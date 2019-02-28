РаСКАтанные «Спартаком»: питерский хоккейный клуб жаждет реванша

Во вторых матчах первого раунда плей-офф КХЛ главным событием станет битва в Санкт-Петербурге. Именно там произошла пока главная сенсация нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Московский «Спартак» сумел обыграть на выезде петербургский СКА (2:0). Несмотря на это, один из самых богатых и сильных по составу клубов лиги продолжает считаться фаворитом противостояния. Однако серия обещает быть крайне тяжелой для коллектива из северной столицы. Хотя ожидалось, что СКА сумеет переиграть спартаковцев в четырех матчах.

Именно на это сейчас нацелен главный конкурент питерцев в КХЛ — московский ЦСКА. 28 февраля столичные армейцы проведут второй домашний матч в серии с подольским «Витязем». Первую встречу красно-синие уверенно выиграли — 4:0. Предсказуемы результаты и в двух других парах. Екатеринбургский «Автомобилист» повторно примет челябинский «Трактор» — первую встречу победитель Восточной конференции регулярного чемпионата уверенно выиграл со счетом 3:0. Астанинский «Барыс» попробует в столице Казахстана закрепить стартовый успех в серии с нижегородским «Торпедо» (4:1).

СКА–«Спартак»

Казалось, первый раунд Кубка Гагарина должен был стать легкой прогулкой для петербургского клуба. Особенно после того, как красно-белые провалили концовку регулярного чемпионата и упустили шестое место, которое занял «Сочи». Усугубляли ситуацию потери из-за травм лидеров «Спартака» — нападающих Анатолия Никонцева и Каспарса Даугавиньша.

— Трудно ожидать, что команда сможет замахнуться на победу над СКА в серии — слишком уж велика разница в классе хоккеистов, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин. — Но второй матч очень важен в плане понимания того, смогут ли красно-белые растянуть серию, или она закончится по итогам пяти встреч. Также мы поймем, что сейчас происходит со СКА. Либо это была разовая осечка, либо у питерцев более глубокие проблемы. Слишком уж инертной была команда в первой игре. Поэтому показательной станет вторая встреча, на которую армейцы уже выйдут обозленными. Если даже с таким настроем обнаружатся игровые проблемы, это будет значить, что поражение было неслучайным. Выиграть серию у «Спартака» с такой игрой можно, но уже во втором раунде при подобном уровне хоккея возникнут серьезные сложности.

Любопытно, что обе шайбы в ворота СКА спартаковцы забили в конце первого периода, играя в большинстве — отличились Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс.

— Победа «Спартака» довольно неожиданная — особенно в контексте неудачной концовки «регулярки», — добавил Федор Канарейкин. — Но красно-белые воспользовались инертностью СКА, а в непростые моменты шли в борьбу, бросались под шайбу — вспомните хотя бы эпизод, когда Илья Зубов потерял клюшку в своей зоне, но накрыл своим телом удар Патрика Херсли. Такая самоотверженность была свойственна «Спартаку» весь матч и дала результат.

ЦСКА–«Витязь»

У московских армейцев, в отличие от петербургских одноклубников, были проблемы лишь в первом периоде. Подмосковный клуб уверенно оборонялся в течение 20 минут, но уже в первой половине второго периода был зажат в своей зоне и с большим трудом удерживал нулевую ничью. Однако ближе ко второму перерыву голы Михаила Григоренко и Максима Шалунова помогли ЦСКА чувствовать себя спокойно. В третьем периоде соперника быстро добил Константин Окулов, а за секунду до конца в меньшинстве забил Андрей Светлаков.

— Сказывается характер игры в плей-офф, — отметил защитник «Витязя» Егор Воронков. — Поэтому нам в первом матче не удалось показать тот же хоккей, что мы демонстрировали в победной игре с ЦСКА в регулярном чемпионате. Все команды максимально серьезно подошли к первому раунду, поэтому сейчас сложнее. Но на вторую игру постараемся улучшить свои действия — «Витязю» в этой серии терять нечего. Но мы не сдаемся — будем биться и сражаться до конца.

«Барыс»–«Торпедо»

Казахстанская команда начала игру с нижегородцами осторожно, причиной тому стало наличие нескольких дебютантов кубковых матчей в составе астанинцев. «Торпедо» забило первым — большинство реализовал Роберт Саболич. А вот у хозяев игра в неравных составах не шла до самого конца второго периода — лишь за минуту до второго перерыва «Барыс» сравнял счет усилиями Андре Петерссона. В третьей 20-минутке хозяева полностью доминировали и показали, почему их называют самой зрелищной командой чемпионата. Подопечные Андрея Скабелки забросили три шайбы на любой вкус и победили. 28 февраля состоится вторая игра серии, и в случае еще одной победы клуба из Астаны шансы автозаводцев на второй раунд станут совсем призрачными.

— Первые минуты были волнительными для команды, а затем мы вошли в тот же ритм, что и в регулярном сезоне, — заявил «Известиям» нападающий «Барыса» Никита Михайлис. — В стартовой игре в плей-офф всегда тревожно — с этим связываю причины отсутствия голов у нашей команды в первом периоде. Просто кратно возросла цена ошибки. Где-то мы остерегались, не бежали втроем в атаку, чтобы нас не поймали на контратаке, старались построже сыграть в обороне. Главное было не пропустить. Ко второму матчу нужно улучшить игру в средней зоне и обороне, надо исключить ошибки при атаках соперника. Также будет важна реализация большинства — это всегда ключевой элемент плей-офф, все команды научились играть строго, моментов в игре «пять на пять» почти нет.

«Автомобилист»–«Трактор»

Первый матч «транспортного» и уральского дерби выдался довольно скучным и предсказуемым. Как ни пытался «Трактор», но без исполнителей высокого уровня противопоставить что-то команде, выигравшей конференцию, не удалось. Согласно статистике, хоккеисты обоих клубов бросили в створ равное количество раз (по 26), но уровень угрозы для вратарей Якуба Коваржа из «Автомобилиста» и Александра Судницина из «Трактора» в этих бросках был несопоставимым.

После сегодняшних встреч серии перенесутся в другие города. В субботу и понедельник третьи и четвертые матчи пройдут в Москве, Подольске, Нижнем Новгороде и Челябинске.