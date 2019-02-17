С улицы к плей-офф: рижское «Динамо» выиграло матч под открытым небом

Как и год назад, матч КХЛ между рижским и минским «Динамо» прошел в спорткомплексе Рижской думы – на открытом катке на окраине столицы Латвии. Необычная атмосфера лишь дополнительно мобилизовала хозяев, которые сохраняют шансы на попадание в плей-офф. Подопечные Гиртса Анкипанса победили одноклубников из Белоруссии со счетом 3:1.

От замыкающих зону плей-офф «Витязя» и ХК «Сочи» рижан отделяет три и два очка, соответственно. Всем трем клубам осталось провести по три встречи в регулярном чемпионате. Между тем, оба участника матча на открытом воздухе были довольны атмосферой противостояния.

- Приятно, что стадион был полным – пришло очень много болельщиков, - отметил в разговоре с «Известиями» нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен. – Антураж лишь дополнительно мотивировал нас на качественный хоккей, а условия для игры не сильно отличались от крытой арены. Надеюсь, в Минске в следующие сезоны тоже пройдет подобная встреча.

По официальным данным, при вместимости стадиона в 9600 человек на матч пришло 9500 зрителей. При этом многие наблюдали игру из прилегающего парка.

- Мы рады, что КХЛ второй год подряд доверила нашему городу проведение матча в подобном формате, - заявил присутствовавший на игре мэр Риги Нил Ушаков. – Благодарны лиге за оказанную нам честь. Хоккей для Риги – не просто хоккей, а стиль жизни. А игра «Динамо» в одной из сильнейших лиг – большая возможность для развития клуба и хорошая реклама для города, ведь многие матчи КХЛ показывают по всему хоккейному миру. Не говоря уже про то, что наш клуб постоянно развивается за счет игры против сильнейших клубов континента, в которых собраны лучшие игроки.

Рижское «Динамо» не выходило в плей-офф с 2014 года. При этом за всю 11-летнюю историю КХЛ этот клуб всегда являлся одним из самых малобюджетных в лиге. По словам председателя совета директоров динамовцев Юриса Савицкиса, бюджет за сезон составляет порядка €10 млн, половина из которого тратится на зарплаты хоккеистам. Выход в плей-офф сделает клуб одним из самых эффективных по соотношению затраченных денег и результата.

- Вторая половина бюджета – это траты на гостиницы, перелеты, форму, менеджмент, - пояснил Савицкис журналистам. - Но на менеджмент мы тратим очень немного. Я зарплату не получаю. Нет смысла. Потому что если бы я взял такую зарплату, как принято в КХЛ, это была бы слишком большая зарплата. Мы все стараемся тратить на игроков. Основные эти деньги – логистика. И аренда арены. Причем она у «Динамо» самая низкая в КХЛ. По каждому полету проводим маркетинг. Если получается так, что мы можем не в ущерб здоровью и готовности команды лететь рейсовым самолетом, а не чартером, то мы это делаем.

В начале февраля рижане неожиданно проиграли на выезде тому же минскому «Динамо» (1:3) и братиславскому «Словану» (1:2). В случае побед над обоими аутсайдерами команда находилась бы сейчас в зоне плей-офф. Теперь ей придется не только побеждать самой, но и ждать осечек «Витязя» или «Сочи».

- К сожалению, мы сами поставили себя в крайне неприятную ситуацию, когда надо смотреть не только на себя, но и на конкурентов, - сказал «Известиям» нападающий рижского «Динамо» Линус Виделль. – Но теперь поздно об этом думать – надо просто выходить на лед и выигрывать оставшиеся три матча, не обращая внимания на то, какой у нас соперник. Это все, что мы можем в данной ситуации сделать. А дальше уже все зависит от удачи.

В понедельник рижане примут дома «Слован». В среду им предстоит выездная встреча в Череповце с «Северсталью», а в пятницу в Москве команда Анкипанса сыграет последний матч в «регулярке» против ЦСКА.