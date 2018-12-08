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«Металлург» обыграл «Спартак» благодаря хет-трику Эллисона

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский «Спартак». Встреча закончилась со счетом 7:3.

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Мэтт Эллисон оформил хет-трик, сообщает «Спорт-Экспресс». Также в команде хозяев поля отличились Ник Шор, Деннис Расмуссен и Григорий Дронов.

В «Спартаке» голы забили Робин Ганзл, Ярослав Дыбенко и Николай Зубов.

15 ноября ЦСКА в матче КХЛ победил «Ак Барс». Встреча закончилась со счетом 5:0. Это была восьмая подряд победа армейцев в текущем сезоне. В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (46 очков). «Ак Барс» на Востоке идет третьим (39 очков).

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