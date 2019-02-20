Пересели на «автобус»: глухая оборона ведет «Трактор» в плей-офф КХЛ

Главной интригой последних двух игровых дней регулярного чемпионата КХЛ станет распределение оставшихся трех мест в плей-офф. На них претендуют сразу пять команд: «Трактор» и «Сибирь» (оба — Восточная конференция), «Сочи», «Витязь» и рижское «Динамо» (все — Западная конференция). Один из клубов может решить задачу уже сегодня. «Трактору» достаточно не проиграть в основное время нижегородскому «Торпедо». Парадокс в том, что подопечные Алексея Тертышного демонстрируют один из худших в лиге показателей результативности. Они лишь недавно разменяли сотню заброшенных шайб (101) и идут по их количеству на предпоследнем месте в чемпионате, опережая всего на один гол аутсайдера КХЛ — братиславский «Слован».

«Торпедо» — «Трактор»

В начале сезона результативности уральского клуба можно было позавидовать — команда немало забивала, но часто пропускала еще больше. В результате чего прошлогодний финалист Восточной конференции Кубка Гагарина оказался вне зоны плей-офф и сменил главного тренера. Вместо сторонника атакующей игры Германа Титова наставником «Трактора» стал Алексей Тертышный, который перестроил команду на оборонительную тактику. Многочисленные победы с минимальным счетом позволили клубу закрепиться в первой восьмерке на Востоке. На прошлой неделе атакующий потенциал челябинцев еще больше снизился из-за травмы их лучшего бомбардира — Райан Стоа (26 очков по системе «гол+пас») выбыл до конца сезона.

— Все понимают ответственность за решение задачи попасть в плей-офф, — заявил «Известиям» нападающий «Трактора» Антон Глинкин. — В последнем матче с «Динамо» (1:0) мы постарались сыграть строго в обороне, но нужно в первую очередь поблагодарить нашего вратаря Александра Судницина, который несколько раз выручил нас. Особенно во втором периоде, когда соперник имел подавляющее преимущество. Для нас не впервой в этом сезоне добиваться результата при превосходстве соперника. Стараемся грамотно обороняться, пластаться на льду, ложиться под броски. Ну и вратари — Судницин и Василий Демченко — весь сезон нас спасают. Главное, добиваемся нужного результата. Но перед решающими матчами всё же надо поработать над реализацией своих моментов. Они у нас есть, но используем их плохо. Отсюда такая низкая результативность.

«Сибирь» отстает от «Трактора» на четыре очка, поэтому шансов на плей-офф у новосибирской команды почти нет.

«Сочи» — «Спартак»

Гораздо более запутанная ситуация на Западе. Фаворит в борьбе за оставшиеся две путевки — «Сочи», но в случае поражения в двух последних матчах подопечные Сергея Зубова могут уступить место в плей-офф подольскому «Витязю» и рижскому «Динамо». Пока южане опережают подмосковный клуб на одно очко, а латвийский — на два.

Сочинцы сегодня принимают на своем льду «Спартак» и в случае победы практически решат вопрос с выходом в плей-офф — в пятницу им останется сыграть с идущим на последнем месте «Слованом». Южный клуб в середине зимы казался гарантированным участником первого раунда Кубка Гагарина. Однако после Нового года подопечные Сергея Зубова резко сдали. Из первых 13 матчей 2019 года они выиграли лишь три. Но серия из трех побед в течение последней недели позволила «Сочи» немного перевести дух. Особенно важной для них была пятничная выездная встреча с московским «Динамо», где «леопардам» удалось спастись на последних минутах основного времени, а затем победить в овертайме (3:2).

— Мы хорошо провели последние несколько игр, которые дались нам очень тяжело, — поделился с «Известиями» нападающий сочинцев Эрик О'Делл. — В матче с «Динамо» пропустили несколько голов во втором периоде, но оставались в игре, были сконцентрированы и добились своего. Было трудно играть на маленькой площадке новой домашней арены динамовцев. Победить удалось во многом благодаря приехавшим в Москву сочинским болельщикам. Для того чтобы выйти в плей-офф, нам необходимо выиграть в оставшихся двух матчах «регулярки». Мы в одной гонке с еще двумя командами, но радует, что всё зависит только от нас.

«Витязь» — «Динамо» (Минск)

Подольский «Витязь» весь сезон уверенно шел в зоне плей-офф, но за две игры до финиша «регулярки» оказался на восьмом месте, всего на очко опережая дышащих в спину рижских динамовцев. Виной тому шестиматчевая серия поражений, продолжившаяся в понедельник разгромом от лидера чемпионата ЦСКА (1:6).

Однако подопечные Валерия Белова имеют неплохие шансы оформить участие в Кубке Гагарина в двух заключительных встречах, которые пройдут на их площадке. Сегодня подмосковная команда примет потерявшее шансы на плей-офф минское «Динамо», а в пятницу — екатеринбургский «Автомобилист», который уже обеспечил себе победу в Восточной конференции, поэтому оставшиеся матчи не имеют для уральцев турнирного значения.

— Серия из шести поражений подряд настораживает, тем более когда из-за нее подвис вопрос о попадании команды в плей-офф, — пояснил «Известиям» президент «Витязя» Михаил Головков. — После игры с ЦСКА сказал ребятам в раздевалке, что будет очень обидно, если вся проделанная работа, весь сезон, все 60 матчей упрутся в последние две игры. Обидно пахать весь сезон и лишиться участия в Кубке Гагарина.

По мнению главы подмосковного клуба, еще недавно ничто не предвещало проблем с попаданием команды в плей-офф.

— Не было абсолютно никаких предпосылок, — добавил Михаил Головков. — Мы неплохо провели выездную серию: обыграли «Трактор» (3:2) и лишь по буллитам проиграли «Автомобилисту» (1:2). И потом этот непредвиденный спад... Теперь надо обязательно взять «золотые» для нас очки в последних двух матчах. Минск бьется, несмотря на потерю всех шансов на плей-офф, про «Автомобилист» нечего и говорить — это победитель Восточной конференции. Матчи с этими командами не станут легкой прогулкой. Мое мнение: сейчас надо психологически встряхнуть ребят, позволить им забыть о поражениях и выйти на решающие встречи со свежей головой. Конечно, хотелось бы спокойно готовиться к плей-офф, залечить какие-то травмы, но получилось как получилось.

Защитник «Витязя» Войтех Мозик отметил крайне низкое качество игры своей команды в последнем матче.

— Был плохой старт с нашей стороны — мы просто-напросто не были готовы к встрече с ЦСКА, — сказал «Известиям» чешский хоккеист. — Мы не имеем права и не можем играть так, как в этом матче, если хотим в плей-офф. Нет никаких оправданий тому, что случилось на льду во встрече с армейцами.

ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА после разгрома «Витязя» оказался в шаге от того, чтобы обеспечить себе победу в регулярном чемпионате. От идущего вторым СКА подопечные Игоря Никитина оторвались на три очка. Но сегодня им предстоит принять ярославский «Локомотив». Предыдущие три встречи с «железнодорожниками» в сезоне армейцы проиграли.

— Приятно, когда забивает наше звено, но важнее то, что команда победила (во встрече с «Витязем»), — сказал «Известиям» нападающий ЦСКА Андрей Светлаков. — Жаль, что не смогли помочь Ларсу Юханссону отыграть на «ноль» матч, но ничего страшного. Готовимся к плей-офф, идем дальше — останавливаться нельзя. Сейчас нам предстоят две хорошие игры, надеюсь, они помогут подойти к Кубку Гагарина в оптимальном состоянии. Конечно, нам надо выиграть матч у «Локомотива», которому проиграли три прошлых встречи. В Ярославле хорошая команда, но нам надо постараться одержать победу.

«Динамо» — «Металлург»

Московское «Динамо» еще на прошлой неделе обеспечило себе пятое место на Западе — выше или ниже подопечные Владимира Крикунова уже не окажутся. После этого они проиграли два домашних матча — «Сочи» (2:3 ОТ) и «Трактору» (0:1). Бело-голубых стали обвинять в отсутствии мотивации на эти встречи, но хоккеисты отрицают подобные претензии.

— Жаль, что проиграли «Сочи» и «Трактору», но я не могу сказать, что мы не имели мотивации, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков. — Просто надо реализовывать свои моменты, а мы этого не делали. Самоуспокоенности у нас ни в коем случае нет. Просто получилось, что соперники были сильнее в конкретные моменты — надо уметь переламывать и такие встречи.

До конца «регулярки» динамовцам осталось провести еще два домашних матча — сегодня они встретятся с магнитогорским «Металлургом», а в пятницу — с нижегородским «Торпедо». Уже на следующей неделе бело-голубые начнут свою серию в первом раунде плей-офф против хельсинкского «Йокерита».

— Нужно готовиться к плей-офф и начать игру на хорошей ноте, а для этого необходимо в последних матчах «регулярки» выигрывать, а не проигрывать, — сказал «Известиям» Виталий Меньшиков. — Поэтому мотивация на оставшиеся встречи у нас есть. Тем более, надо уметь действовать против команд, которые играют в откат. «Трактор» как раз из таких. Когда пройдем дальше в плей-офф, нам могут попасться подобные соперники. В матчах с ними надо отдавать поменьше передач — больше бросать по воротам.

Рижское «Динамо» сегодня встретится на выезде с череповецкой «Северсталью», а послезавтра приедет в гости к ЦСКА. «Сибирь» в среду примет у себя «Автомобилист», а в пятницу отправится в Балашиху к «Авангарду». Кроме того, уфимский «Салават Юлаев» сегодня сыграет дома с казанским «Ак Барсом» в «зеленом дерби». Из-за интриги в борьбе за плей-офф эта встреча утратила статус центральной. Но для казанцев она имеет турнирное значение — действующий обладатель Кубка Гагарина ведет с «Магниткой» гонку за третье место на Востоке, дающее право сыграть в первом раунде с пребывающим не в лучшем состоянии «Салаватом».