Черчесов объяснил выбор игроков на отборочные матчи ЧЕ-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, чем руководствовался при выборе футболистов на отборочный турнир чемпионата Европы – 2020 против Шотландии и Казахстана.

Как пояснил наставник, команды соперников совершенно разные по стилю игры.

«Поэтому нам надо брать не просто футболистов, а тех, кто способен в этих встречах участвовать и в тактическом плане нам соответствовать», — сказал Черчесов, его слова приводит РЕН ТВ в понедельник, 26 августа.

Также тренер объяснил, почему не стал вызывать в сборную форвардов Федора Чалова из ЦСКА и Ивана Соболева из самарских «Крыльев Советов», который возглавляет гонку нападающих Российской премьер-лиги.

«Да, есть игроки, которые себя показывают с хорошей стороны, но есть другие футболисты иного плана, которые уже были у нас и имеют определенный опыт. Безусловно, мы доверяем им», — сказал специалист.

По его словам, команда создается из «определенных вещей» и это не означает, что невызванные в сборную игроки хуже.

Ранее в этот же день Черчесов объявил состав команды. В нее вошли 26 игроков.

На данный момент россияне имеют в активе девять очков после четырех туров и располагаются на втором месте в группе I. Возглавляет список команда Бельгии (12), третью строчку занимают казахи (6), четвертую — сборная Шотландии (6).