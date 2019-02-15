Под рижским небом: КХЛ проведет очередную «зимнюю классику»

В Риге ожидается аншлаг на матче КХЛ в формате «зимней классики». Сегодня на катке под открытым небом местное «Динамо» примет одноклубников из Минска в рамках регулярного чемпионата. Эти два клуба уже встречались в похожих условиях в январе 2018 года на льду Спортивного комплекса Рижской думы.

Тогда при официальной вместимости в 8,5 тыс. зрителей на трибуны пришло более 10 тыс. человек (были организованы стоячие места). Организаторы отмечают, что и на сегодняшний матч уже продано больше 10 тыс. билетов.

— Будет ещё интереснее по сравнению с прошлым годом, — заявил журналистам председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис. — Дополнительный экран, киоски, развлечения. Музыка будет совсем другой. В прошлом году народ теснился, сейчас будут шире проходы.

Расширение КХЛ

В нынешнем сезоне лига проводит чрезвычайно много необычных мероприятий, чтобы привлечь в КХЛ новые страны. Осенью в Вене и Цюрихе проводили четыре вынесенных матча с участием сильнейших команд лиги ЦСКА и СКА. В столице Австрии номинальным хозяином встреч был братиславский «Слован», а в Швейцарии — рижское «Динамо». Также хельсинкский «Йокерит» провел два домашних матча в Таллине, а СКА и ЦСКА сыграли один из очных матчей на 68-тысячной футбольной арене в Санкт-Петербурге. Кроме того, во время февральской паузы на Евротур рижское «Динамо» проводило в Ковентри контрольный матч против сборной Великобритании (1:3).

— КХЛ хочет развиваться, расширять свой рынок, поэтому такие матчи — это важно, — поделился с «Известиями» главный тренер рижского клуба Гиртс Анкипанс. — Наши фанаты есть везде, поэтому продвижение, в том числе на Туманный Альбион, — хорошее начинание. Тем более, матч в Англии был во время паузы — мы получили игровую практику, пусть и проиграли.

Участникам и зрителям динамовского дерби под открытым небом повезет с погодой. В столице Латвии держится температура выше нуля. Снег и лед вокруг арены уже растаяли, на тренировке хоккеистов порадовало солнце. По прогнозам в пятницу в Риге будет +5 градусов.

— Три года назад, когда играл в Твери («Русская классика» ВХЛ. — «Известия»), были холод и снегопад, а сейчас погода замечательная, — отметил нападающий минского «Динамо», трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. — Поэтому будем играть с максимальной отдачей. К сожалению, мы не выполнили задачу выйти в плей-офф, но нам предстоят еще игры, которые нужно провести на достойном уровне. Есть проблемы, много травмированных. Сегодня катались в три пятерки. Но будем играть на победу.

По мнению вратаря минчан Юнаса Энрота, матчи под открытым небом имеют особое значение для любого хоккеиста.

— Большинство из нас начинали играть в хоккей на обычных уличных площадках, а наши предшественники играли в таких условиях официальные матчи, — сказал «Известиям» шведский голкипер. — Поэтому всегда интересно выйти на лед в такой атмосфере. Думаю, завтрашний матч не исключение — болельщиков ждет необычное зрелище, как и год назад.

Рига рвется в плей-офф

Для латвийской команды сегодняшний матч будет иметь и огромное турнирное значение. Один из самых низкобюджетных клубов КХЛ всерьез претендует на первое за долгое время попадание в плей-офф. За четыре встречи до конца регулярного чемпионата «Динамо» отстает от своего главного конкурента ХК «Сочи» на два очка.

— Мы сделаем все, чтобы победить в оставшихся играх и добиться нужного результата, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» нападающий рижан Лаурис Дарзиньш. — Наша команда провела очень сложный и качественный сезон — хочется завершить его как можно позже. Тем более, болельщики «Динамо» заслужили увидеть матчи Кубка Гагарина. К сожалению, не все зависит от нас — надо еще, чтобы «Сочи» потерял очки. Но мы будем биться до последнего за место в плей-офф.

В нынешнем регулярном чемпионате рижане имели несколько чувствительных серий поражений, из-за которых вопрос выхода в плей-офф был перенесен на последние игры.

— Естественно, нас подкосило по ходу сезона отсутствие нашего лидера Линуса Виделля из-за травмы, — объяснил Гиртс Анкипанс. — Сейчас он вернулся, сыграл несколько матчей, и мы надеемся, что в заключительных встречах сезона Линус поднимет нашу результативность, в том числе в большинстве. К Мэтью Майоне (лучший бомбардир команды после Виделля. — «Известия») уже привыкли соперники. С этим, наверное, и связан его спад в результативности — он яркий игрок, мы ждем от него большего, но пока что есть — то есть. В целом у нас очень хороший сезон, вне зависимости от того, попадем мы в плей-офф или нет. Главное, что мы вернули зрителей на трибуны, в Риге снова хоккейный ажиотаж, много игр проходит при аншлаге. Это для нас сейчас важнее всего.

Регулярный чемпионат завершится в следующую пятницу, 22 февраля. Плей-офф стартует 25 февраля.