что кто-то из ярких российских футболистов остался без внимания.

Многие задаются вопросом, почему отсутствуют лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов и самый результативный игрок текущего розыгрыша РПЛ Александр Соболев. Оба эти футболиста яркие, талантливые и перспективные. Скорее всего, со временем они будут полезны национальной команде. Но на сегодня нельзя сказать, что они сыграют лучше, чем Артем Дзюба и Федор Смолов, которые в заявке есть. О мастерстве можно судить по стабильности результата.

Что касается вратарской линии, то тренер сделал выбор в пользу Маринато Гильерме и Андрея Лунева, которые постоянно вызываются в сборную. Также приглашение получил Сослан Джанаев. С этим голкипером Станислав Черчесов отлично знаком и прекрасно знает его возможности.

Если вспоминать о центре обороны, то, на мой взгляд, вызов получили те, кто наиболее стабилен прямо сейчас. Возникал вопрос относительно игрока «Спартака» Ильи Кутепова, но сложно вызывать того, кто редко играет за клуб. Хотя знаю, что Черчесов высоко оценивает потенциал и возможности Кутепова. Думаю, тренерский штаб следит за каждым из претендентов и оценивает его текущее состояние. Сейчас в сборную вызваны четыре центральных защитника, если мы будем играть в двух, то этого вполне достаточно.

Если же в целом говорить о том, что многие молодые футболисты на данный момент не попадают в состав национальной команды, то, на мой взгляд, сейчас они нужнее молодежной сборной. Их также ждут важные матчи отбора к чемпионату Европы 2021 года. Возможно, на данный момент лучше помочь молодежке, чем сидеть в резерве главной сборной. Думаю, это лучше для них самих.

С другой стороны, вопросы здесь правомерны и свидетельствуют о том, что у нас появилась группа молодых талантливых ребят. Если они будут подтверждать свой уровень, то мы получим хорошее пополнение в главной сборной со временем. Радует, что у нас много талантливых ребят в зоне атаки — это не менее важно. Все-таки команда может сыграть надежно в обороне даже без высококвалифицированных защитников. А вот без ярких, талантливых футболистов, которые могут импровизировать в атаке, играть сложно. Впереди всегда нужен высокий уровень индивидуального мастерства.

Тренерский штаб сборной внимательно отбирает игроков. Мало кто из болельщиков смотрит все матчи, в которых играют российские футболисты. Даже не все эксперты это делают. А наставники сборной отсматривают каждую игру, и не по одному разу. Так что им можно доверять. Ведь выбор состава критикуют уже не в первый раз, но в итоге на чемпионате мира мы получили новую команду, которая дала результат. Станислав Черчесов и его ассистенты много работали, чтобы найти оптимальные сочетания, и это получилось. Сборную всё время нужно обновлять, этот процесс никогда не прекращается.

В то же время необходима и критика. Задавать вопросы относительно решений тренерского штаба можно и нужно. В головах у болельщиков и журналистов есть своя команда. Но и у тренеров имеется собственный вариант состава. И именно они отвечают за результат.

Автор — бывший тренер сборных СССР, СНГ и России, лучший тренер страны по версии РФС (2000, 2007)

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