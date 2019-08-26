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Сборная РФ по футболу объявила состав на матчи отбора ЧЕ-2020

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сборная России по футболу объявила стартовый состав отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Казахстана и Шотландии. Перечень игроков опубликован в блоге национальной команды в Twitter в понедельник, 26 августа.

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В качестве нападающих были выбраны Артем Дзюба из петербургского «Зенита», форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко и Федор Смолов из «Локомотива».

Защитниками выступят Георгий Джикия ( московский «Спартак»), Вячеслав Караваев (голландский «Витесс»), Роман Нойштедтер (московское «Динамо»), Максим Беляев (тульский «Арсенал»), Юрий Жирков («Зенит» и др.).

Среди полузащитников были, в частности, названы Ильзат Ахметов (ЦСКА), Алексей Ионов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин и Магомед Оздоев (оба из «Зенита»).

На воротах будут стоять Сослан Джанаев («Сочи»), Маринато Гилерме ( московский «Локомотив») и Андрей Лунев («Зенит»).

На данный момент россияне имеют в активе девять очков после четырех туров и располагается на втором месте в группе I. Возглавляет список команда Бельгии (12), третью строчку занимают казахи (6), четвертую — сборная Шотландии (6).

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