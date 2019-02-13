Финишная кривая: в КХЛ обостряется борьба за выход в плей-офф

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось менее полутора недель, а каждой из команд нужно провести еще по четыре-пять встреч, чтобы окончательно определить неудачников сезона. Сегодня уже 12 клубов обеспечили себе участие в Кубке Гагарина, а пять потеряли даже формальные шансы на продолжение гонки за главный приз лиги. Упорная борьба за вакантные места в плей-офф развернется между оставшимися восемью командами КХЛ.

Пограничные ситуации

Уже сегодня к неудачникам может присоединиться «Куньлунь Ред Стар». Это произойдет в том случае, если челябинский «Трактор» обыграет дома череповецкую «Северсталь». «Трактор» сейчас замыкает зону плей-офф в Восточной конференции — подопечные Алексея Тертышного идут на восьмом месте. Они отстают на три очка от нижегородского «Торпедо», но сыграли на один матч меньше, чем волжане. Обе эти команды еще могут быть потеснены новосибирской «Сибирью». От восьмого места ее отделяет два балла. Почти лишился шансов на плей-офф нижнекамский «Нефтехимик».

— Осознаем, что борьба будет непростой до самого последнего матча, — поделился с «Известиями» защитник «Торпедо» Филип Хольм. — Нам осталось провести четыре сложные встречи. Две из них — с прямыми конкурентами — «Сибирью» и «Трактором». Обе команды очень прибавили по сравнению с началом сезона, особенно «Сибирь». Мы же, наоборот, отлично начали регулярный чемпионат, но проваливаем последние два месяца. Тем не менее сделаем всё для победы в последних играх — и над конкурентами, и над «Локомотивом» с московским «Динамо», которые также будут очень мотивированы удержать свои позиции на Западе.

В Западной конференции основная борьба идет за восьмую строчку между «Сочи» и рижским «Динамо». Латвийский клуб отстает от южан на два очка. Идущий седьмым подольский «Витязь» также не гарантировал себе успех — от прибалтийского коллектива он оторвался всего на пять баллов. При этом подопечные Валерия Белова сыграли на один матч меньше по сравнению с обоими конкурентами.

— Мы не самым лучшим образом проводим вторую половину сезона, но важно то, что у «Динамо» по-прежнему сохраняются шансы на успех, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник рижан Мэтью Майоне. — К сожалению, мы потеряли очки в ряде матчей, где могли спокойно побеждать. Этим воспользовались конкуренты. Теперь нужно обыгрывать минское «Динамо» и «Слован» и биться за победу в Череповце и в Москве с ЦСКА. Уверен, конкуренты еще будут допускать осечки. Нам необходимо ими воспользоваться.

Заочные битвы

Внутри зон плей-офф обеих конференций также не самая простая ситуация. ЦСКА и СКА еще не выяснили, кто выиграет Кубок континента (достается победителю регулярного чемпионата. — «Известия»). Пока московские армейцы опережают питерских на три очка. Сегодня обоим лидерам предстоят непростые выездные встречи. СКА отправится в гости к московскому «Спартаку», а ЦСКА сыграет в Казани со своим обидчиком по прошлогоднему финалу Кубка Гагарина — «Ак Барсом».

— Мы понимаем силу «Ак Барса» и серьезно настраиваемся на игру, — сказал «Известиям» защитник красно-синих Клас Дальбек. — Нам трижды удалось обыграть казанцев в нынешнем сезоне, но это не значит, что в этот раз нам будет просто. «Ак Барс» ведет борьбу за хорошие позиции в своей конференции и максимально настраивается на ЦСКА. Нам же надо побеждать, если мы хотим занять первое место и хорошо подготовиться к плей-офф.

«Ак Барс» сейчас идет четвертым на Востоке, но со второго по пятое место развернулась упорная борьба между казанцами, астанинским «Барысом», магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом». «Автомобилист» (Екатеринбург) находится в шаге от того, чтобы обеспечить себе первое место. А уфимский «Салават Юлаев», вероятнее всего, не поднимется выше шестой строчки.

— Мы неудачно играли с ЦСКА в нынешнем сезоне, но с каждым разом действовали все лучше и лучше, — заявил «Известиям» нападающий «Ак Барса» Иржи Секач. — Сначала был домашний разгром 0:5, потом минимальные поражения на выезде (2:4; 4:5). В целом уверен, что ближе к плей-офф мы будем прибавлять, как это делали в прошлом сезоне. Но нам нужно занять на Востоке место как можно выше. Поэтому матч с ЦСКА очень важен, и мы будем стремиться к победе.

В субботу в Астане состоится один из ключевых февральских матчей. «Барыс» примет «Авангард» и в случае успеха обеспечит себе победу в дивизионе Чернышева и второе место на Востоке. Для омичей это будет последний шанс побороться за наиболее комфортную строчку в таблице. Занявшая ее команда встретится в первом раунде с «Торпедо», «Трактором» или «Сибирью», которые выглядят наиболее проходимыми соперниками.

— Нам крайне важно отвоевать второе место и иметь лучшую сетку в Кубке Гагарина, — сказал «Известиям» защитник «Авангарда» Вилле Покка. — У нас проходит непростой выезд на Восток (вчера «Авангард» победил владивостокский «Адмирал» со счетом 2:0, завтра сыграет в Хабаровске с «Амуром». — «Известия»), но нужно набирать максимальное количество очков, забрать у «Барыса» вторую строчку и спокойно готовиться к плей-офф.

СКА сегодня сыграет в Москве со «Спартаком». Красно-белые после паузы на Евротур возобновили выступления в КХЛ оглушительным разгромом в столичном дерби от «Динамо» (1:5). Подопечные Алексея Жамнова идут шестыми и отстают от занимающих пятое место бело-голубых на три очка.

— В матче с «Динамо» мы провалились при игре в меньшинстве — звено Вадима Шипачева при розыгрыше лишнего делало с нами всё что хотело (Шипачев забил «Спартаку» один гол и сделал три голевые передачи. — «Известия»), — заявил «Известиям» нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш. — Нам нельзя повторять этих ошибок во встречах со СКА, который играет в большинстве примерно так же, как «Динамо».

Для «Спартака» поражение от «Динамо» было вторым в этом году. Бело-голубые неизменно проигрывали красно-белым на протяжении прошлого чемпионата и первой половины нынешнего как в официальных матчах КХЛ, так и в предсезонных выставочных встречах.

— Не скажу, что «Динамо» было свежее нас — просто мы упустили какие-то свои моменты для взятия ворот, плохо играли, не слышали установку тренера, — прокомментировал «Известиям» разгром в дерби защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко. — В целом мы были в хорошей форме, но что-то не получилось. Перед игрой против СКА нашей команде нужно исправить все что можно. Необходимо выполнять тренерскую установку, играть тактически правильно. Нужно выйти против СКА с новыми силами, новой энергией. Жизнь на разгроме от «Динамо» не заканчивается — будем идти дальше.

Борьба между двумя московскими командами за пятое место важна с точки зрения календаря в плей-офф. При нынешней расстановке «Спартаку» придется играть с неуступчивым ярославским «Локомотивом», а «Динамо» — с финским «Йокеритом». Команда из Хельсинки очень мастеровитая, но в этом сезоне провела неудачные встречи с обоими московскими коллективами, проиграв им все шесть матчей. Уже сегодня динамовцам предстоит играть с финнами в рамках регулярного чемпионата.

— Я не согласен, что «Йокерит» — удобный для кого-то соперник, — отметил в разговоре с «Известиями» финский защитник «Динамо» Юусо Хиетанен. — То, что мы их обыгрывали в этом сезоне, ничего не значит. Это очень организованная команда с качественными хоккеистами. Уверен, нас ждет непростой матч. И нам не важно, с кем играть в плей-офф — с «Йокеритом» или «Локомотивом». Оба клуба сильны, но с обоими и можно играть на победу. Поэтому мы думаем только о том, как выиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата и занять наиболее высокое место.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится в пятницу, 22 февраля. Плей-офф стартует 25 февраля и пройдет до 25 апреля.