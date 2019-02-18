Трехдневный финиш: клубы КХЛ заканчивают регулярный чемпионат

В КХЛ стартовала последняя неделя регулярного чемпионата. Сегодня, в среду и в пятницу команды отыграют заключительные матчи кругового турнира и окончательно определят участников плей-офф, место в котором уже получили 13 клубов.

В Восточной конференции осталось определить всего одного участника Кубка Гагарина — за восьмую путевку борются челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь». Куда интересней ситуация на Западе. Еще недавно безоблачным казалось будущее «Витязя». Но пять поражений подряд отбросили подольский клуб на восьмое место. Теперь борьба пойдет между ним, ХК «Сочи» и идущим девятым рижским «Динамо».

ЦСКА не смотрит в плей-офф

Сегодня подмосковному клубу предстоит встреча с лидером «регулярки» ЦСКА. Пока подопечные Игоря Никитина уверенно идут к четвертому в своей истории Кубку Континента — призу победителю регулярного чемпионата. Они опережают ближайшего преследователя СКА на три очка. Чтобы занять первое место, ЦСКА нужно выиграть два из трех оставшихся домашних матчей — с «Витязем», ярославским «Локомотивом» и рижским «Динамо». В пятницу красно-синие без особых проблем обыграли дома аутсайдера чемпионата братиславский «Слован» — 4:1.

— Еще даже не смотрим на соперников в плей-офф — нам надо сначала закончить регулярный чемпионат, — рассказал «Известиям» нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. — Рады, что победили «Слован», хорошая была игра. Теперь готовимся к следующему матчу, а с кем играть в первом раунде, я лично сейчас не смотрю. Цели на Кубок Гагарина — только победа. Как может быть иначе? Не выходить же проигрывать. Но сейчас у нас впереди матчи с «Витязем», «Локомотивом» и Ригой. Для нас они так же важны, как и остальные встречи. Поэтому сначала готовимся к ним, а о плей-офф будем после думать.

«Слован» в нынешнем сезоне уже проигрывал ЦСКА со счетом 0:9, поэтому результат последней встречи для него не катастрофичен.

— Несмотря на то, что мы играли в три звена, «Слован» показал хорошую игру, — поделился с «Известиями» российский нападающий словацкого клуба Егор Баранов. — Мы сыграли плохо во втором периоде, а первый и третий были достаточно хороши в нашем исполнении.

Клуб с одним из самых маленьких бюджетов и финансовыми проблемами продолжает искать инвестора для того, чтобы быть конкурентоспособным в КХЛ. Многие эксперты ставят под сомнение целесообразность нахождения в лиге словацкого проекта, но, скорее всего, он продолжит выступления в КХЛ. При этом мало кто из игроков может сказать, в каком составе команда начнет следующий розыгрыш «регулярки».

— Я лично об этом не знаю — мы в команде не обсуждаем эту тему, — отметил Егор Баранов. — Пока мы сосредоточены на этом сезоне. Осталось три игры. Думаю, потом уже начнут ходить разговоры о будущем.

Эксперименты московского «Динамо»

Московское «Динамо» в пятницу проиграло в овертайме «Сочи» (2:3) и набрало одно очко, обеспечив себе пятое место по итогам «регулярки» и встречу в первом раунде с финским «Йокеритом», у которого бело-голубые выиграли 11 последних матчей. Честность спортивной борьбы в матче с южанами вызывала вопросы у журналистов и болельщиков, но игроки и тренеры бело-голубых категорически отрицали возможность намеренного поражения от борющихся за место в Кубке Гагарина сочинцев.

— Я давно не выходил на лед, поэтому против «Сочи» старался играть от простого, главное — принести пользу команде, вкатиться в матч и показывать свой хоккей, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Динамо» Максим Минеев. — Выложился на 100%. Уже не в первый раз играл в паре с Виталием Меньшиковым, поэтому более-менее понимаю, как с ним взаимодействовать. Теперь главное — хорошо провести три оставшихся встречи «регулярки». Мы на каждый матч выходим с максимальной готовностью. Никто не будет себя жалеть — стараемся играть на победу.

По словам главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова, в сегодняшнем матче с «Трактором» сыграет экспериментальный состав. Кто-то из лидеров получит отдых, а на лед выйдут не имеющие большой игровой практики хоккеисты, которых надо проверить перед плей-офф.

Рига отстает

Между тем «Сочи» вчера выиграл выездной матч у минского «Динамо» (3:1) и оторвался от рижского «Динамо» на четыре очка. Латвийский клуб имеет игру в запасе. Сегодня он примет дома «Слован».

— К сожалению, мы потерпели несколько необязательных поражений этой зимой, что поставило нас в зависимость от результатов «Сочи» и «Витязя», — сказал «Известиям» нападающий рижан Брэндон Макмиллан. — Это очень неприятно, но мы не опускаем руки и постараемся выиграть оставшиеся матчи, чтобы в случае осечек конкурентов воспользоваться этим и выйти в плей-офф.

Также сегодня пройдет еще шесть матчей: «Адмирал»–«Барыс», «Амур» – «Куньлунь Ред Стар», «Автомобилист»–«Нефтехимик», «Ак Барс» – «Металлург», СКА–«Локомотив», «Йокерит»–«Спартак».

На сегодняшний день от Запада место в плей-офф себе обеспечили московский ЦСКА, петербургский СКА, ярославский «Локомотив», хельсинкский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак». Со стороны Востока в Кубке Гагарина точно сыграют екатеринбургский «Автомобилист», астанинский «Барыс», омский «Авангард», в этом сезоне проводящий домашние матчи в Балашихе, магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо».