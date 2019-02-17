«У чешских и словацких команд есть будущее в КХЛ»

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось меньше недели. Продолжается борьба за последние места в плей-офф, но большинство участников Кубка Гагарина и вылетевших уже определилось. Среди последних — братиславский «Слован». Еще три года назад под началом нынешнего главного тренера сборной Чехии Милоша Ржиги словацкая команда играла в плей-офф.

Но с тех пор она из-за финансовых проблем лишается шансов на успех задолго до конца «регулярки». По данным СМИ, часть долгов по зарплатам и премиальным перед хоккеистами тянется еще с позапрошлого сезона, а неопределенность со спонсорами ставит под сомнение пребывание «Слована» в КХЛ. Из-за необходимости комплектоваться по остаточному принципу братиславцы имели в этом сезоне длинные серии поражений, а в матчах с топ-клубами вроде ЦСКА и СКА проигрывали со счетом 0:9 и 0:7. Тем не менее, под началом главного тренера Владимира Орсага команда неплохо стартовала и еще осенью претендовала на попадание в плей-офф.

Одним из самых опытных игроков «Слована» сейчас является чешский вратарь Якуб Штепанек. Чемпион мира 2010 года до братиславского клуба играл в КХЛ за петербургский СКА, пражский «Слован» и череповецкую «Северсталь». После пятничного поражения от ЦСКА (1:4) в интервью «Известиям» 32-летний голкипер поделился мнением о причинах неудач команды, неожиданных победах над борющимися за место в Кубке Гагарина «Сочи» (3:2 ОТ) и рижским «Динамо» (2:1) и перспективах чешских и словацких коллективов в лиге.

— Какую мотивацию вы и ваша команда находите на оставшиеся матчи, лишившись шансов на плей-офф?

— Нам надо с достоинством доиграть все матчи до конца. Никто не хочет проигрывать с очень крупным счетом. Нас ждут еще три матча, и мы должны в них максимально выложиться. Посмотрим, какой будет результат. Но точно мы не можем себе позволить играть вполсилы.

— За счет чего вы смогли недавно отобрать очки у «Сочи» и рижского «Динамо», конкурирующих друг с другом за попадание в плей-офф?

— Да, с «Сочи» и «Динамо» мы сыграли хорошо. Все наши игроки боролись и помогали друг другу на льду, было заблокировано много бросков по нашим воротам. Мы не допускали лишних ошибок в своей зоне, что, к сожалению, до сих пор происходило во многих матчах, из-за чего мы и проигрывали. В этих двух матчах «Слован» играл ответственно. Нам хотелось показать себя перед болельщиками. Слава Богу, что мы хоть что-то выиграли.

— На следующей неделе вам снова играть с обеими командами — готовы ли опять им помешать?

— Нам без разницы, с кем играть. Для этих команд матчи, конечно, будут сложнее, чем для нас, поскольку они борются за плей-офф и им нужны очки. А нам нечего терять.

— Как оцените свою игру в нынешнем сезоне? Могли ли добиться большего?

— Свою игру я не хотел бы комментировать, потому что не люблю говорить о себе. Что касается командной игры, то, увы, она плохая. Когда вы теряете шанс на плей-офф фактически еще в декабре, то невозможно сказать, что командная игра была хорошая.

— «Слован» еще в начале ноября шел вблизи зоны плей-офф. В чем причина неуспеха?

— Здесь сошлось несколько факторов. Качество команд, с которыми мы играли, было выше нашего. Для нас, если нет такого, чтобы каждый выложился на 100% и оставил душу на льду, практически нет шансов довести игру до победного конца. Вторая проблема — в ходе сезона были две плохие серии. Когда мы из 25 матчей выиграли два. С таким результатом невозможно рассчитывать на плей-офф. Чтобы мы могли пройти в плей-офф, должно было сойтись много факторов. Ведь пару матчей возможно выиграть за счет самоотдачи, борьбы и жажды победы. Но в долгосрочной перспективе команда нуждается в так называемых «skills», или же на вашем языке — в мастерстве.

— Ходят слухи, что «Слован» должен игрокам часть премиальных еще с позапрошлого сезона. У вас есть с этим проблемы?

— Не знаю, могу ли это комментировать. Но, безусловно, какая-то задержка там есть. Этот вопрос — тоже один из факторов, почему команду сложно мотивировать, когда не выполняются базовые условия.

— На ваш взгляд, «Словану» стоит продолжать держаться за КХЛ? Или с учетом финансовых возможностей лучше вернуться в национальный чемпионат?

— Здесь есть разные точки зрения. В данном случае главной проблемой является финансовый вопрос. Если будет достаточно денег и будет интерес, то я думаю, «Слован» может еще несколько лет играть в КХЛ.

— Вы бы хотели остаться в КХЛ на будущий сезон?

— Конечно, лига мне нравится. Ведь я нахожусь в этой лиге уже восьмой год — почти столько же лет, сколько существует КХЛ. Конечно, человек привыкает к такому уровню. Безусловно, остаться в КХЛ — один из вариантов для меня. В данный момент у меня не подписан договор с какой-либо командой на следующей сезон. Поэтому сейчас я сосредотачиваюсь на последнюю игровую неделю в регулярном чемпионате КХЛ, а дальше надеюсь, что мое будущее определится.

— В российский клуб готовы перейти?

— Для меня не было бы сложным решить перейти в российский клуб. Но всё будет зависеть от предложений. Я не буду гнаться за любым предложением.

— Вы играли в КХЛ за пражский «Лев», который недолго продержался в лиге, хотя выходил в финал Кубка Гагарина. Есть ли будущее у чешских и словацких клубов в КХЛ?

— «Лев» и «Слован» не надо сравнивать. У «Льва» были хорошие финансовые возможности. Он создал европейскую команду мечты и с ней дошел до финала. Команда ни в коем случае не опозорилась. Что касается «Слована», то финансовые возможности совсем другие. И многие хорошие словацкие игроки не хотят идти в «Слован», потому что знают о финансовых проблемах. А когда вы не можете выстроить команду из лучших словацких и, например, чешских игроков, то сложно конкурировать с главными клубами КХЛ.

— Интересна ли КХЛ самим клубам и болельщикам из бывшей Чехословакии?

— Я думаю, что у чешских и словацких команд есть будущее в КХЛ. И болельщики бы это оценили. Если бы было голосование среди болельщиков «Слована», то думаю, что они бы поддержали сохранение команды в КХЛ. Болельщикам нравится ходить на игры с топ-клубами, но, с другой стороны, надо понимать — стоит ли поддерживать команду, которая постоянно проигрывает. Есть разница между словацкой, чешской лигой и КХЛ. Кто говорит, что разницы нет, думаю, говорит неправду. Когда вы играете против топ-команд КХЛ, это совсем другой уровень. Большая разница в том, что игроки гораздо увереннее на завершающей стадии атаки. Они умеют держать шайбу перед чужими воротами. Они ждут необходимого момента, чтобы нанести бросок, а не бьют по воротам из любой попавшейся позиции, лишь бы нанести бросок в створ. Кроме того, фактически каждую ошибку соперника они превращают в гол.

— Кто для вас сейчас является самым опасным хоккеистом КХЛ?

— Сложно выделять каких-то конкретных игроков. Если посмотреть на такие топ-клубы как ЦСКА, СКА, Казань («Ак Барс». — Прим. «Известия») или очень хорошо играющий в этом сезоне Екатеринбург («Автомобилист». — Прим. «Известия»), то в каждом из них есть игроки высшего уровня. Из ЦСКА нам, например, огромные проблемы доставлял Кирилл Капризов. Играть против этих команд — не только большой опыт, но и, конечно, удовольствие, несмотря на то, что это действительно сложно. В целом у России сейчас очень много качественных игроков. И сама сборная хорошо играет. Привлекаются молодые талантливые ребята, и за последние два–три года российский хоккей вырастил столько талантливых игроков, что это кажется невозможным.