Игры на вылет: клубы КХЛ определили всех участников плей-офф

В пятницу завершился 11-й розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ. Ключевые матчи состоялись в Москве и Подмосковье. Именно там решалась судьба последних двух путевок в плей-офф. Параллельно с этими встречами ХК «Сочи» принимал дома аутсайдера лиги, братиславский «Слован», но южане предсказуемо выиграли (2:0).

Поэтому основная интрига в последний день «регулярки» развернулась вокруг матчей ЦСКА — «Динамо» (Рига) и «Витязь» — «Автомобилист». Московский и екатеринбургский клубы заранее обеспечили себе победы в Западной и Восточной конференциях соответственно. Пятничные встречи для них не имели турнирного значения. Однако ЦСКА одержал победу над рижанами со счетом 3:0, а «Автомобилист» разгромил подмосковную команду — 5:1. Уральскому клубу не помешала даже ротация состава, в частности, отсутствие основного вратаря Якуба Коваржа.

По количеству очков восьмой командой Западной конференции стал «Витязь» — в первом раунде плей-офф он встретится с ЦСКА. Рижское «Динамо» завершает сезон.

— На каждую игру нужно выходить только с мыслью о победе, — заявил «Известиям» вратарь ЦСКА Илья Сорокин. — Если ты выходишь и думаешь об обратном, то зачем тогда вообще выходить? Наша цель — показывать хорошую игру, а дальше что будет — то будет. Именно за счет такого отношения к делу нам удалось победить Ригу в последней встрече.

Первая игра ЦСКА с «Витязем» состоится уже во вторник на домашней арене армейцев. Там же в четверг пройдет второй матч, а третья и четвертая встречи состоятся в Подольске в субботу, 2 марта, и в понедельник, 4 марта. Все серии в плей-офф идут до четырех побед, максимальное количество матчей — семь.

— Думаю только о следующей игре, — добавил Илья Сорокин. — Нам нужно не забивать сейчас голову, а спокойно готовиться к каждому матчу. Мы всё знаем, всё умеем. В плей-офф все линии должны играть очень организованно, дисциплинированно и сбалансированно. Хочу подчеркнуть, что особо важна дисциплина. Ведь каждое удаление может плохо кончиться.

«Витязь» во второй раз в истории вышел в плей-офф. Однако подопечные Валерия Белова смазали концовку «регулярки». Они проиграли шесть из семи последних встреч и были на грани провала до последнего матча, хотя могли обеспечить себе выход в первый раунд гораздо раньше.

— Не буду лукавить, эти два выхода в плей-офф различаются, — поделился с «Известиями» президент «Витязя» Михаил Головков. — В 2017 году мы обеспечили себе тот успех по итогам победы над «Куньлунем» — 5:3. Сейчас не только сами всего добились, но и судьба нам подарила шанс за счет победы ЦСКА над Ригой. Но плей-офф есть плей-офф. Парни и сами много ярких побед в «регулярке» одержали, чтобы заслужить этот выход. А гол нашего вратаря Йони Ортио в матче с «Трактором», видимо, стал золотым. Но эмоции сейчас другие, чем два года назад.

Глава подмосковного клуба выразил разочарование неудачами в последних встречах. «Витязь» сохранял шансы занять шестое место. В этом случае он попадал бы в плей-офф на ярославский «Локомотив». Шансы пройти его были бы небольшими, но ситуация не казалась бы такой безнадежной, как в случае противостояния с ЦСКА и СКА.

— Негативные впечатления есть. Проиграли шесть матчей из семи, — подчеркнул Михаил Головков. — Всё решалось на тоненького. Считаю, место, которое мы заняли по итогам «регулярки», — не наше. Могли побороться и за шестую строчку, но эта неудачная концовка чемпионата смазала впечатления. Что ж, будем двигаться дальше и бороться за победу в играх с ЦСКА.

Помимо серии ЦСКА — «Витязь», в первом раунде плей-офф также пройдут встречи еще семи пар. На Западе петербургский СКА сыграет с московским «Спартаком», ярославский «Локомотив» — с «Сочи», хельсинкский «Йокерит» — с московским «Динамо». На Востоке екатеринбургский «Автомобилист» сойдется с челябинским «Трактором», астанинский «Барыс» — с нижегородским «Торпедо», магнитогорский «Металлург» — с уфимским «Салаватом Юлаевым», проводящий домашние матчи в Балашихе омский «Авангард» — с казанским «Ак Барсом». Плей-офф начнется в понедельник.