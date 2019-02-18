«Недельная дуэль сродни войне»

Начавшаяся неделя будет последней в регулярном чемпионате КХЛ. Одна из ключевых интриг — кто займет восьмое место в Западной конференции и станет последним участником плей-офф. Идущий седьмым «Витязь» еще может утратить свои позиции, но борьба, скорее всего, пойдет между замыкающим заветную восьмерку «Сочи» и отстающим от него на два очка рижским «Динамо».

В пятницу подопечные Гиртса Анкипанса провели матч на открытом воздухе против минских одноклубников, выиграв со счетом 3:1. Столь необычный для современного хоккея формат Рига использует уже второй год подряд, что неизменно вызывает позитивные эмоции у игроков и болельщиков. Сегодня уже на стандартной крытой арене «Динамо» сыграет домашний матч со «Слованом». После этого им останется провести еще две встречи в «регулярке».

В день проведения матча под открытом небом «Известия» пообщались с капитаном рижан Лаурисом Дарзиньшем. В интервью хоккеист оценил атмосферу матча с минчанами и шансы латвийского клуба на попадание в плей-офф.

— Игра на открытом воздухе сильно отличается от матчей и тренировок во дворцах спорта?

— Да нет, не особо. Конечно, если бы погода была похуже — со снегом или ветром — было бы тяжелее. А так, при той погоде, что сейчас в Риге, всё вроде бы привычно. Выходишь на лед — коробка примерно та же, что на крытой арене. А вечером, когда идет матч, нет солнца. Поэтому обе команды быстро привыкают к игре. Можно показывать хороший хоккей.

— Год назад в аналогичных условиях вы играли с Минском, уже лишившись шансов на плей-офф. Сейчас характер встречи изменился с учетом того, что рижское «Динамо» борется за последнюю путевку в Кубок Гагарина?

— Для нас это очень важная игра, поскольку мы боремся за плей-офф. Но для меня сейчас любая встреча особенная. Два года назад я перенес тяжелую операцию. Может быть, я и не должен был сейчас играть в хоккей. По крайней мере не знал, вернусь ли на лед. И сейчас стараюсь максимально достойно отыграть все матчи. Тем более когда выпадает сыграть во что-то необычное, будь то недавний Матч звезд КХЛ в Казани, в котором я участвовал, или игры на открытом воздухе. Беру от хоккея всё, что могу, и наслаждаюсь этим.

— В начале февраля вы неожиданно проиграли минскому «Динамо» и «Словану». Набрав в этих играх четыре очка, «Динамо» могло бы сейчас идти в зоне плей-офф и не оглядываться на результаты «Сочи». Что случилось в тех встречах?

— Да, конечно, мы провели не самые удачные игры. Хотели взять больше очков в матчах с этими соперниками. Так получилось, что за последний месяц «регулярки» у нас было по три игры со «Слованом» и Минском. Две из первых четырех мы выиграли, две проиграли. Взяли всего 50% очков, но надо отдать должное и соперникам. Они провели хорошие матчи против нас. Я знаю многих ребят из этих команд — там играют качественные хоккеисты, которые тоже хотят побеждать. И даже если взять их последние встречи против сильнейших клубов КХЛ, не всё так печально. Не стоит смотреть на то, что минчане и братиславцы сейчас занимают последние места в чемпионате, — просто с ними не бывает никому. Показывают хороший хоккей, заставляют ошибаться соперника и побеждают. Хорошо, что сейчас нам удалось победить Минск на открытом воздухе. Теперь будем стараться обыграть в следующем матче «Слован» — уже под крышей родной «Арены Рига».

— При вас в первые сезоны КХЛ рижане стабильно выходили в плей-офф и даже проходили первый раунд. Сейчас потолок для «Динамо» — борьба за последнюю строчку в зоне Кубка Гагарина?

— Во-первых, туда сначала надо попасть, чтобы говорить о потолке. Во-вторых, плей-офф — это вообще другой турнир. Поэтому в случае выхода туда для нас всё начнется заново и произойти может что угодно. Я участвовал в Кубке Гагарина и с «Динамо», и с «Ак Барсом» — это самое классное, что может быть в хоккее. Недельная дуэль с другой командой сродни войне — это очень прикольно. И здесь неважно, с первого места ты туда вышел или с восьмого. Да, у первой-второй команд конференций игроки очень высокого класса. Но их можно нейтрализовать. Поэтому не думаю, что для нас есть потолок. Мы с лета работаем по полной программе и уже тогда чувствовали шансы на плей-офф. Конечно, хотелось к февралю набрать больше очков и заранее обеспечить себе выход в первый раунд. Но что есть, то есть. Будем стараться выиграть оставшиеся матчи.

— В чем «Динамо» прибавило по сравнению с прошлым сезоном?

— У тренера есть четкое видение, как команда должна играть. Плюс у нас была хорошая комплектация состава. Вы видите, сколько очков набирают пришедшие летом Линус Виделль, Мэтью Майоне. Но для того, чтобы все задумки тренеров и сочетания игроков удачно работали, надо, чтобы хоккеисты «Динамо» не травмировались. У нас не такой глубокий состав и бюджет, чтобы иметь контракты на семь-восемь звеньев. Но команда в Риге хорошая, есть классные молодые ребята. И иностранцы также хотят добиваться побед. Так что, если обходиться без травм и выполнять тренерскую установку, можно решить многие задачи.

— По поводу семи-восьми звеньев вы, вероятно, намекаете на ЦСКА и СКА. В случае попадания в плей-офф вам предстоит играть с одним из этих клубов в первом раунде. Есть понимание, как их обыгрывать?

— Я знаю, что побеждать их возможно. Пока не буду говорить как. Но плей-офф — непредсказуемая вещь. В 2010 году мы с Ригой прошли в первом раунде СКА, а через год выбили московское «Динамо». А с «Ак Барсом» мы вообще вели в финале конференции 3:1 в серии с «Трактором», но в итоге проиграли. Поэтому никогда не угадаешь, как дело пойдет. Надо смотреть, с кем ты играешь, и нащупывать слабые места соперника. А их всегда можно найти.

— Насколько изменилась КХЛ за 11 лет существования?

— У русских команд стало больше информации об игроках во всем мире. Поэтому они почти всегда подписывают хоккеистов высокого класса. В первые годы КХЛ с этим было сложно. А сейчас все поняли, что это сильная лига, и хотят ехать в нее. Поэтому топовым клубам стало легче подписывать хороших хоккеистов. Но это стало сложнее сделать для Риги, потому что раньше она могла найти за приемлемые деньги людей высокого уровня, оказавшихся незамеченными богатыми русскими клубами.

— В Латвии большой интерес к КХЛ? Болельщики не жалеют, что «Динамо» выступает не в национальном первенстве, а играет против российских команд?

— По моим ощущениям, у нас в стране любят КХЛ и не переживают, что «Динамо» играет в одной лиге с российскими командами. Чувствуется, что наши болельщики готовы ходить на матчи КХЛ и смотреть игры с вашими командами.