«В плей-офф надо проще»

Московский «Спартак» уже обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ. За три оставшиеся игры регулярного чемпионата красно-белым осталось удержаться на шестом месте в таблице Западной конференции, чтобы избежать встречи в первом раунде с главными фаворитами Кубка Гагарина — ЦСКА и СКА.

Нынешний чемпионат выдался непростым для «Спартака». Осенью клуб пережил отставку главного тренера Вадима Епанчинцева. Исполняющим обязанности стал генеральный менеджер Алексей Жамнов, но одну из ключевых ролей также играет старший тренер Игорь Уланов. Именно он руководит командой во время перерывов на Евротуры, когда Жамнов уезжает в расположение сборной России, старшим тренером которой он является.

В начале этой недели ударом для «Спартака» стала травма нападающего Анатолия Никонцева. Капитан красно-белых недавно вызывался в сборную России на Шведские хоккейные игры, а теперь выбыл до конца сезона. В интервью «Известиям» Игорь Уланов прокомментировал кадровые сложности и рассказал, что нужно его подопечным для успеха в плей-офф.

— Как оцените состояние команды перед последними тремя матчами регулярного чемпионата и стартом плей-офф?

— Хорошая рабочая атмосфера. К сожалению, пара ребят из основного состава травмирована. Сроки их восстановления неизвестны. Но те, кто есть, пребывают в боевом настроении. Команда на ходу и ведет максимально активную подготовку к плей-офф.

— Что нужно сделать, чтобы «Спартак» в плей-офф выглядел так же, как в своих лучших матчах в регулярном чемпионате?

— Надо в первую очередь найти нужные слова, чтобы донести до ребят ответственность за свое выступление на каждом участке площадки в матчах Кубка Гагарина. Это особенно важно — ведь многие наши хоккеисты не играли в плей-офф, а там совершенно другой хоккей. Им нужно понимать, как принимать решение, когда они владеют шайбой. И нести ответственность за это решение, иметь в виду любые игровые ситуации, чтобы не было потерь, но при этом создавалось как можно больше угроз воротам соперника.

— Получится ли до старта плей-офф наладить игру команды так, чтобы избегать ненужных удалений и ошибок, которые приводят к пропущенным голам?

— Думаю, что решение этих проблем относится к тому, о чем я сказал выше: ребята должны понимать, что в плей-офф совершенно другой хоккей. Поперечные и диагональные передачи, передачи-сбросы, пасы не глядя — всё это надо исключить. И играть проще, что и приносит положительный результат.

— За счет чего можно улучшить игру в атаке и результативность?

— В первую очередь, за счет большей агрессии. Надо чаще бросать по воротам. А в последнее время мы очень мало наносим бросков. В этом компоненте нужно прибавлять.

— Вратарская линия беспокоит?

— Нет. Все три вратаря — Юлиус Гудачек, Никита Беспалов, Александр Трушков — в этом сезоне выручали «Спартак» в разных ситуациях. Они профессионалы высокого уровня. Думаю, поводов переживать за вратарскую линию у нас нет.

— После разгрома от московского «Динамо» (1:5) вы сказали, что у «Спартака» в последних матчах нет хоккеистов, способных в нужный момент добавить и перевернуть неудачный ход встречи. Они появятся в плей-офф?

— Полагаю, наши игроки прочувствуют атмосферу плей-офф и мобилизуются. Это начнется уже с первой предматчевой раскатки. А может быть, с первой тренировки, когда мы закончим регулярный чемпионат и начнем готовиться к первому раунду Кубка Гагарина. Но и мы будем им объяснять на каждом собрании, насколько каждому из них важно ценить момент своего нахождения на льду и работать на команду.

— Для вас принципиально удержать нынешнее шестое место «Спартака» в Западной конференции и избежать встреч в первом раунде с лидерами — ЦСКА и СКА?

— Нет. Мы продолжаем играть и ведем подготовительный процесс. Мы не должны смотреть на соперников. Надо просто ментально и физически готовиться к плей-офф.

— У «Спартака» есть прогресс по сравнению с прошлым сезоном?

— Есть. Я не был в прошлом сезоне в команде, но мы помним, что «Спартак» в последнем туре регулярного чемпионата обеспечил себе место в плей-офф. В этот раз нам удалось это сделать за пять игр до конца регулярки. С моей точки зрения, команда растет из года в год, из месяца в месяц. У «Спартака» есть особые игровые сочетания, тактика, система. Каждый знает, за что отвечает на льду.

— Как сейчас распределены обязанности между вами, Алексеем Жамновым и Максимом Соловьевым (тренер защитников)?

— Идет обоюдная работа и в тренировочном процессе, и в принятии решений по сочетаниям в звеньях, и в определении состава на матч. Постоянно внутри тренерского штаба обсуждается, кого поставить в ворота, какие выбрать пары защитников и тройки нападающих. Но при этом между нами есть полное согласие относительно того, в какой хоккей в целом должен играть «Спартак».

— Каково сейчас состояние нападающего Бена Максвелла?

— Идет восстановление после травмы. Он не катался 3–4 дня, но при этом два раза играл по 20 минут в матчах. Чтобы выдержать такое игровое время на необходимых скоростях, у Бена пока недостаточно хорошее физическое состояние. Сейчас потихоньку подводим его к плей-офф. Рассчитываем за три оставшихся матча регулярного чемпионата подготовить Максвелла так, чтобы в плей-офф он уже был в оптимальном состоянии.

— Травма Никонцева — серьезный удар для команды?

— Конечно. Он наш ветеран и лидер. Этот сезон — один из лучших в карьере Анатолия. Не случайно его и в сборную России вызвали. И были у Никонцева довольно неплохие шансы закрепиться в национальной команде. Но хоккей есть хоккей — трудно исключить травмы. Это потеря для нас, но теперь другие ребята должны брать на себя лидерство на льду и в раздевалке.

— Андрей Кутейкин успеет восстановиться к плей-офф?

— Он пока ходит с корсетом. Делает определенные реабилитационные упражнения. При этом Кутейкин постоянно с нами в раздевалке — его присутствие положительно влияет на команду в моральном плане.