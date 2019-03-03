«Против СКА нужно играть жестче и проще»

В первом раунде плей-офф КХЛ главной сенсацией стали две стартовые победы «Спартака» над СКА. Красно-белые дважды выиграли в Санкт-Петербурге (2:0 и 3:2). В субботу клуб из Северной столицы сократил отставание, победив в Москве со счетом 5:2. Встреча изобиловала удалениями и стыками, а кульминацией стал матч-штраф вратарю СКА Игорю Шестёркину за подножку нападающему «Спартака» Каспарсу Даугавиньшу. В результате этого эпизода латышский хоккеист ударился о борт и получил тяжелую травму — его увезли с «ЦСКА Арены» на «скорой».

В интервью «Известиям» словацкий вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал этот эпизод, а также рассказал, как его команде одержать победу над СКА в серии.

— Насколько субботний матч был сложным для вас как для вратаря?

— Вы сами видели, что нам все голы забили в большинстве, из них два — при розыгрыше «5 на 3». Поэтому нам было нелегко. Нужно исправлять эти недочеты и поменьше удаляться. Ожидали, что по сравнению с первыми двумя матчами СКА поменяет игру — это действительно произошло. Соперник играл более осторожно, не шел резко в атаку. К сожалению, мы не смогли к этому приспособиться. К следующему матчу нам надо готовиться гораздо лучше — четвертая встреча в понедельник будет ключевой во всей серии.

— Вторую шайбу СКА забросил в большинстве после удаления за ваш фол на Коскиранте. Что произошло в том эпизоде?

— Судья посчитал, что это была подножка. Но подобных моментов было множество в течение сезона. Когда такое происходит с вратарями, судьи обычно сначала дают предупреждение, а не сразу удаляют. А в этот раз почему-то штраф мы получили сразу. И после этого стали играть «3 на 5», в результате чего получили второй гол в свои ворота. Безусловно, с моей стороны это был ненужный фол. Но я считаю, что судье необязательно было за него давать удаление. Поймите, передо мной стоял чужой игрок — я его хотел подвинуть. А он упал. В третьем периоде я сделал то же самое, но соперник уже устоял на ногах. Поэтому, когда хочешь, в таких ситуациях можно избежать падения. Вы должны понять, что с моей стороны такие действия направлены на то, чтобы был порядок в площади моих ворот. И чтобы не дать чужому хоккеисту спокойно действовать на пятачке.

— В этом матче еще вас еще и атаковали игроки СКА.

— СКА послал Тихонова и Карпова более жестко играть со мной. Это одно из изменений в их действиях по сравнению с первыми двумя матчами. Они пытались выбить меня из колеи. Но это плей-офф — к подобным провокациям надо быть готовым. В понедельник во время четвертой игры нам надо будет к этому гораздо лучше подготовиться. «Спартаку» нужно играть жестче и проще. У СКА более качественный состав. Их можно победить только простой игрой. И мы можем с ними снова играть на победу. Лично меня не выбило из колеи то, что сопернику удалось забить мне четыре гола.

Повторюсь, главное не удаляться — надо играть «5 на 5». Ведь в третьем матче в игре в равных составах мы выиграли 1:0. А СКА все голы забил в большинстве. Большинство с Дацюком — это главное их оружие. Против их спецбригад очень тяжело обороняться. Нельзя удаляться без особой нужды. Удаление у «Спартака» должно быть оправданным и происходить в тот момент, когда ты с его помощью мешаешь забить в твои ворота гол. Когда надо забыть про ненужные удаления, такие как за задержку соперника клюшкой или удар по клюшке соперника. Такое можно делать только в самых крайних случаях.

— Как оцените эпизод с фолом Игоря Шестёркина на Каспарсе Даугавиньше?

— Даугавиньш в больнице — у него всё не очень хорошо. Что касается действий Шестёркина, то это был фол — Каспарсу сделали подножку. Такое происходит в матчах, но проблема еще и в том, что его, к тому же, толкнули в спину, и он на большой скорости въехал в борт. Факт в том, что фол был сделан специально — Шестёркин выставил ногу. Но не хотел травмировать. Просто несчастный случай в игровом моменте — Даугавиньш ударился о борт. Такое случается: игрок рвется забить гол, а кто-то его бьет по клюшке или еще что-то делает, чтобы не пропустить. К сожалению, сегодня это привело к травме.

— Вам будет не хватать Даугавиньша в этой серии?

— Первую игру мы выиграли без Каспарса, у которого была небольшая травма. Он к нам присоединился только во втором матче. Жаль, что сейчас он, скорее всего, выбыл до конца сезона. Даугавиньш был одним из самых продуктивных игроков «Спартака» — таких ребят в команде немного. Нам будет его не хватать.

У нас нет такой широкой скамейки, как у СКА. Но физически мы пока справляемся в этой серии — я даже сам удивлен. Первые два матча нас воодушевили, дали нам второе дыхание. Тяжело играть, когда ты постоянно проигрываешь. Но сейчас ситуация сложилась по-другому — мы победили в первых двух встречах. Хотя темп игры в плей-офф против СКА совсем другой, чем в регулярном чемпионате. Здесь нет матчей с командами уровня «Слована». Темп игры очень высокий. Сейчас наступают ключевые матчи серии, где нам надо бороться, выложиться на 100%, хорошо кататься и использовать свои моменты для голов. Мы понимаем, что всё будет очень сложно. Нас ждет еще один матч в Москве и точно один выезд в Питер. Но верим в победу в серии — иначе вообще не стоит выходить на лед.