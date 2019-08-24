«Готов отменить «Гудашоу», если Знарок попросит»

В субботу хоккейный «Спартак» сыграет дерби с «Динамо» в рамках предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы. Красно-белые заканчивают первый летний подготовительный период под руководством нового главного тренера Олега Знарка. В четверг они проиграли в стартовом матче турнира действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (2:5).

После этой встречи интервью «Известиям» дал вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек. Он поделился мнением о первых сборах под началом Знарка, правилах КХЛ о разметке на льду для голкиперов, а также заявил, что готов при новом тренере отказаться от своего яркого послематчевого перформанса, получившего название «Гудашоу».

— Каковы впечатления от первой предсезонки под руководством Олега Знарка?

— Нормально. Две недели на сборах в Чехии было очень тяжело. Там серьезно побегали. А сейчас уже нормально себя чувствуем. Тренируем большинство и меньшинство, наигрываем связки и уже постепенно готовимся входить в сезон.

— До этого сталкивались с подобными нагрузками?

— Думаю, сравнивать не нужно. Это предсезонка — во время нее мы всегда бегаем и проделываем большой объем работы. Поэтому не могу сказать, что чем-то был шокирован этим летом.

хоккей Главный тренер ХК «Спартак» Олег Знарок на предсезонном сборе «Спартака» в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Принципы взаимодействий вратаря с защитниками при Олеге Знарке и его ближайшем помощнике Харийсе Витолиньше изменились?

— У нас в ассистентах главного тренера остался Игорь Уланов, который в прошлом сезоне занимался работой с защитниками. То же самое он делает и сейчас. Думаю, мы в обороне будем играть в ту же игру, что и в предыдущий год.

— После яркого противостояния со СКА (2:4 в серии) в плей-офф прошлого сезона чего можно ждать от «Спартака» в Кубке Гагарина?

— Нам надо сначала попасть в плей-офф. 62 матча в регулярном чемпионате — очень много. За это время могут произойти самые разные вещи. Поэтому мы сейчас готовимся к тому, чтобы добиться для «Спартака» попадания в плей-офф. А потом будем ставить новые задачи. Иначе нет смысла говорить о планах, если мы закончим сезон в регулярке. А в ней надо добиться максимально возможного результата. Все знают, кто будет в первой четверке в Западной конференции — СКА, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив». Это очень хорошие команды. И чтобы успешно им противостоять в плей-офф, как было в серии против СКА, «Спартак» должен занять в регулярном чемпионате пятое или шестое место.

— Как вам новые правила судейства в КХЛ и, в частности, разметка для вратарей?

— Для меня нет большой разницы. Нам обозначили две линии, за пределами которых вратарю нельзя играть клюшкой. Но это для меня не особо меняет манеру игры по сравнению с прошлым сезоном.

хоккей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Уже привыкаете к маленьким площадкам в КХЛ?

— Сейчас в Кубке мэра играем в «Мегаспорте», где старые большие площадки. Но на «ЦСКА Арене», где тренируемся и играем домашние матчи КХЛ, уже уменьшенные площади, и разницу мы ощущаем. Для меня как вратаря игра станет быстрее, с гораздо большим количеством бросков по воротам, чем раньше. Думаю, для болельщиков хоккей будет более зрелищным.

— Олег Знарок известен жёсткой дисциплиной в своих командах. Вы с ним обсуждали, можно ли вам будет после победных матчей уйти позже в раздевалку, чтобы успеть исполнить «Гудашоу»?

— Не знаю. Я еще не разговаривал с ним об этом. Но если тренер скажет, что ничего не будет, значит, ничего не будет. Готов отменить «Гудашоу», если Знарок попросит.